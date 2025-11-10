Prodej ojetin v uplynulém měsíci: Říjen hlásí hned dva rekordy
V uplynulém říjnu došlo k výraznému nárůstu prodeje ojetin. V meziměsíčním srovnání o plných 10 procent, v absolutních číslech pak o 7031 kusů. Byl to také prodejně nejsilnější říjen v historii trhu ojetin v České republice.
Ojetinám se v uplynulém měsíci říjnu velmi dařilo. Co do počtu prodaných ojetin se jedná o nejsilnější říjen v historii prodeje ojetých aut v Česku. Nového majitele našlo 78 047 vozů. To je sice jen o pár kusů více než loni, ale například o 12,5 tisíce více než před třemi lety. Rekordní je také průměrná cena české ojetiny, která byla v říjnu nejvyšší za posledních deset let. Vyplývá to z analýzy expertů Aures Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autocenter AAA Auto a Mototechna.
Přitom některé parametry se s časem mění jen málo. Průměrný nájezd české ojetiny se v posledních letech pohybuje okolo 160 tisíc kilometrů a také průměrné stáří zůstává na 12 letech. Průměrná doba prodeje automobilu byla letos v říjnu 55 dnů. I tento parametr se mění minimálně, když před rokem to bylo jen o den méně.
„Podzimní sezona je pro sekundární automobilový trh tradičně prodejně nejsilnějším obdobím v roce. V tomto období rostou i ceny, a to nejen kvůli velkému zájmu o pořízení si vozu, ale především z důvodu zdražování na primárním trhu nových vozů. Každoročně dochází k redukci modelových řad ve prospěch větších a dražších SUV, hybridů a elektromobilů. Když lidé nakupují nová auta výrazně dráž než v minulosti, prodávají je pak také o dost dráž jako ojetá na sekundární trh,“ vysvětluje důvody rekordních cen generální ředitel Aures Holdings Petr Vaněček.
Po zářijovém propadu, kdy byly průměrné ceny nejníže za celý rok 2025, poprvé klesly pod 300 tisíc korun, naopak v říjnu vzrostly na letos rekordních 311.783 korun, čímž o pětistovku překonaly i dosavadní letošní červnové maximum. Prognóza na příští měsíce není v tomto směru příliš příznivá. „V uplynulých dvou letech pokračovaly ceny v listopadu i prosinci v růstu, loni o patnáct tisíc korun ve srovnání s říjnem. Podobný trend můžeme očekávat i v letošním roce a je velmi pravděpodobné, že se tento trend přenese i do dalšího roku. Proto doporučuji s obnovou vozového parku neotálet,“ míní Vaněček.
|Nejprodávanější modely aut na sekundárním trhu v říjnu 2025
|Model
|Počet prodejů
|Průměrný nájezd v km
|Průměrná cena v Kč
|Průměrné stáří v letech
|Škoda Octavia
|7 100
|181 932
|223 855
|10
|Škoda Fabia
|4 113
|157 644
|122 292
|13
|Škoda Superb
|2 598
|174 794
|395 893
|8
|VW Golf
|2 153
|178 182
|184 666
|13
|VW Passat
|1 965
|212 018
|249 943
|11
|BMW 3
|1 400
|209 575
|245 904
|15
|Škoda Kodiaq
|1 065
|114 717
|748 554
|4
|Ford Focus
|941
|177 534
|129 518
|13
|BMW 5
|939
|207 289
|378 414
|12
|Hyundai i30
|879
|114 743
|257 270
|7
Mezi prodanými ojetými vozy sice i v říjnu stále vedly naftové motorizace s podílem 51 procent, ovšem ještě loni byl podíl vznětových motorizací výraznější, téměř 53 procent; postupně tak ztrácejí svou dominanci na úkor benzinových pohonů (45,1 %). Posilují také elektromobily, s říjnovými 1455 vozy se dostaly na 1,9procentní podíl na trhu, přičemž před rokem to bylo rovné jedno procento. A totéž platí i pro hybridy (do této skupiny patří pouze full a plug-in hybridy, ne běžně rozšířené mild hybridy): letos v říjnu se jich prodalo 1 546 kusů, což představuje rovná dvě procenta tuzemského trhu; před rokem to bylo 1,5 procenta.
„Mezi převodovkami sice stále ještě vedou ty manuální, ale dá se očekávat, že svou dominanci brzy ztratí díky nárůstu prodejů elektrických a hybridních vozů, které využívají výhradně automatické řazení. V říjnu už činil podíl automatických převodovek 44,8 procenta, tedy o plných pět procent více než před rokem v říjnu 2024. A tento podíl se bude neustále zvyšovat,“ uzavírá Petr Vaněček.
Zdroj: tisková zpráva Aures Holdings
Foto Svět motorů