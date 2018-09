Víte, že Kia staví armádní vozidla? Model Light Tactical Vehicle (LTV) je takové korejské Humvee!

Lehká vojenská vozidla jsou zastoupena v mnoha armádách světa. Poprvé své služby prokázala už v průběhu 2. světové války, kdy se objevil prapředek těchto aut, slavný Willys Jeep MB. Od té doby se tato vozidla stále vyvíjejí, přičemž nejagilnější v jejich vývoji jsou asi Američané. Nejznámější v tomto ohledu je asi AM General a jeho HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle), přezdívaný Humvee.

Vozidla pro armádu ale vyrábějí i jiné země. Kromě Ruska je to také třeba Jižní Korea. V této zemi má monopol na výrobu a vývoj lehkých vojenských vozidel firma Kia Motors, která již léta vyrábí vozy KM420 a větší KM450, primárně používané jihokorejskou armádou. Kromě toho Kia také v licenci kompletovala lehká armádní vozidla Iveco LMV a Navistar Saratoga.

Dva rozvory náprav

Nová generace lehkého vojenského vozidla Kia LTV je primárně určena coby náhrada za výše uvedená vozidla v korejské armádě. Kromě toho se ale počítá také s vývozem do zahraničí. Auto má kabinu koncipovanou tak, aby kromě řidiče dokázalo pobrat ještě trojici vojáků sedících. Kromě toho lze střechu kabiny vozidla přizpůsobit tak, aby na ni bylo možné namontovat různé druhy výzbroje, například lehký kulomet, ale také výrazně těžší a větší protitankový kanón.

Na podvozek Kia LTV lze rovněž upevnit rozličné nástavby podle požadavků konkrétní vojenské mise. Podvozek, zčásti chráněný proti střepinám z min, bude nabízen se dvěma různými rozvory náprav, a sice standardním, kratším a prodlouženým. Prodloužená verze bude určena primárně pro převoz vojenského vybavení a vojáků, kterých pojme až osm.

Kia LTV v současnosti již existuje v celé řadě verzí, zahrnujících velitelské vozidlo, průzkumný vůz, vozidlo coby pozorovací stanoviště, vozidlo údržby či vůz vybavený spojovací technikou. Důležité je, že jednotlivé verze lze relativně snadno měnit za jiné.

Video

Překoná brod hluboký 76 cm

Něco málo čísel. Vůz Kia LTV je poháněn přeplňovaným vznětovým motorem o výkonu 225 koní (165 kW) spojeným s osmistupňovou samočinnou převodovkou, jenž plní emisní normu Euro 5. Samozřejmostí je pohon všech kol. Jak je přesně řešený, ale výrobce v danou chvíli neuvádí. Pouze je řečeno, že je řízený elektronicky. Pneumatiky jsou dojezdové, na přání se systémem automatického dofukování za jízdy, což je technika používaná u vojenských vozidel již léta. Maximální rychlost vozu je 130 km/h a normovaný dojezd s plnou nádrží činí 600 km, dle jiných pramenů 640 km. Maximální hmotnost vozu (parametr GNW) je udávana 5700 kg. Zatížení vozidla pak 700 až 1000 kg.

Délku udává výrobce 4.900 mm. Bohužel není zřejmé, zda se jedná o prodlouženou verzi nebo o standardní délku. Spíše než to stojí za zmínku fakt, že auto projede vodou až do hloubky 760 mm a naopak, vyjede kopec s gradientem 60 procent. To znamená, že vůz vyjede svah s úhlem sklonu až 27 stupňů.