Lada Vesta SW Cross míří do střední Evropy! Půjde ruský kombík koupit i u nás?  

Model Lada Vesta jsme si vyzkoušeli už minulý rok coby sedan a nelze říct, že by nás vůz vyloženě zklamal. Nabídka ruské automobilky se posléze rozrostla o kombi SW a SW Cross s terénním nádechem. Společnost nyní oznámila, že expanduje do střední Evropy. První automobily již můžete potkat v Německu, Rakousku či Maďarsku, do konce dubna se objeví na Slovensku, v Srbsku nebo Bulharsku.

Bohužel, ani tentokrát se štěstí neusmálo na české zájemce. Tuzemské zastoupení firmy totiž osobní auta této značky zcela ignoruje. Naštěstí ale existuje možnost, jak praktickou Vestu koupit. Stejně jako v případě výše zmíněného sedanu se o to stará soukromá firma Remoraid, která „ruského Scouta“ už nabízí na inzertních serverech.

Kombík SW Cross objednáte ve dvou výbavových stupních. Základní Ice stojí 347.900 Kč a součástí je čtveřice airbagů, posilovač řízení, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, klimatizace, tempomat či palubní počítač. Vyšší provedení Luxure už stojí 379.900 Kč a navíc má i vyhřívané čelní sklo, infotainment s dotykovou obrazovkou a zadní parkovací kameru. Součástí obou nabídek je záruka na tři roky, případně 100.000 km.

Ještě připomeňme, že Vesta s terénními ambicemi je 4410 mm dlouhá a s prostorem pro posádku pracuje na 2635 mm dlouhém rozvoru. Nejsympatičtějším údajem je asi světlá výška, která má úctyhodných 203 milimetrů. Pohon obstarává šestnáctistovka MPI s výkonem 78 kW a 148 N.m točivého momentu. U nás ji seženete s manuálním pětikvaltem, ale v zemích, kam se dováží oficiálně, lze koupit i v kombinaci se samočinnou převodovkou.

Před spuštěním prodejů si Lada nechala Vestu SW Cross proklepnout na několika evropských autosalonech. Vůz byl k vidění v Budapešti, Bratislavě, Bělehradě či Vídni. V Rakousku loňský rok uspěl už sedan, jenž si tu vysloužil titul „Auto roku v Rakousku“ v kategorii kompaktního segmentu B. Hodnotící si pochvalují dvě hlavní kritéria: bezpečnost a hospodárnost provozu.