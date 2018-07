Nádherné Lamborghini Diablo můžete mít za třetinu aktuální hodnoty. Kde je háček?

Pokud máte v hledáčku parádní sporťák Lamborghini Diablo v obstojném stavu, budete si muset připravit něco kolem 240 tisíc dolarů (5,3 milionu korun). Ovšem existuje i varianta, že tuto italskou ikonu můžete mít doma za částku podstatně nižší – 80.000 dolarů, což v přepočtu činí necelých 1,8 milionu korun. Budete se ale muset spokojit s faktem, že jde o repliku.

Někdo si dal tu práci a stvořil dvojníka Diabla 6.0, byť pochopitelně s celou řadou technických odlišností. Namísto robustního dvanáctiválce nalezneme v útrobách „jen“ osmiválec Corvette, který doprovází pětistupňová manuální převodovka Porsche G50, brzdy Corvette či osmnáctipalcová kola (též repliky). Součástí je i elektrické ovládání oken a posilovač řízení.

Prodávající říká, že originální Diablo v takovém stavu by mělo hodnotu dokonce 350.000 dolarů (7,8 mil. Kč). Tvůrci prý investovali 100.000 dolarů jen do samotných dílů. A to se nebavíme o 2000 hodinách strávených prací na autě. Zároveň dodávají, že ať už auto postavíte kdekoliv, nikdo ve srovnání s originálem z roku 2001 nepozná rozdíl.

Uznáváme, že alespoň dle dostupných fotografií jde o zdařilé dílo. Nevěříme ale tomu, že by znalci mezi takovými klasikami rozdíl nepoznali. Určitě by stálo za to postavit tento vůz a původní Diablo 6.0 vedle sebe. Těžko ale předpokládat, že by si takový stroj pořídil někdo, kdo v garáži už jeden originál má...