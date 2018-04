Land Rover a blízká budoucnost: Původní Freelander bude mít nástupce!

Původní Freelander z roku 1997 byl trefou do černého. Šlo o jeden z prvních evropských vozů později tolik oblíbené kategorie SUV či crossoverů. Freelander tak od začátku konkuroval vozům Toyota RAV4 či Honda CR-V. Oproti nim však byl postaven poněkud výše, když nabízel také šestiválcový motor Rover KV6 či vznětový Rover série L. Ani jedním se uvedení Japonci pochlubit nemohli. První Freelander měl také vždy pohon všech kol.

Bohužel, léta přinesla majitelům těchto aut spíše zklamání, neboť problémů byla celá řada. Některé, například s pohonem všech kol (řešen byl redukčním převodem IRD v kombinaci s viskosní spojkou), musel výrobce řešit převedením výroby, v tomto případě z Itálie do Rakouska.

Po výrazné modernizaci v roce 2000 a příchodu nového (velmi dobrého) dieselu M47 od BMW se první Freelander nakonec vyráběl až do roku 2006. Druhá generace, technicky spřízněná s vozy Ford a také PSA (motory 2.2 diesel DW12), byla již větším autem, navíc sofistikovanějším a také méně problematickým. Prvnímu vydání se ale již poněkud vzdálila.

Hon na Audi Q2

Nyní se dle materiálu, který uveřejnil anglický Autocar, britská značka v indických rukách chystá na modelovou ofenzívu. Jak už píšeme v úvodu, v plánu je uvést na trh hned čtyři nové modely. Půjde nejen o nové generace stávajících aut, ale také o zcela nová menší auta, která by měla navázat právě na první Freelander.

Tohoto vozu bychom se mohli dočkat už v roce 2021, tedy do tří let. V záplavě novinek by se mělo jednat o malý crossover s délkou přibližně 4,2 metru. V nabídce značky by se měl nacházet pod modelem Discovery Sport. Cílem je zaplnit mezeru na trhu, která vznikla orientací značky na rozměrnější modely vyšších tříd. Dokonce i nástupce druhé generace Freelandera, od roku 2014 vyráběný model Discovery Sport, je rozměrově větší, snad ve snaze přiblížit se vozům Range Rover. Dle Autocaru není vyloučeno, že se znovu objeví i jméno „Freelander“, byť toto již nějaký čas ve výrobním programu Land Roveru nefiguruje.

Nový malý Land Rover by měl konkurovat vozům jako Audi Q2, Jeep Renegade, Mini Countryman či Fiat 500X. Zmíněné Audi Q2 je v současné době nejprodávanějším SUV v Evropě, když předstihlo i větší Q5. Z toho je jasné, že potenciál na prodeje takového auta v Evropě určitě je.

O tom, že Land Rover připravuje nové menší SUV, informoval britský tisk už před čtyřmi lety na základě interních informací přímo z automobilky. Od té doby se prodeje těchto aut v Evropě výrazně zvýšily. Druhým motorem k výrobě takového auta jsou prodeje modelu Range Rover Evoque, které jsou rovněž velice dobré. Od novinky se ale očekává, že prodejní čísla tohoto modelu pokoří.

Změny nejen pro elektriku

Nový malý Land Rover vyjede na technickém základě označovaném jako platforma D10. Dle britského tisku ale nepůjde o od základu vyvíjenou techniku, ale o modifikovanou stávající plošinu D8. Ta je určena pro modely skupiny JLR s příčnou zástavbou hnacího řetězce, jmenovitě Land Rover Discovery Sport, Range Rover Evoque a Jaguar E-Pace. Pro nový malý model bude platforma D10 (vycházející z D8) zkrácena a dále upravena. Jedním z důvodů má být rovněž nabídka elektrické verze vozu, přičemž „čistý“ pohon údajně stávající plošina D8 mít nemůže.

V případě malého crossoveru se ale nepočítá s jednou verzí, ale hned několika. Pravděpodobně se ve spojení s ním objeví i tradiční jméno „Defender“. Podobně jako v řadě menších Land Roverů najdete jméno Discovery (Land Rover Discovery Sport). To má ovšem s původním velkým Discovery společné opravdu pouze jméno a výrobce.

Dále se samozřejmě počítá také s velkými modely na platformě D7, tedy s podélně uloženým motorem. Konkrétně jde o Range Rover, Range Rover Sport a nové Discovery. Podrobnosti budou známy snad v příštích letech.