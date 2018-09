Kvalifikace motocyklové VC Aragonie 2018 pro Lorenza, Bindera a Martína

70. ročník seriálu MS silničních motorek pokračuje o tomto víkendu čtrnáctým podnikem ((i když závody všech kubatur při GP Velké Británie se kvůli špatnému počasí neodjely) na okruhu MotorLand Aragón. Velká cena Aragonie je součástí mistrovství světa teprve od roku 2010, kdy nahradila plánovaný závod v Maďarsku. Okruh Balatonring se však nikdy nepodařilo dokončit... MotorLand Aragón se nachází 11 kilometrů severozápadně od města Alcañiz, jeden z mnohase jezdí proti směru hodinových ručiček.

Pomalu se plní startovní listiny příštího ročníku. Jasno má stáj Valentina Rossiho, tedy oficiálně Sky Racing Team VR46. Do prostřední kubatury se přesouvá k Lucovi Marinimu Nicolò Bulega, kterému se letos příliš nedaří. V Moto3 tým budou reprezentovat Dennis Foggia (ten zůstává) a nováček Celestino Vietti Ramus, mladíček jezdí juniorský světový šampionát FIM CEV.

MotoGP

Esteve „Tito“ Rabat, který si léčí polámanou nohu z britského tréninku, v Misanu mezi jezdci MotoGP chybí. Pojede pravděpodobně nejdříve v Thajsku. Stáj Reale Avintia Racing zvolila jako náhradníka místo pomalého Christopha Ponssona Španěla Jordiho Torrese. Toho jsme viděli v letech 2010-2014 v Grand Prix třídy Moto2 při 55 startech. Jeho nejúspěšnější sezónou byl rok 2013, kdy stál třikrát na pódiu, v Německu na Sachsenringu dokonce na tom nejvyšším stupni. Teď jej vídáme v MS superbiků na MV Agustě. Určitě jde o adekvátnější záskok než v případě Francouze, i když v nejvyšší třídě debutuje a pole uzavírá, nemá propastnou ztrátu.

Nejlepší čas prvního volného tréninku (FP – free practice) královské kubatury zajel v pátek dopoledne Andrea Dovizioso (Ducati). Yamaha Mavericka Viñalese nechtěla jet, našel se ovšem ochotný gentleman Jack Miller a svého španělského kolegu na jeho neposlušném stroji dotlačil do boxů. Z ducati Xaviera Siméona se zakouřilo a jezdec ji musel odstavit, opět sedlá Rabatův motocykl, zatímco Torres dostal starou GP16.

V druhém tréninku byl nejrychlejší Marc Márquez (Repsol Honda), po kterém byla na trati pojmenována jedna ze zatáček. V sobotním dopoledním měření sil se vyhoupl do čela Cal Crutchlow i přes pád. Valentino Rossi v FP3 taktéž okusil chuť místního asfaltu i únikových zón, v kombinovaném pořadí obsadil až osmnáctou (!) příčku a znamenalo to, že bude muset do první kvalifikace. Pol Espargaró má letos smůlu. Při svém kontaktu se zemí si zlomil klíční kost a je z víkendu vyřazen. Ve čtvrtém půlhodinovém tréninku, který následoval po kvalifikaci Moto3, si nejrychlejší čas připsal Jorge Lorenzo (Ducati). Pád postihl tentokrát zase Marca Márqueze.

Boj o pole position v MotoGP má jiný formát než méně prestižní kubatury. Z první čtvrthodinové části postupují do druhé patnáctiminutovky dva nejrychlejší k desítce, která byla nejúspěšnější právě v oněch úvodních třech trénincích. Ta nejprve odpočívá. Z Q1 šel dál Maverick Viñales a na poslední chvíli přeskočil Takaaki Nakagami Franca Morbidelliho. Rossi byl o 0,2 s pomalejší než Abraham. Yamahy nejedou a nikdo neví proč...

Ve druhé části, která rozhoduje o postavení na roštu na předních příčkách, konkrétně v prvních čtyřech řadách, řádil Marc Márquez fantastickým časem 1:46,9! Najde na něj někdo odpověď? Vyčkávalo se na poslední rychlé kolo... Smůlu si vybral Cal Crutchlow, který se potkal s asfaltem... Důležité bylo, komu to vyjde. Oranžová honda s číslem 93 bude zítra stát na startu až třetí! Obě červenobílé ducati se ukázaly jako nepřemožitelné, Andrea Dovizioso se nestihl ani zaradovat, překonal ho o 14 tisícin ještě parťák Jorge Lorenzo a získal nejvýhodnější místo na roštu už potřetí v řadě. Márquez ztratil pouze 0,08 s. Za první trojku se zítra postaví nezraněný Crutchlow, Andrea Iannone a Dani Pedrosa.

Moto2

Causa Romano Fenati měla po Misanu velmi rychlou dohru. Po distancu na dva závody s horkokrevným Italem rozvázal už podepsanou smlouvu na příští rok Forward Racing (pojede s rámy MV Agusta, letos jej reprezentuje Stefano Manzi, kterému zatáhl za brzdovou páčku) a velmi rychle jej vyhodil i současný Marinelli Snipers Team. Romano se ale do konce roku nesveze v žádném závodě pod hlavičkou mezinárodní motocyklové federace FIM, protože mu odebrala licenci. Fenatiho místo zaujal Andořan Xavi Cardelús, který sice debutoval až letos v Jerezu, ale už má na kontě 7 závodů na divokou kartu, jezdil na kalexu v týmu Stylobike. Do třídy Moto2 se příští rok přesune Enea Bastianini, a to k Italtrans Racing Teamu. V Aragonii startuje pole 34 jezdců včetně Edgara Ponse (AGR Team) a Sheridana Moraise (český tým Willi Race).

Prvnímu pátečním volnému tréninku Moto2 kraloval Marcel Schrötter (Dynavolt Intact GP, šasi). Druhý zvládl nejlépe Francesco Bagnaia (Sky Racing Team VR46). Třetí, dnešní část soupeření patřila Álexu Márquezovi (EG 0,0 Marc VDS). Všichni používají rámy německého Kalexu. Steven Odendaal musel svůj NTS odstavit.

Kvalifikace Moto2 trvá 45 minut a sobotní program uzavírala. Vévodil jí Schrötter, který se v Misanu konečně dočkal prvních stupňů vítězů. Dokonce se i ještě průběžně zlepšil a nikdo na něj dlouho nenašel odpověď. Álex Márquez se ocitl na chvíli ve štěrku, později havarovali i Manzi a Augusto Fernández. Necelou minutu a půl před koncem se na čelo průběžného pořadí vyhoupl Jihoafričan Brad Binder (KTM). Čas 1:53,1 min mu nakonec na první pole position v Moto2 stačil. Schrötter zůstal druhý, třetí příčku si vybojoval Jorge Navarro, druhá řada má podobu Álex Márquez - „Pecco“ Bagnaia – Mattia Pasini. Navarro s mladším z bratrů Márquezů si připsali naprosto shodný nejlepší výsledek.

Moto3

Už výše zmiňovaný Marinelli Snipers Team oznámil jezdecké složení Moto3 na příští sezónu. Reprezentovat jej budou Tony Arbolino (jako letos) a Makar Jurčenko z Kazachstánu, ten odjel zatím 7 GP na KTM týmu CIP - Green Power. Marcos Ramírez se přesouvá k Leopardu. A aktuální změny?Raúla Fernándeze a Jeremyho Alcobu už jsme letos viděli... Arón Canet jede s bolavým ramenem z Misana, Na místě je i Ayumu Sasaki, ale se zlomenou rukou závodit nemůže.

Celý víkend zahájil nejlepším výkonem náš Jakub Kornfeil (Redox PrüstelGP/KTM), ovšem s nepříjemným pádem. Při předjetí týmového kolegy Marca Bezzecchiho vyjel rychle z trati a skončil v bariéře, naštěstí už v menší rychlosti. Motorka byla však víc pochroumaná než český závodník, který si pouze narazil pánev a uhodil se do hlavy o plexisklo na motorce. Benzinová nádrž stroje si z incidentu odnesla pár boulí. Druhé volné měření sil patřilo Bastianinimu (Leopard Racing/Honda). Dnešní dopolednízvládl nejlépe Bezzecchi. Antonelli (SIC58 Squadra Corse) vyfasoval penalizaci 12 míst na startu za nebezpečnou (velmi pomalou) jízdu...

Do bitvy o nejvýhodnější pozici na, která trvá čtyřicet minut, vstoupil nejrychleji Bulega, ale záhy se na vrchol dostal Jorge Martín, ten objel okruh za 1:58,4 min. Pak za heft zatáhl Dennis Foggia a Gabriel Rodrigo časem 1:57,9 jasně řekl, že se s ním bude muset také počítat. Jezdci štědře využívali širokých asfaltových únikových zón, protože se v mnoha případech na trať prostě nevešli, v chumlech bylo hodně těsno. Thajec Nakarin Atiratphuvapat (Honda Team Asia) sejmul čtrnáct minut před finišem stájového kolegu Kaita Tobu, tomu se ale naštěstí nic nestalo. Šéf Tadayuki Okada, sám vítěz 6 GP ze svých svěřenců asi moc velkou radost neměl.

Celé pole vyrazilo na velké finále. Kdo bude stát na pole position? Bezzecchi, který byl rychlejší než Rodrigo? Kdepak! Jorge Martín v posledním kole všechny porazil o více než půl sekundy, získal osmý nejlepší výkon v kvalifikaci letos a osmnáctý (započítaný) v kariéře! Za ním se na startu seřadí Masiá, Bastianini, Arbolino a Foggia, na favorita Marca Bezzecchiho zbylo poslední místo ve druhé řadě. Kuba Kornfeil díky Antonelliho penalizaci vyrazí zítra z dvanácté pozice, tedy konce čtvrté řady.