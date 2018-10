Kouření v autech: Bude co nevidět zakázané?

Jestli v něčem drží Češi krok se světem, pak je to konzumace všeho nezdravého. Dokonce v tom určujeme rytmus. Excelujeme v pití piva (každý v průměru 143 litrů ročně) a chutnají nám také cigarety. Kouří u nás každý čtvrtý, denní konzumaci tabákového kouře přiznává přes 22 % Čechů. Statistický úřad udává poslední údaje za rok 2016, kdy průměrný Čech vdechl ročně skoro dva tisíce cigaret. Země stojí v evropském žebříčku v přepočtu na hlavu na čtvrté pozici a v celosvětovém srovnání vyspělých států je na desáté příčce.

Proto je ještě div, že zrovna u nás neplatí plošný zákaz kouření za volantem. Jinak byste ho totiž našli napříč celým světem. Jen v Evropě už si v autě nezapálíte v osmi zemích. Ale je v tom háček…

Pokuta oklikou

Podle českého Týmu silniční bezpečnosti je kuřácký rituál ještě nebezpečnější než posílání zpráv z mobilu. Za telefon v ruce přitom pokutu dostanete. Pokud nevěříte, počítejte s námi – uplyne až 12 sekund, než nahmatáte krabičku cigaret, jednu vytáhnete, obal zase uložíte a najdete zapalovač. Otestovali jsme to na sobě s měřicí technikou GPS, kterou jindy používáme při testech aut – do chvíle, než si šofér připálí, ujede při devadesátce čtvrt kilometru, v dálničních sto třiceti dokonce 400 metrů. „Řidič kuřák podstupuje dvakrát vyšší riziko, že se stane obětí karambolu. Navíc pravidelní kuřáci ve zvýšené míře čelí riziku úmrtí na následky komplikací při léčení zranění utrpěných při nehodě,“ vypočítává Roman Budský z týmu. Upřesňuje, že v České republice zatím plošně nesmějí kouřit jen řidiči a spolujezdci na motocyklu či mopedu, dále pak cyklisté nebo řidiči taxislužby při přepravě osob. Tabáku nesmí holdovat ani šofér MHD – ve vozidle nikdy, tedy ani při přestávce na konečné. Omezení platí i pro řidiče vozidel s právem přednostní jízdy. Pro běžné motoristy ale zatím zákaz neexistuje. A milovníci tabákového zlozvyku jistě rádi uslyší, že s tím zatím nepočítají ani na Ministerstvu dopravy. „Za nás je podstatné, že se řidič vozidla musí během jízdy plně věnovat řízení vozidla. Pokud se ovšem například ve formě nějaké studie prokáže, že kouření za volantem přispívá k vyšší nehodovosti, odborné diskusi na toto téma se nebráníme. V tuto chvíli nicméně o regulaci kouření za volantem neuvažujeme,“ vysvětluje mluvčí resortu Zdeněk Neusar.

Jednoduše řečeno tedy u nás v autě kouřit můžete, ale nesmí vás policista usvědčit z nevěnování se řízení. Třeba pokud ohrozíte ostatní, protože se shýbáte pro zapalovač. Ve Velké Británii za to hrozí pokuta v přepočtu přes 70.000 Kč a zákaz řízení.

Kde už si v autě nezapálíte Austrálie V přítomnosti mladších 16 let 4400 Kč Anglie a Wales V přítomnosti mladších 18 let 1450 Kč Bahrajn Pokud jsou v autě mladiství Neuvádí Bhútán Úplný zákaz kouřeni na veřejnosti, dokonce i promítaní filmů, kde někdo kouři Vězení Francie V přítomnosti mladších 18 let 1800 Kč Irsko Mladší 18 let 2600 Kč, v případě opakovaní 26 000 Kč Italie V autě těhotné ženy či nezletilí Podle věku dítěte od 13 000 Kč do 130 000 Kč Jihoafrická republika V přítomnosti mladších 12 let 1000 Kč Kanada V přítomnosti mladších 18 let 4250 Kč Katar V přítomnosti mladších 18 let 18 000 Kč Kypr V přítomnosti mladších 16 let 2200 Kč Malta V přítomnosti mladších 16 let, platí i pro e-cigarety 1300 Kč Rakousko V přítomnosti mladších 18 let 2600 Kč Řecko V přítomnosti mladších 12 let 39 000 Kč v osobním autě, 78 000 v MHD i cestující a zákaz řízení měsíc Skotsko Mladší 18 let pro řidiče i cestující, neplatí pro e-cigarety 3000 Kč Spojené arabské emiráty V přítomnosti mladších 12 let 3000 Kč Turkmenistán Zákaz prodeje cigaret a žvýkaní tabáku Neuvádí USA Arkansas, Kalifornie, Louisiana a Maine zakazuji kouřeni, pokud jsou v autě mladistvi Neuvadi

Kumulované riziko

Kuřáci patří do rizikové skupiny ještě z jiné příčiny – nejvíc konzumují tabák právě mladí od 15 do 24 let. Řadí se tak současně do kritické kategorie začínajících šoférů, kteří drží primát i v žebříčcích nehodovosti. K tomu se přidává nevěnování se řízení při zapalování a hledání popelníku, které zvyšuje riziko nehody až šestkrát.

Odpověď na otázku, jak často se nepozornost spojená s kouřením stává příčinou nehod, ovšem v policejních záznamech nenajdete. Ve svodkách objevíte pouze příčinu nehody „nevěnování se řízení“, skutečné důvody ale policisté nepitvají a šoféři se s tím nechlubí ani pojišťovnám.

Nejeden viník ovšem mimo záznam přizná, že se ohýbal pro cigaretu nebo hledal zapalovač. Takové případy pochopitelně najdete i v ČR. Jeden kamioňák kvůli tomu před deseti lety na pár hodin zablokoval dálnici D1.

Legendární případ se však udál před čtyřmi lety v americkém Coloradu, kde se řidič lekl padající rozpálené cigarety a vyskočil z jedoucího auta tak nešťastně, až spadl pod kola hlavou. Ač přežil, dlouho si pak nezapálil. Kouření opravdu škodí zdraví!

Děti v popředí

I přes všechna zmíněná fakta o rizikách za volantem je pikantní, jakým způsobem se v jiných zemích s kuřáky vyrovnali. Primárním cílem tamních zákazů totiž není bezpečnost silničního provozu, nýbrž ochrana dětských pasažérů – zdravotní důvody byly i u nás důvodem, proč se od roku 2009 nesmí kouřit na zastávkách MHD nebo třeba v zoo, od června 2017 ani v barech a restauracích. Ještě mnohem horší je vzduch v malém prostoru osobního auta, kde je koncentrace škodlivin z cigaret vyšší než v zakouřeném baru. U jedoucího vozu sedmkrát, u stojícího bez proudění vzduchu dokonce jedenáctkrát!

Zákonodárci vidí největší riziko v nápodobě dospělých dětmi. „Pokud jsou při přepravě pravidelně vystavovány cigaretovému kouři, hrozí ve srovnání s jejich vrstevníky přepravovanými bez doprovodu cigaretového dýmu až šestkrát vyšší pravděpodobnost, že se samy v budoucnu stanou aktivními kuřáky,“ vypočítává Roman Budský.

Mezi prvními, kdo přišli se zákazem, byli Řekové. Nastolili drakonické pokuty, které platí i pro cestující v hromadné dopravě nebo taxíku. Suma bezmála osmdesáti tisíc korun v přepočtu už je pádným argumentem, pro řidiče se přidává ještě měsíční zákaz řízení.

Třeba v Itálii si nesmí posádka připálit ani v přítomnosti těhotných žen. A v Anglii nebo Walesu zákaz platí i ve stojícím autě s otevřeným oknem.

To nic není proti takovému Bhútánu nebo Turkmenistánu, kde mají tabák skoro úplně mimo zákon! V prvně zmíněném himálajském království se nesmí konzumovat ani prodávat na veřejných místech a jsou zakázány filmy, kde se kouří. Za pašování dokonce hrozí vězení, přesto ho místní podstupují. A například ve středoamerické Panamě koupíte na ulici bez většího úsilí měkké i tvrdé drogy, ale cigarety se prodávají výhradně pod pultem.

Vyřeší se samo?

Bylo by naivní myslet si, že kuřáci dřív nebo později nebudou perzekuováni i v České republice. Nakonec se ale možná problém částečně vyřeší sám – hitem posledních let jsou elektronické cigarety. Odvádějí také pozornost, ale mnohem méně, protože odpadá připalování a hledání spadnuvších horkých oharků. Jen se stiskne tlačítko a už můžete konzumovat.

Neexistuje už snad žádný velký tabákový producent, který by e-cigarety nenabízel. Zhlédli se v tom akcionáři v touze po udržení byznysu a vylepšení image. „Obchod se změnil nejen proto, že se objevily nové technologie. Moderní společnost mnohem víc hledí na zdraví, samotným kuřákům už vadí zápach,“ vysvětluje generální ředitel společnosti British American Tobacco Steven Donaldson, která nedávno představila svůj výrobek Glo. Podle Donaldsona bude do roku 2030 celá třetina kuřáků konzumovat tabákové výpary výhradně elektronicky.

Odbourají se tím postupně nejhorší důsledky kouření. „Za nemoci s kouřením spojené totiž nemůže samotný nikotin, ale hlavně škodliviny ze spalování tabáku,“ říká odborník na tabákové výrobky a doktor Christopher Proctor. Z hlediska kuřáků se nic nemění – v elektronických cigaretách je stoprocentní tabák, ale hoří při čtvrtinových teplotách než u klasické cigarety. Dokonce ani neprodukuje popel.

Teď se technickému trendu musí přizpůsobit legislativa. Spotřební daň už na e-cigarety myslí, v ČR se s ní počítá od první čtvrtiny příštího roku. Zákazy kouření v autech ale zatím s povolením e-cigaret nepočítají. Výjimkou je jen Skotsko, kde veto pro elektronické výrobky nemají.

Jinde to zatím neřeší a zákaz kouření v autech s dětmi na palubě platí obecně. Stejně jako třeba v letadlech – důvodem je snaha o zamezení nápodoby ze strany malých spolucestujících. Kuřáci to každopádně nebudou mít lehké, většinová společnost je stále intenzivněji odmítá tolerovat.

Nevyhazovat oknem!

Za vyhazování nedopalků oknem z jedoucího auta můžete dostat až dvoutisícovou pokutu. Přesto to lze vidět každým dnem – jednoduše proto, že by policisté museli pachatele chytit při činu. Zajímavostí ovšem je, že v obcích kromě obecné řidičské legislativy můžete narazit i na městské předpisy – třeba Praha trestá odhazování nedopalku tisícikorunovou pokutou a ve Vídni je to přes 26.000 Kč. Své o tom vědí také pojišťovny. „Řešili jsme případ, kdy řidič vyhodil z okna nedopalek, který ale nasálo za ním pootevřené okénko. Došlo k poničení textilního čalounění části zadních sedadel,“ potvrzuje Jan Marek z Generali. Dodává, že znají i případy, kdy se lidé snaží panicky vyhnout nedopalku vyhozenému z okénka, který při dopadu na vozovku způsobí roj jisker. A v takovém případě havarují.

Stopy po kouření v autě: Ojetina ztrácí hodnotu

Každý milovník tabákového dýmu by si měl uvědomit, že další majitel jeho vozu nemusí sdílet stejného koníčka. Ztráta hodnoty je totiž zřejmá – proto zakazují kouření ve vozech autopůjčovny i firmy. Podle Jindřicha Topola ze společnosti AAA Auto se pokles hodnoty nedá obecně určit, ale vždy je auto s interiérem „provoněným“ cigaretovým kouřem hůře prodejné, tudíž levnější. Jak ovšem dodává, odér je jen jeden z mnoha parametrů, které určují celkovou (ne)atraktivitu a tím i výkupní a prodejní cenu.

V řeči čísel vycházejí obchodníci z reálné situace – jestliže v zemi kouří čtvrtina populace, zbylých 75 % nekuřáků by si kuřácké auto asi nekoupilo vůbec, anebo jen za citelně výhodnější cenu. „Když tedy přijede do bazaru na výkup vůz po silném kuřákovi, pravděpodobnost úspěšného prodeje u něj vidíme jako výrazně nižší a cena by v krajním případě mohla být třeba i o dvacet procent nižší. Zejména když nejde jen o zápach, ale třeba i propálené čalounění,“ vypočítává Topol a současně poodhaluje, jak se lze kuřácké minulosti auta zbavit. Ale jen na chvíli, odborník to tudíž vždycky pozná. „Málokdy je výsledek stoprocentní, a hlavně dlouhotrvající. Propálené čalounění umějí specialisté zacelit, interiér může podstoupit kompletní mokré čištění veškerého textilního čalounění, případně i čištění horkou vodní párou a také aplikaci různých pohlcovačů pachů. Také vyčištění a dezinfekce ventilační soustavy má svůj přínos. Podle naší zkušenosti se ale stop cigaretového zápachu natrvalo nezbavíte. Když po vyčištění zaparkujeme auto zpět na prodejní plochu, zejména v horkých letních dnech, kdy je interiér zamčeného auta třeba i několik týdnů nevětrán, zápach se po nějaké době zase do určité míry vrátí,“ krčí rameny Topol.

Jak odstranit zápach

V letošním čísle 12 jsme podrobně radili, jak zbavit auto cigaretového zápachu. Pro úklid vozu doporučujeme vyhradit celý den. Vhodné je také najít místo, kde bude možné nechat vůz přes noc s otevřenými okny, aby mohl vyschnout od čištění mokrou cestou.

1. Nejdříve je třeba interiér vyluxovat opravdu důkladně a umýt plasty.

2. Čalounění lze posypat jedlou sodou, nebo vyčistit mokrou cestou. Speciální tepovací vysavač stojí 250 Kč půjčovného na den.

3. Dezinfikujte klimatizaci, stačí na to sprej za tři stokoruny.

4. Pokud nic nepomůže, pach zamaskujte. Jestliže vám nevoní chemické komerční přípravky, postačí koření v sáčku nebo kávová zrnka.

Miska octa s namočeným hadrem na sebe naváže tabákové aroma. Kyselý odér na rozdíl od zápachu z cigaret vyčpí.

Opravdu čtyři sta metrů!

Tým silniční bezpečnosti nedávno spočítal, že kuřák řidič nesleduje okolí po celých dvanáct sekund. „Během této doby se dostatečně nevěnuje řízení vozidla. Při jízdě po městě rychlostí 50 km/h takto ujede 167 metrů, po dálnici na horní hranici povoleného limitu až 433 metrů,“ poradil nám Roman Budský z týmu. To se nám až nezdálo, proto jsme chtěli tento fakt vyzkoušet na vlastní kůži. Redakční rapid jsme tudíž vybavili senzorem GPS a zařízením Racelogic, které dokáže měřit ujeté metry v konstantní rychlosti. Pokus jsme opakovali vícekrát, protože se nám nechtělo výsledkům věřit. Hodnoty ale potvrdily závěry Týmu silniční bezpečnosti – v 90 km/h jsme ujeli přes 250 metrů, na dálnici ve 130 km/h přes 400 m.

Víte, že…

… Austrálie před sedmi lety zavedla jednobarevné krabičky odporné zelenkavé barvy v touze odradit kuřáky od koupě? Jenže to příliš nezafungovalo. Přesto stejný krok následovala Francie, kde dokonce během prvního roku od zavedení spotřeba tabákových výrobků stoupla o 1,4 %.