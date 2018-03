Marchionne zase perlí: Fiat se má v Evropě stáhnout, koncern raději vsadí na Jeep

Už nějakou dobu neplatí, že by Fiat patřil mezi vůbec největší automobilky v Evropě. Do budoucna by navíc jeho evropská pozice mohla dále oslabit.

Fiat kdysi patřil mezi nejdůležitější hráče na automobilovém trhu v Evropě, pomáhal motorizovat východní Evropu (Polsko, Jugoslávii, SSSR), ještě v devadesátých letech pravidelně na starém kontinentu prodával přes milion aut ročně. Pak ale přišly finanční trable a pozvolný pokles. Jestliže v roce 1997 Fiat držel v Evropě 9,44% podíl na trhu, v posledních dvou letech už činí méně než pět procent. A podle všeho se tento pokles nezastaví. Fiat kdysi patřil mezi nejdůležitější hráče na automobilovém trhu v Evropě, pomáhal motorizovat východní Evropu (Polsko, Jugoslávii, SSSR), ještě v devadesátých letech pravidelně na starém kontinentu prodával přes milion aut ročně. Pak ale přišly finanční trable a pozvolný pokles. Jestliže v roce 1997 Fiat držel v Evropě 9,44% podíl na trhu, v posledních dvou letech už činí méně než pět procent. A podle všeho se tento pokles nezastaví. Slovy svého šéfa Sergia Marchionneho totiž vyšlo najevo, že koncern Fiat Chrysler Automobiles má v Evropě s Fiatem trochu jiné plány, než byste čekali. Tradiční italská značka by totiž mohla ustoupit a udělat větší prostor Jeepu, kterému Marchionne v době rostoucí popularity SUV věří nejvíce. A to jak v USA, kde Jeep dostává více prostoru než Chrysler, tak v Evropě, kde by na něj koncern měl klást větší důraz než na Fiat. Slovy svého šéfa Sergia Marchionneho totiž vyšlo najevo, že koncern Fiat Chrysler Automobiles má v Evropě s Fiatem trochu jiné plány, než byste čekali. Tradiční italská značka by totiž mohla ustoupit a udělat větší prostor Jeepu, kterému Marchionne v době rostoucí popularity SUV věří nejvíce. A to jak v USA, kde Jeep dostává více prostoru než Chrysler, tak v Evropě, kde by na něj koncern měl klást větší důraz než na Fiat. „Musíme vytvořit prostor pro silnější značky. Fiat nezabíjím, myslím si, že má skvělou budoucnost v Jižní Americe a že v Evropě se může spoléhat na sílu řady 500,“ prohlásil Marchionne na právě probíhajícím autosalonu v Ženevě. „Nesmíme se ale zabývat city, význam Fiatu se snížil. Vezměte si Lancii, jezdím Deltou Integrale a myslím, že to bylo nejlepší auto, jaké tehdy koncern dělal. Ale pak ta značka ztratila svoji důležitost,“ doplňuje Marchionne, pod jehož vedením se Lancia nejprve snažila o prodej přeznačkovaných Chryslerů, aby se postupně stáhla pouze na domácí italský trh, kde prodává jen hatchback Ypsilon. prohlásil Marchionne na právě probíhajícím autosalonu v Ženevě.doplňuje Marchionne, pod jehož vedením se Lancia nejprve snažila o prodej přeznačkovaných Chryslerů, aby se postupně stáhla pouze na domácí italský trh, kde prodává jen hatchback Ypsilon. Psali jsme: Fiat do roku 2022 skoncuje s dieselovými motory O omezení evropské nabídky Fiatu výhradně na retro řadu 500 se spekulovalo už v minulých letech, opětovný příchod Tipa v roce 2015 ale naznačil, že od těchto plánů bylo odstoupeno. Nyní se ale vrací na scénu, Marchionne totiž naznačuje, že s výsledky tohoto kompaktu není až tak spokojen. Prodejně se mu sice daří, pohybuje se ale v konkurenčně nabitém segmentu, v němž jsou nízké prodejní marže, a to se šéfovi americko-italského koncernu moc nelíbí. Chtěl by zkrátka více vydělávat. O omezení evropské nabídky Fiatu výhradně na retro řadu 500 se spekulovalo už v minulých letech, opětovný příchod Tipa v roce 2015 ale naznačil, že od těchto plánů bylo odstoupeno. Nyní se ale vrací na scénu, Marchionne totiž naznačuje, že s výsledky tohoto kompaktu není až tak spokojen. Prodejně se mu sice daří, pohybuje se ale v konkurenčně nabitém segmentu, v němž jsou nízké prodejní marže, a to se šéfovi americko-italského koncernu moc nelíbí. Chtěl by zkrátka více vydělávat. Právě proto zatím stále není jasné, jak to nakonec bude s nástupcem Punta. Malý hatchback prodávaný po několika modernizacích už od roku 2005 se přece jen pomalu chystá do důchodu. Není však stále zřejmé, zda ho v příštím roce nahradí auto na bázi hatchbacku Právě proto zatím stále není jasné, jak to nakonec bude s nástupcem Punta. Malý hatchback prodávaný po několika modernizacích už od roku 2005 se přece jen pomalu chystá do důchodu. Není však stále zřejmé, zda ho v příštím roce nahradí auto na bázi hatchbacku Argo (prodávaného v Jižní Americe), tedy ve stylu Tipa, nebo raději „pětidveřová pětistovka,“ o níž se spekuluje už léta. A zda vůbec takové auto dorazí, protože na segmentu B se tolik vydělávat nedá. To naopak neplatí pro SUV, v nichž Marchionne vidí velkou budoucnost. Proto chce vsadit na Jeep, který je specialista na tento druh vozidel. „Aktuálně říkáme, že se nejspíše stane hlavní značkou skupiny. Dáme mu prostor, a tak počítáme s novými modely a facelifty. Tato značka má výjimečnou sílu a bude nezbytnou součástí našich plánů do roku 2022,“ tvrdí Marchionne. To naopak neplatí pro SUV, v nichž Marchionne vidí velkou budoucnost. Proto chce vsadit na Jeep, který je specialista na tento druh vozidel.tvrdí Marchionne. Jestli je to dobrý nápad, uvidíme už v následujících letech. Sám Marchionne u toho ale už být nemusí, protože nadále zdůrazňuje, že ve funkci šéfa koncernu Fiat-Chrysler skončí na začátku roku 2019. Takových prohlášení už od něj ale bylo, a tak se nechme překvapit, zda tento slib dodrží... Jestli je to dobrý nápad, uvidíme už v následujících letech. Sám Marchionne u toho ale už být nemusí, protože nadále zdůrazňuje, že ve funkci šéfa koncernu Fiat-Chrysler skončí na začátku roku 2019. Takových prohlášení už od něj ale bylo, a tak se nechme překvapit, zda tento slib dodrží... Další články o vozech Fiat TEST: Fiat Tipo hatchback 1.6 MultiJet (88 kW) – Výhodný Ital? Fiat do roku 2022 skoncuje s dieselovými motory Jízdní dojmy Fiat 500L: Pěkné, ale něco tomu chybí Fiat Tipo S-Design: Je libo Itala se sportovnějším stylem?