Už i Rolls-Royce dává slevu na elektromobil. Je ale spíš úsměvná
Rolls-Royce podporuje zájem o elektrický Spectre zvýhodněním v přepočtu 105.000 Kč při nákupu na financování, a to do 30. listopadu. Nabídka přichází po konci státní dotace, ale klíčovou roli při rozhodování asi nesehraje.
Nabízet finanční zvýhodnění je pro mainstreamové značky běžnou praxí při honu za objemy prodejů, ovšem Rolls-Royce je asi poslední značka, kde byste čekali akční slevy. Právě to se nyní děje ve Spojených státech. Ačkoli jde tato luxusní značka v mnoha směrech vlastní cestou, jedno má i s těmi běžnými společné – snahu zvýšit zájem o elektromobilitu.
O co jde? Na americkém trhu nabízí Rolls-Royce zvýhodnění 5.000 dolarů (cca 105.000 Kč) při nákupu modelu Spectre ročníků 2025 a 2026 s financováním od Rolls-Royce Motor Cars Financial Services do 30. listopadu. Akce navazuje na zářijové ukončení státní podpory k pořízení elektromobilu ve výši 7.500 dolarů, která měla formu daňového kreditu.
Celkově to lze vnímat spíše jako gesto vyjadřující vstřícnost k elektromobilitě než marketingovou nutnost. Představa, že by si kvůli absenci bonusu klient rozmyslel nákup vozu Rolls-Royce se základní cenou kolem 9 milionů korun, je přinejmenším úsměvná.
Navíc Spectre je pořád ještě novinkou a prodejně se mu daří velmi dobře. V loňském roce, třetím nejúspěšnějším v historii značky, se po celém světě prodalo 5.712 vozů. Vzhledem k oblibě SUV nepřekvapí prvenství cullinanu, ale hned za ním byl právě spectre, který přeskočil ghost. V Evropě byl spectre dokonce na prvním místě.
Finanční pobídky už v zámoří nejsou jen otázkou běžných značek. Po akčních cenách sáhlo Maserati u elektrické řady Folgore a slevy nabízí také Aston Martin, ačkoli u něj byste elektromobil hledali marně.
Pořízení vozu Rolls-Royce není pouze otázkou tučného konta. Automobilka schválně drží produkci na uzdě, aby zůstala exkluzivní. Proto ani miliardová investice do rozšiřování továrny v Goodwoodu nebude mít vliv na počty vyrobených vozů. Místo toho se automobilka zaměřila na větší možnosti personalizace a tím pádem vyšší marži z každého vozu.
Zdroje: Rolls-Royce, Car direct, Carscoops | foto: Auto.cz