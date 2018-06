Poprvé za volantem nového Lexusu ES. Zaujme komfortem a hybridním pohonem?  

Lexus ES je nejprodávanějším sedanem a druhým nejprodávanějším modelem vůbec (po RX) této luxusní divize Toyoty, a přesto je to na starém kontinentu prakticky neznámé auto. Přestože je součástí nabídky Lexusu už od roku 1989, do západní a centrální Evropy dosud oficiálně nezavítal. Se sedmou generací se to však změní, ES totiž nahradí GS, které zcela skončí. Zda má novinka vyšší střední třídy šanci zaujmout, jsme zjišťovali v okolí amerického Nashvillu.

Mezinárodní jízdní prezentace pro novináře v tomto netradičním místě měla dva důvody. Jednak je americký trh nadmíru důležitý pro ES, i díky němu má tento sedan vyšší střední třídy po šesti generacích na svém kontě přes 2,1 milionu prodaných kusů. Nashville se navíc z konzervativního jižanského města stává moderním městem lákajícím Američany z různých koutů států, což je transformace podobná právě ES. Přestože se šest generací tohoto vozu úspěšně prodávalo, v nadcházející sedmé generaci se ES v lecčems změnilo.

Video

Dynamičtější styl

Lexus ES byl doposud hodně konzervativní model, především svým nudným designem, což se automobilka s jeho novou generací rozhodla změnit. Pokračuje tak přechod Lexusu od mdlých tvarů k dynamickému vzhledu. Sám vedoucí designér vozu Jasuo Kadžino novinku charakterizuje jako provokativního elegána.

To je podobně jako u dalších posledních Lexusů definováno výraznou vřetenovitou maskou chladiče, která v závislosti na verzi využívá jinou mřížku chladiče. Jestliže standardní provedení využívá lamely zrcadlící vnější tvar masky, u sportovní verze F-Sport (která je pro ES novinkou) je tu mřížka s motivy diamantů. Dynamické tvary podtrhují i „zakousnuté“ světlomety, navazující svým řešením na předchůdce. Ostré tvary najdeme rovněž na zádi, která není tak nudná jako u vlajkové lodi Lexusu, LS. Koncová světla využívají grafiku s motivem písmena L, dnes tak typický detail Lexusu, který se objevuje i na dalších prvcích. Ozdoba nárazníku se pak opět liší v závislosti na variantě.

Výsledek možná na fotografiích vypadá poněkud komplikovaně, ostatně koukněte třeba na složitě tvarované světlomety nebo víko kufru se zakomponovaným „spoilerem“ u verze F Sport, naživo to však funguje, a tak neváhám nazvat ES pohledným autem, které svým vzhledem rozhodně zaujme.

Z hlediska rozměrů pak Lexus přistoupil k mezigeneračnímu zvětšení. ES se tak natáhlo o 66 mm a rozšířilo o 46 mm, spolu s čímž se prodloužil i rozvor, o 51 mm, naopak výška kvůli proporcím klesla o pět milimetrů. S délkou 4.975 mm je tak ES najednou větší než konkurence z řad německé prémie, rozvor 2.870 mm je však v dané kategorii spíše kratší. Stejně tak zavazadelník o objemu pouhých 454 litrů je v daném segmentu podprůměrný.

Lexus ES – srovnání rozměrů s dalšími sedany vyšší střední třídy Model Lexus ES Audi A6 BMW 5 Jaguar XF Mercedes-Benz E Délka (mm) 4975 4939 4936 4954 4923 Šířka (mm) 1865 1886 1868 1880 1852 Výška (mm) 1445 1457 1479 1457 1468 Rozvor (mm) 2870 2924 2975 2960 2939 Zavazadelník (l) 454 530 530 505 540

Velkorysý vnitřní prostor

Právě nárůst rozměrů spolu s platformou GA-K s poháněnými předními koly je důvodem, proč je ES opravdu prostorné. Na zadních sedadlech máte královský prostor, který i sami pracovníci Lexusu srovnávají s vlajkovou lodí značky, sedanem LS. A opravdu, před koleny tolik místa třeba v BMW 5 rozhodně nemáte. Specialitou je navíc i možnost elektrického nastavení sklonu opěradla v rozsahu 8°.

Čím však německá konkurence Lexus překonává, je podoba palubní desky. Však podívejte sami, tolik krásy v ES zrovna nepobrala. A co víc, přestože zpracování je na výtečné úrovni a i mnohé materiály jsou naprosto luxusní (ručně zpracované prošívání nebo hliníkový dekor Hadori inspirovaný japonskými meči verze F Sport stojí za to!), přece jen některá tlačítka vypadají lacině, jakoby patřila spíše do Toyoty než do Lexusu. To samé platí i pro nižší rozlišení 12,3“ obrazovky multimediálního systému nebo ručně, nikoliv elektricky otevíranou clonu střešního okna. Naopak head-up displej patří mezi největší v dnešních autech.

Na druhou stranu musím zdůraznit, že jsme jezdili teprve s předprodukčními prototypy, což nebylo ani tak vidět na kvalitě zpracování, jako spíše na nefunkčním navigačním systému (proto jsme jezdili s externí navigací) nebo některým detailům, které se v sériové produkci ještě změní (spoiler na víku kufru má být jen u verze F Sport).

Kromě složitého ovládání multimediálního systému, o němž jsme v souvislosti s Lexusy psali už tolikrát, však k interiéru není vlastně co dodat. Sedadla nastavitelná až v deseti směrech jsou pohodlná a příjemně obepínají záda, v oblasti stehen jsou však prakticky plochá. Příplatkový hudební systém Mark Levinson se 17 reproduktory perfektně hraje. Zajímavý je pak i volant, pochází z LS, a dnes netradičním řešením je jeho na přání dodávané dřevěné obložení.

Jediná možnost

Pojďme tak raději mrknout do útrob, kde se udály podstatné změny. Součástí nové platformy GA-K je totiž i zcela nová, již čtvrtá generace hybridního systému využívající nový spalovací motor, nový elektromotor i nové baterie. Bohužel však hybridní varianta ES 300h bude u nás jedinou nabízenou verzí, čistě benzinové varianty, včetně šestiválcové, jako třeba na ruském trhu nedostaneme. Důvodem jsou jednak emisní normy, jednak podíl evropských prodejů Lexusu, kterým už dominují hybridy. Přesto je podle nás úzká nabídka motorizací na škodu.

Základem hybridu je atmosférický benzinový čtyřválec o objemu 2,5 litru, který pracuje v Atkinsonově cyklu. Chlubí se vynikající termodynamickou účinností přesahující 40 %, čemuž napomáhá použití přímých sacích kanálů, zvětšení úhlu ventilů a laserové opracování ventilových sedel. Na skvělý tepelný management má zase vliv olejové čerpadlo s proměnným zdvihovým objemem, vstřikovače s více otvory, systém proměnného časování sacích ventilů VVT-iE nebo systém variabilního chlazení.

Motor o výkonu 131 kW spolupracuje s kompaktnějším elektromotorem o výkonu 88 kW, který čerpá svoji energii z nikl-metalhydridového akumulátoru. Ten se podařilo zmenšit tak, že se mohl přesunout zpod zavazadelníku pod zadní sedadla, což zvětšilo prostor pro zavazadla. Součástí ústrojí je pak dále místo klasického planetového soukolí převod s paralelní hřídelí a multifunkčním převodovým soukolím, jehož součástí je jednotka planetového převodu pro rozdělování hnací síly, parkovací uzávěrka a kolo předlohového hřídele, vše v jedné kompaktní jednotce.

Systémový výkon soustavy činí 160 kW (komentář ve videu je bohužel přeřeknutí se), což už je na poměry hybridů slušné číslo. A opravdu, Lexus ES se už umí slušně rozpohybovat. Co se týče akcelerace nebo hbitosti, na amerických silnicích jsme nezaznamenali žádnou potíž, byť je jasné, že na silnější verze německých konkurentů bude Lexus ztrácet.

Líbí se nám skvělé odhlučnění motoru, což spolu s lepší koordinací otáček motoru s rychlostí skvěle potlačuje pro hybridy tak typický vysavačový efekt, že hučení stálých otáček při akceleraci prakticky neslyšíte. Stejně tak takřka nevíte o aerodynamickém šumu. K celkovému pohodovému nastavení nám tak hybrid plně sedí. Navíc se nám líbí i spotřeba, průměrná spotřeba 5,9 l/100 km v realitě svižnějšího tempa na amerických okresních silnicích je vzhledem k rozměrům auta vynikající hodnota.

Lexus ES – technická data nabízené verze Model ES 300h Zdvihový objem [cm3] 2487 Válce/ventily 4/4 Největší výkon [kW/min] 131/5700 Točivý moment [N.m/min] 221/3600-5200 Systémový výkon [kW] 160 Převodovka eCVT Max. rychlost [km/h] 180 Zrychlení 0-100 km/h [s] 8,9 Komb. spotřeba [l/100 km] 4,7 Pohotovostní hmotnost [kg] 1680

Sázka na komfort

Jenže jen o naprostém komfortu ES už nechce být, vývojáři se rozhodli přidat i trochu dynamiky. A to právě kvůli zahájení prodeje i v Evropě, kde zákazníci takové chování očekávají. Už samotná platforma GA-K je navržena tak, aby snížila těžiště vozidla a zvýšila jeho tuhost. Té napomáhá laserové svařování šroubů nebo třeba speciální výztuha ve tvaru V za zadními sedadly (ta bohužel znamená nemožnost sklopení zadní lavice, je tu jen průvlak na lyže), zatímco těžišti zase kombinace komponentů z hliníku (kapota, přední blatníky), vysokopevnostní oceli a oceli. Díky tomu je navíc konstrukce auta proti předchůdci o 60 kilogramů lehčí.

Možná tak s ohledem na tyto snahy zamrzí využití pohonu předních kol a ne navázání na GS s pohonem zadních kol. Lexus ale vyzdvihuje výhodu předokolky v jejím vnitřním prostoru, většině zákazníků navíc prý více vyhoví její chování na kluzkém povrchu.

Americké silnice ale vzhledem ke svému charakteru, i na okreskách je jen minimum zatáček, nejsou ideálním prostředím na testování dynamického chování auta, a tak jsme si spíše vychutnávali poskytovaný komfort. O parádním odhlučnění zajištěným speciálními akustickými skly nebo novými izolačními prvky, už řeč byla, na komfort pak hraje i podvozek.

Ten byl v mnoha ohledech přepracován. Přední zavěšení využívající vzpěry McPherson sice vychází z předchůdce, v zájmu vylepšení chování auta však byl upraven úhel samotných vzpěr kvůli lepšímu sladění se směrem zatížení od kol. K vyšší směrové stabilitě zase přispělo zvětšení úhlu závleku (+2 stupně) a zvětšení samotného závleku (+8 mm). To vzadu najdeme zavěšení typu multi-link, jehož upevnění vlečených ramen a rozměrnější pouzdra vylepšují práci podvozku na nekvalitním povrchu. K účinnějšímu potlačení náklonů karoserie zase přispívá širší rozestup mezi body upevnění pouzder stabilizátorů. Specialitou jsou pak i tlumiče, které podobně jako u Citroënu C4 Cactus využívají hydraulické dorazy.

Naopak varianta F Sport dostane adaptivní tlumiče s aktivní regulací, které pomocí senzorů měřících síly zatížení v přímém i svislém směru, rychlost, úhel natočení kol nebo tlak v hlavním brzdovém válci nebo dat z řídicí jednotky motoru a jednotky protiprokluzového systému reguluje tlumiče v rámci 650 úrovních nastavení pro co nejlepší chování.

Výsledkem toho všeho je naprosté pohodlí, které jsme na amerických silnicích v okolí Nashvillu zaznamenali. S jednotlivými výtluky si auto se standardními tlumiči perfektně poradilo, od kol se neozývaly žádné hlučné rány. Snad jen na příčných spárách bychom očekávali ještě lepší tlumení, celkově však poskytovaný komfort podvozku hodnotíme kladně.

Závěr

S novým Lexusem ES jsme se sice již svezli, čeští zákazníci si na něj ale zatím ještě nějakou dobu počkají. Prodávat se u nás začne až před koncem roku, ceny zatím neznáme. Mají se však pohybovat kolem milionu pro fleetové zákazníky, na které chce Lexus tímto autem cílit. Souboj s levnějšími verzemi Audi A6 nebo Mercedesu E (které jsou považovány za hlavní konkurenty), určitě nebude pro Lexus jednoduchý, ES ale má silné zbraně v podobě poskytovaného pohodlí nebo úsporného motoru, které budou pro mnohé klienty jistě zajímavými lákadly. Úspěchu ES tak věříme, byť zadokolkové GS nám bude chybět...