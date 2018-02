Lancia Thema 8.32 SW: Vzácné kombi s osmiválcem Ferrari je na prodej v Nizozemí

Lancia Thema 8.32 je výjimečné auto, protože v útrobách krásně řval duněl motor Ferrari. Zkratka znamenala osm válců a 32 ventilů. Atmosférický agregát Dino Quattrovalvole z řady 308 měl objem 2927 cma v katalyzátorové verzi po modernizaci výkon 151 kW (205 k), oproti tomu původnímu typu F105 ze supersportu ale jiný klikový hřídel a menší hlavy. Na jeho výrobě částečně spolupracovala motocyklová továrna Ducati. Thema 8.32 až na dvojici zkušebních prototypů postrádala pohon všech kol, pětistupňová manuální převodovka posílala sílu V8 (263 N.m) pouze dopředu.

Většina vozů, které se vyrobily, měla standardní karoserii sedan. Ve druhé sérii tohoto modelu mezi lety 1989-1992 jich konkrétně továrnu opustilo 1.601 kusů. Existoval však jeden kombík, který byl postaven pro dlouholetého šéfa Fiatu, průmyslníka Gianniho Agnelliho. Ten také vlastnil mimo jiné unikátní otevřenou Deltu HF Integrale.

Nyní je tmavě modrý exemplář osmiválcové Themy SW na prodej v nizozemském Zwolle. Není to však Agnelliho vůz, nýbrž individuální zakázková přestavba. Údajně vznikl ze čtyř dalších kusů, respektive na něj byly použity díly z nich, ne že by šlo o nějakého svařence po bouračce.. To mu na atraktivitě rozhodně neubírá. Konkrétní auto ve své původní podobě spatřilo světlo světa v červenci 1989, veterán to tedy ještě není. Na tachometru má údaj 103 tisíc kilometrů a prošlo renovací. A na kolik přijde? Prodejce za něj žádá 29,5 tisíce eur (ani ne 743,5 tisíce korun).

I když se fotky moc nepovedly, ukazují velmi zachovalý interiér v černé kůži s nezbytným dřevěným dekorem včetně audiosoustavy s logem Lancie. Nějaká drobná patina se sice najde, třeba osahané ovladače, ale ta patří k věci. Tříramenný volant, elektricky nastavitelné přední sedačky i samočinná klimatizace zde byly, nejdražší verze výbavou hýřila.

Přísně hranatá Thema je pořád opravdu hezké auto a čas jí vrásky spíše vyžehlil, než aby je přidal. 80. léta minulého věku měla něco do sebe... Čtyřdveřová 8.32 uměla vystřelit z klidu na stovku za 6,8 s, za což se nemusí stydět ani dnes, kombík, pravda, bude o nějaké to kilo těžší (prodejce uvádí 1450 kg, sedan první série měl 1400 kg) a ve sprintu tudíž o pár desetinek pomalejší. Zadní náprava disponuje příplatkovým vzduchovým odpružením pro udržování světlosti. Pětipaprsková kola jsou originál.

Kombík prý jezdí skvěle, nedávno absolvoval cestu ze země tulipánů do Itálie a zpátky bez jakýchkoli problémů. Zavazadelník má i úložný prostor pod podlahou. Zatímco tvary sedanů vznikly u Ital Designu Giorgetta Giugiara ve spolupráci s firemním Centro Stile Lancia, které tehdy vedl Tom Tjaarda , odvozené SW navrhovali u Pininfariny. Inzerovaná lancia vypadá, že se nachází ve skvělé kondici a jistě bude ozdobou každé sbírky. Zvuk osmiválce nenahradí nic, ani pozdější dvouvačkové dvouventilové čtyřventilové čtyřválce s turbem, původně z pera Aurelia Lamprediho, které se velkému motoru výkonově přiblížily na dostřel.