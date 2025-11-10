TEST Audi A5 e-hybrid: Až na konec světa
Pod označením e-hybrid se ukrývá zcela nová plug-in hybridní pohonné ústrojí. Vyzkoušeli jsme ho v novém Audi A5 s pětidveřovou karoserií a bohatou výbavou včetně paketu S line.
Design, interiér
Zatímco v minulosti představovalo Audi A5 sportovnější variantu rodinně orientované tradiční A4, v nejnovější generaci již A5 není tím, čím byla. Z pozice modelu pro individualisty se posunula níže, takže klidně by se mohla jmenovat opět A4 a nikomu by to nebylo divné.
Důvod, proč se vůz nejmenuje A4, ale A5, má původ v rozhodnutí Audi označenovat sudou číslicí elektromobily a lichou vozy se spalovacím motorem. Později byl záměr změněn, takže větší A6 má stejné číslo pro všechny pohony. A5 ale dorazila dříve, v době, kdy ještě platilo původní rozhodnutí a z něj vyplývající členění modelových řad.
Současné Audi A5 je tudíž k dispozici coby pětidveřový liftback, obchodně pojmenovaný “limuzína”, a pětidveřové kombi Avant. Předchozí A5 byla kromě liftbacku k mání také jako dvoudveřové kupé a kabriolet.
Testovaná A5 coby zástupce nejnovější generace vozů z Ingolstadtu ukrývá v útrobách zcela novou architekturu PPC (Premium Platform Combustion), neboli techniku určenou pro modely se spalovací pohonnou jednotkou. V případě e-hybridu je však benzinový agregát doplněn o trakční elektromotor v rámci plug-in hybridního pohonu (PHEV). V A5 je tenhle druh pohonu nabízen vůbec poprvé.
Z hlediska vnějšího vzhledu se e-hybrid příliš neliší od konvenčních verzí. Pohon e-hybrid se nabízí ve dvou výkonových variantách, slabší má 220 kW, výkonnější, který poháněl také testované auto, se chlubí 270 kW. Slabší verze startuje na částce 1.555.900 korun, výkonnější varianta se zároveň vždy pojí s paketem S line a stojí od 1.724.900 korun.
Za 169 tisíc korun navíc dostanete nejen vyšší systémový výkon, ale také bohatší výbavu. S line je navenek rozeznatelný například podle odlišné masky chladiče, jiných nárazníků či krytů vnějších zpětných zrcátek v barvě laku karoserie, zatímco lišty okolo skel jsou v hliníkovém vzhledu.
Zajímavé jsou projekční svítilny ve zpětných zrcátkách – lampa na spodní straně zrcátek promítá grafický prvek na zem. Kromě toho, že zlepšuje osvětlení při nastupování a vystupování z vozidla, je výrazným designovým prvkem.
V zajetí displejů
První, čeho si při nastupování všimnete, jsou kliky dveří. Zvenčí mají dotykový snímač, takže k odjištění zámků nedochází mechanicky, ale elektricky. Totéž platí pro vnitřní kliky. A když už jsme za volantem, vězte, že se za ním sedí nízko, podobně jako u sportovních vozů.
Už v základu je Audi A5 e-hybrid bohatě vybaveno. Někdejší kritika vozů téhle značky zněla na to, že kdo chce více výbavy, musí citelně připlácet, ovšem to už patří minulosti. Stále je zde ale moře prostoru vůz dále zušlechtit. Testované auto tak bylo obohaceno o celou řadu příplatků.
Popis všech by vydal na článek, proto zmíníme jen ty nejzajímavější. Třeba paket Tech pro, který za 183.300 korun obsahuje adaptivní tempomat plus, digitální zadní skupinové svítilny OLED, ale také elektrické ovládání volantu včetně jeho vyhřívání. Vyhřívaná jsou v rámci paketu také přední i obě krajní zadní sedadla.
V zimních měsících coby řidič asi nejvíce oceníte pokročilé přední světlomety Matrix LED, při parkování zase kamery snímající okolí vozu. Pokud povezete spolujezdce, který si rád hraje, může obsluhovat vlastní dotykovou obrazovku. Na tu by od řidiče nemělo být vidět, jelikož je typu LED, avšak v praxi tomu tak úplně není.
Zbylé obrazovky naopak využívají techniku OLED. Před řidičem je obrazovka Audi virtual cockpit s úhlopříčkou 11,9 palce, centrální dotyková, natočená mírně k řidiči, nabízí dokonce 14,5 palce a vysoké rozlišení. V duchu tradice tento systém Audi stále nazývá MMI (Multi Media Interface). Standardem je skvělá integrovaná navigace, která přirozeně pracuje s reálnými daty o dopravě.
Skvělé bylo rovněž audio. K němu jen malý poznatek. Když nastartujete motor, audio nehraje. Ve snaze, aby hrálo, otočíte otočným ovladačem výrazně doprava. V tu chvíli audio začne hrát, bohužel až příliš nahlas.
A5 dostala standardně třízónovou samočinnou klimatizaci. Pochvalu zaslouží, že na dotykové obrazovce vidíte její základní ovládací prvky. Pokud ji ale potřebujete nastavit více, třeba chcete manuálně zvolit směr proudění vzduchu, nezbývá než vstoupit do jejího podmenu.
Motor, jízdní vlastnosti
S line také zahrnuje sportovní podvozek, který se vyznačuje o 20 mm nižší světlou výškou než podvozek standardní. Auto jezdí na standardních 18palcových lehkých kolech s pneumatikami 235/45.
Tím nejzajímavějším je na testovaném Audi A5 e-hybrid jeho plug-in hybridní pohonná jednotka. Jejím základem je přeplňovaný čtyřválec o objemu 2,0 litru, který je už pátou generací řady EA888, pojmenovanou evo5. Vyznačuje se výhradně přímým vstřikováním benzinu, přičemž zvýšení tlaku paliva na 500 barů umožnilo přemístění vysokotlakého čerpadla z hlavy válců mnohem níže na blok, kde jej pohání jeden z dvojice vyvažovacích hřídelů.
Na rozdíl od varianty motoru pro mild hybrid, resp. u Audi mild hybrid plus, je u verze pro plug-in hybrid uplatněn elektricky poháněný kompresor klimatizace. Za zmínku stojí také účinnější přeplňování turbodmychadlem s proměnnou geometrií lopatek, které umožnilo ze sání vypustit vířivé klapky. Navíc vzduch je stlačován přes účinnější výměník voda/vzduch integrovaný přímo do sání.
Spalovací čtyřválec pracuje v Millerově cyklu a převážně s chudou směsí, tedy se směšovacím poměrem lambda větším než jedna až po maximálně lambda rovno 1, což odpovídá stechiometrickému poměru vzduchu a paliva (14,7 kg vzduchu na 1 kg benzinu). Samotný čtyřválec disponuje výkonem 185 kW při 5000 až 6500/min-1. K němu se přidá elektromotor nabízející nejvyšší výkon 105 kW, trvalý 55 kW. Výkon hnací soustavy Audi udává 270 kW.
Existuje, jak už víte z úvodu, také slabší verze nabízející systémový výkon 220 kW, čehož je ovšem dosaženo elektronicky, jelikož výkony dílčích pohonů (spalovacího motoru a elektromotoru) jsou stejné jako u výkonnější varianty.
Tak akorát
Po jízdní stránce pro nás bylo plug-in hybridní A5 příjemným překvapením. Zatímco větší A6, kterou jsme vyzkoušeli s motorem 2.0 TDI, nám příliš radosti nepřinesla, v případě menší A5 tomu bylo přesně naopak.
Součástí výše zmíněného paketu Tech pro jsou rovněž elektronicky řízené, a tedy adaptivní tlumiče. Jejich tuhost se nastavuje v rámci jízdních režimů Audi drive select. V nabídce jsou módy Individual, Dynamic, Comfort a Efficiency. V režimu Individual, v němž jsme jezdili převážně, si můžete nastavit jednotlivé skupiny vozu podle vlastní preference. Například řízení může být ve třech nastaveních – Comfort, Balanced a Dynamic. Totéž platí pro přednastavení zmíněných tlumičů.
Spolu s režimy se mění také zobrazení na přístrojovém štítu-displeji s názvem Audi virtual cockpit. Jelikož je to plug-in hybrid, tak pro jízdu důležitý otáčkoměr se zobrazuje pouze v módech Individual, kde to jde nastavit, a Dynamic. Ve zbylých dvou je nahrazen energetickým ukazatelem. Na něm vidíte, v jakém režimu se právě nachází hybridní pohon, zda v módu “jízda”, kdy elektromotor je ve funkci trakčního motoru, nebo “brzda”, kdy se přepíná do režimu rekuperace, a tedy dobíjí trakční baterii.
Ta je lithium-iontová s napětím 400 V a nachází se pod podlahou zavazadelníku. Vyznačuje se hrubou kapacitou 25,9 kWh, z čehož je využitelných 20,7 kWh. Z hlediska vyvážení vozu je toto umístění baterie vítané, z pohledu praktičnosti už méně. Objem zavazadelníku ve výchozí konfiguraci se totiž u e-hybridu zmenšil ze 417 litrů běžné verze na pouhých 331 litrů. Po sklopení sedaček činí úbytek 96 litrů.
A5 e-hybrid jezdí skutečně působivě. Řízení se vyznačuje vcelku běžným převodem ve střední poloze 15,2:1, takže je strmé tak akorát. Dodejme jen, že průměr otáčení 12,2 metru je v dané třídě průměrný. Vůz příjemně zatáčí a převládá pocit stability, což se nám líbí více než zbytečně ostrá reakce – ta by vedla pouze k tomu, že by vůz působil občas zbytečně nervózně.
Svůj podíl na skvělých jízdních vlastnostech má také pohon všech kol quattro, který je v e-hybridu standardem v obou výkonových verzích. Pokud čekáte, že zadní nápravu bude pohánět vlastní elektromotor, jako je tomu v mnoha jiných plug-in hybridních „čtyřkolkách“, pak budete překvapeni přítomností klasického kloubového hnacího hřídele pohonu quattro ultra. Skutečnost, že se inženýrům podařilo pod podlahu zavazadelníku kromě již zmíněné trakční baterie vměstnat ještě rozvodovku, navíc se systémem, který umožňuje odpojit diferenciál od zadních kol, zaslouží minimálně uznání.
A5 e-hybrid tak pohání pouze jeden elektromotor, vložený do samočinné dvouspojkové sedmistupňové převodovky. Pojem „dvouspojková“ ale není v tomhle případě úplně přesný, jelikož dvojici spojek v olejové lázni odpojujících pohon od samotné převodovky doplňuje ještě třetí spojka, jejímž úkolem je oddělit spalovací motor od elektromotoru.
Mimo jiné to také znamená, že i v elektrickém režimu, který je jedním ze dvou nabízených (tím druhým je hybrid), je k dispozici sedm převodů pro elektromotor. Nejvyšší rychlost v režimu EV činí skvělých 140 km/h, což znamená, že i dálniční limit vůz zvládne v elektrickém režimu. V hybridním módu auto jede 250 km/h, což je působivé.
Přirozeně, smyslem plug-in hybridu je nabídnout co možná nejhospodárnější jízdu. I v tom nás A5 e-hybrid příjemně překvapila. Spotřeba 8,1 litru na 100 km sice není nikterak zázračná, na druhou stranu jsme ji dosáhli při vybité baterii. Výrobce udává 7,3 až 6,5 l na 100 km. Pokud je ale baterie nabitá, pak je udávaná spotřeba 2,6 až 2,1 litru na 100 km. Spotřeba elektřiny se pohybovala kolem 20 kWh na 100 km. Výrobce udává 15,7 až 15,1 kWh. Při plně nabité baterii činí dojezd 100 až 105 km na jedno nabití, což je velmi dobré.
Externí nabíjení je k dispozici pouze “pomalé”, tedy střídavým proudem a výkonem 11 kW. Při nabíjecím proudu 16 A s třífázovou přípojkou se baterie nabije z nuly do plna za 2,5 hodiny.
Závěr
Plug-in hybridní verze asi nebude nejprodávanější motorizací nové A5. Když si však odmyslíte cenu, celkově vzato představuje testované auto nesmírně vyvážený produkt. Sladění techniky je vynikající, jízdní projev působivý a k tomu vůz v praxi ujede na elektřinu možná více, než očekáváte.
I když tedy stojí od 1,7 milionu korun, ospravedlní si to. Standardní výbava není chudá, jakkoliv prostorů pro příplatky je přirozeně hodně. Mezi objektivní nedostatky patří snad jen malý zavazadelník a vysoká pohotovostní hmotnost 2.095 kg.
|Nejlevnější verze modelu
|1.173.900 Kč (A5 Limuzína TFSI 110 kW)
|Základ s testovaným motorem
|1.555.900 Kč (A5 Limuzína e-hybrid 220 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.748.899 Kč (A5 Limuzína S line e-hybrid 270 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|2.225.999 Kč (A5 Limuzína S line e-hybrid 270 kW)