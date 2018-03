Znáte Lamborghini Cheetah? Bylo tu dávno před Urusem. Konkurovat chtělo Hummeru!

Lamborghini je sice primárně spjato s výrobou superaut, letos se ale modelem Urus vrací i do světa aut schopných jezdit mimo zpevněné silnice. V takovém segmentu již působilo, když mezi lety 1986 a 1992 vyrábělo offroad LM002. Ani to však nebylo první Lamborghini tohoto druhu, tím byl prototyp Cheetah, kterým se automobilka pochlubila světu již v roce 1977.

Dnes už zapomenutý prototyp pochází z doby, kdy automobilka ze Sant‘ Agaty neprožívala zrovna šťastné období. Po zlatých šedesátých letech ve znamení takových es jako Miura nebo Espada přišlo období úpadku, na něž měla vliv tehdejší ropná krize a s tím související pokles prodejů. Zakladatel značky Ferruccio Lamborghini se tak automobilky na začátku sedmdesátých let postupně zbavil a prodal ji dvojici obchodníků George-Henri Rosetti, René Leimer.

Ti sice uvedli na trh dnes legendární Countach, rozpracovaný ještě pod Lamborghinim, jinak si ale s firmou nevěděli moc rady. Jak jinak si vysvětlit fakt, že vedení výrobce superaut a gran turisem rozhodlo o vývoji terénního automobilu, který mělo v plánu vyrábět pro americkou armádu. Vedení italské továrny v něm vidělo finančně lukrativní projekt, podobně jako na tehdejší spolupráci s BMW na jeho M1.

Lamborghini ale s takovým automobilem nemělo vůbec žádné zkušenosti, a tak jeho návrh zadala americké společnosti Mobility Technology International (MTI) zabývající se armádními zakázkami. Ta jej postavila ve své dílně v kalifornském San José, až poté vozidlo zamířilo do Sant‘ Agaty.

Už tahle spolupráce ale naznačovala, že celý projekt Cheetah (gepard) je odsouzen k zániku. Návrh MTI se totiž v mnohém podobal dílu jiné firmy, FMC (prototypu XR311), která nakonec MTI a Lamborghini kvůli tomu zažalovala.

Ideální nebyla ani koncepce. Motor byl umístěn vzadu, což se pro tento druh automobilu ukázalo jako naprosto nevhodné z hlediska jízdních vlastností, vůz byl totiž značně nevyvážený. Pohon měl mimochodem na starosti vidlicový osmiválec Chrysler o objemu 5,9 litru, který byl spárován s třístupňovým automatem a pohonem všech kol. Firma doufala, že americkou technikou zvýší šance na úspěch v zakázce amerického ministerstva obrany. Dosahoval 132 kW, které dvoutunovému vozidlu údajně umožnily dosáhnout až rychlosti 167 km/h.

Základem byl prostorový rám z ocelových trubek, všechna čtyři kola byla nezávisle zavěšená, upevněná na dvojitých kyvných ramenech. Hliníková karoserie s ochranným rámem byla vyztužena podélnými ocelovými panely vpředu i vzadu, přičemž přední i zadní kapota byly pro usnadnění údržby zcela odnímatelné.

Přestože z italské techniky Cheetah neměl vlastně vůbec nic, Lamborghini se jím v roce 1977 pochlubilo na tehdejším ženevském autosalonu. Už tehdy automobilka totiž naznačovala, že vedle armádní verze by mohlo vzniknout i provedení pro civilní sektor. Tím ale jeho nejzářivější kariéra skončila.

Na vývoj Cheetahu totiž padla velká část financí získaná od BMW, která byla určená na vývoj jeho M1, kvůli čemuž mnichovská automobilka spolupráci s Italy raději ukončila. Prototyp byl navíc poničen během testování, což pracím na terénním autě také nepomohlo.

Není tak divu, že Lamborghini nakonec projekt Cheetah prodalo společnosti Teledyne Continental Motors, která údajně pracovala na stavbě dalších čtyř prototypů. Měly mít odlišnou koncepci, jeden měl být sanitním vozem, další zase nosičem raket... Práce ale postupně také ukončila. Ukázalo se totiž, že americká armáda nemá zájem o nic, co by se mělo vyrábět za hranicemi země. I proto nakonec místo Lamborghini Cheetah zamířilo do jejích služeb HMMWV, alias slavné Humvee, předchůdce civilního Hummeru H1 , které také bylo vyvíjeno v tehdejší době a bylo tak pro italský model konkurencí.

Prodej projektu byl ale vlastně nezbytný, protože Lamborghini tehdy bojovalo s finančními problémy, které nakonec vyústily v roce 1978 k vyhlášení bankrotu. Ten však ve výsledku neznamenal úplné ukončení projektu.

Nové vedení totiž terénnímu automobilu věřilo, nově však už nemělo být určen pro armádu, ale pro běžné zákazníky. Na počátku osmdesátých let tak následovaly další prototypy, které postupně vyústily v legendární LM002 . To už je ale zase jiný příběh... Přestože základní tvar karoserie je vlastně shodný, proti Cheetahu se totiž změnil radikálně, a to nejen cílovou klientelou, ale také koncepcí (motor vpředu) a použitou technikou (dvanáctiválec s manuální převodovkou). Nebýt však Cheetahu, LM002 by nikdy nevzniklo...

A jak dopadl originál? Nedávno byl původní Cheetah renovován, a tak je ho možné opět spatřit v původní podobě. K vidění dokonce byl i v domovském muzeu Lamborghini v Sant‘ Agatě. A dodnes existuje i minimálně jeden z prototypů rozpracovaný později společností Teledyne Continental Motors.