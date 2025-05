Proč je to auto tak drahé? Volkswagen Corrado býval i za dva platy

V letech 1988 až 1995 vyráběl Volkswagen kupé Corrado. Dodnes jej mnozí považují „jen“ za trochu hezčí Golf, ale to není pravda.

Na trhu ojetin dnes najdete množství aut, která ještě před deseti lety byla k mání za ceny dostupné i pro člověka s průměrným platem. Dnes už tahle auta dávno pokořila cenovou hranici 200.000 korun, přičemž některé kusy se mohou šplhat ještě o poznání výše.

Jedním z těchto aut je i VW Corrado, hranaté kupé vyráběné v karosárně Karmann v Osnabrücku od podzimu 1988 do podzimu 1995. Do roku 1991 měl pouze dvě pohonné jednotky. Na trzích, kde nebyl vyžadován katalyzátor, se nabízel čtyřválec 1.8 16V, na trzích, kde platila americká norma US Federal 83, z níž vzešlo později Euro 1, to byl dodnes unikátní motor G60.

Osmnáctistovka přeplňovaná mechanicky poháněným takzvaným spirálovým dmychadlem (podle tvaru výtlačné části). Na vývoji takzvaného G-dmychadla VW pracoval od začátku 80. let a důvodem byla snaha zvýšit výkon stávajících motorů, které ovšem byly limitovány objemem do 1,8 litru. Žádná jiná automobilka před tím ani potom tenhle druh kompresoru nepoužila, načež i VW jej v tichosti zařízl v roce 1993.

Ještě o rok déle se ale udržela jeho menší verze G40 v Polu. Od roku 1991 vyjel 16ventilový dvoulitr, hlavně však první šestiválec VW s nezvyklou koncepcí VR6 (s úhlem rozevření řad válců 15 stupňů). Němci tak v moderní době oprášili řešení firmy Lancia, která podobně koncipované agregáty nabízela dříve. V roce 1993 přibyl ještě osmiventilový dvoulitr.

Originál je jen jeden

Současné ceny Volkswagenu Corrado odrážejí několik skutečností. Tou první je stav, který když už není zcela originální, by měl být alespoň blízký originálu. To platí u veteránů a youngtimerů obecně, avšak zrovna v případě tohohle vozu to dostává zcela nový rozměr. Proč? Protože corrado zažilo končící zlatou éru německého tuningu, takže hodně aut prodělalo někdy menší, jindy ale zcela zásadní technické i vzhledové změny. V době vzniku šlo o ceněná díla, dnes, kdy je pohled na scénu tuningu mnohem kontroverznější, už tahle auta nikoho moc nezajímají. A když už, tak za nízkou cenu.

Za ni ovšem majitelé ani tahle auta dát do placu nechtějí, tudíž se z různě pozměněných VW Corrado stává neprodejné zboží. Uvedené má ještě druhý důsledek. Corrado se vyrobilo v počtu asi 97 000 kusů, což je v sériové produkci opravdu málo. Když k tomu přidáte, že hodně z přeživších aut jsou pozměněné, je jasné, že ta, co zůstala v originálním nebo stavu blízkém originálu, budou logicky za spíše vyšší ceny.

Cena podle motoru

Druhý aspekt, který určuje cenu Corrada, je pohonná jednotka. Logicky menší zájem je o oba dvoulitry, kdy 16ventil nabízí 100 kW, osmiventilový 85 kW. Oba jedou velmi dobře, avšak většina kupujících očekává od auta, jakým je VW Corrado, více. Na druhou stranu, pokud vám nejde tolik o jízdní výkony a máte omezený rozpočet, dvoulitry můžete mít v dobrém stavu blízkém originálnímu už za ceny lehce přesahující 100.000 korun.

To je také hlavní důvod, proč ceny G60 a zejména VR6 mohou být v porovnání s dvoulitry klidně dvojnásobné. G60 stejně jako VR6 jedou i na dnešní poměry slušně. V praxi je pak skoro lepší G60, neboť je pružnější. Šestiválec to ale vynahrazuje silou ve vysokých otáčkách. Šestiválce byly navíc dva. Americká Corrada VR6 mají doplňkové označení SLC (Sport Luxury Coupe) a pohání je menší motor o objemu 2,8 litru se 128 kW, evropská měla jen větší 2.9 se 140 kW. Za Corrado G60 tak dnes prodávající zcela běžně požaduje částku přes 200.000 korun, šestiválec, zejména z posledních let výroby, může být i za 450.000 korun.

Jde o částky, které jsem našel v době psaní článku v české inzerci. Vyšší částku také může prodávající požadovat za některou z limitovaných edic. V případě G60 narazíte nejčastěji na edici Jet, vyznačující se fialovým lakem. Fialové jsou také bočnice sedadel či vnitřní obložení dveří. Výbava ale nikterak bohatá není. I tady se za dost věcí připlácelo. Setkat se můžete také s Corradem Storm.

Jde o poslední kusy, tedy z léta 1995 s motorem VR6. Pozor na to, že Storm byl specialitou britského trhu, tudíž má vždy pravostranné řízení. Vzniklo 250 kusů v tmavě modré barvě karoserie s černým koženým čalouněním a stejný počet aut v lahvově zelené a s béžovým koženým interiérem. Pokud vám tedy někdo tvrdí, že prodává Storm, ale má řízení vlevo, tak je to buď předělané původně britské auto, nebo to není Storm.

A co díly?

Vzhledem k vysokým cenám Volkswagenu Corrado možná leckoho napadne, jak je na tom model z hlediska dostupnosti součástek. V zahraničí existuje eshop příznačně pojmenovaný volkswagen-classic-parts.com, kde lze nejen na corrado sehnat na první pohled vcelku širokou paletu náhradních dílů zahrnující například řídicí jednotky nebo různé specifické příchytky. Naproti tomu třeba karosářské díly v nabídce nefigurují, a to včetně předních světlometů. Ty se platí, řečeno s nadsázkou, zlatem, jelikož jde o velmi nedostatkové zboží. Proto má hodně kusů na trhu neoriginální přední lampy se dvěma kruhovými svítilnami pod společným překrytem.

Corrado spojilo základ z Golfu 2. generace (přední část) s Passatem třetí generace (B3), z něhož pochází zadní část podlahové plošiny. Čili v útrobách má platformu pojmenovanou A2/B3. Díky tomu je řada dílů s těmito ve své době mnohem rozšířenějšími modely shodná, což trochu usnadňuje případné opravy vozu. Přesto zázraky nečekejte. Pokud navštívíte běžného prodejce originálních dílů a bude-li vycházet z klasické ETKY (originální katalog dílů na vozy skupiny VW), tak tímhle způsobem na Corrado nekoupíte už téměř nic.

