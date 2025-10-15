TEST Honda Civic 2.0 i-MMD – Konečně normální evoluce
Mlhovky zmizely, přibyly chytré detaily. Ale hlavně zůstal ten jedinečný mix precizního řízení, kultivovaného hybridu a interiéru, kde je vše přesně tam, kde čekáte. Po týdnu za volantem je jasné, že Honda Civic nejen zraje, ale i připomíná, proč se bez výstřelků žije lépe. Tak proč jich nevídáme více?
Design, interiér
Honda to s modernizacemi dělá decentně a civic není výjimkou. Po třech letech na trhu neprošel žádnou revolucí, spíše správnou mírou evoluce. Příď dostala upravený nárazník a zmizela z ní mlhová světla – jejich funkci převzaly modernizované LED reflektory, které svítí rovnoměrněji a s lepším rozptylem. Na první pohled se možná nic zásadního nezměnilo, ale když postavíte nový a starší civic vedle sebe, facelift působí uhlazeněji a o kousek dospěleji.
Předek jsem si zamiloval hned a zadní partie se mi po týdnu už zamlouvají také. Civic už dávno není ten výstřední „UFO“ z dob osmé generace – dnes je to harmonicky vyvážený hatchback, který na ulici nepřehlédnete, ale zároveň nenudí. S faceliftem se v ceníku objevila také decentně modrá Seabed Blue, my máme bílou perleť. Japonská bílá k civicu tak nějak patří a udělá hodně parády, během testování ji také pozitivně okomentovalo několik lidí.
Všude dobře, tady nejlíp
V interiéru se Honda opět vytáhla. Facelift přinesl několik drobných, ale smysluplných změn – všechny verze nyní dostaly bezdrátovou nabíječku telefonu, černou stropnici a lepší ambientní osvětlení (v nejvyšší výbavě Advance dokonce i v prostoru nohou). Střední varianta Sport má nově vyhřívaný volant, což oceníte nejen v zimě.
Zásadní ale je, že kabina si ponechala to, co jsme milovali už dřív – poctivou ergonomii a fyzická tlačítka tam, kde mají být. Žádné pseudo-dotykové plošky, žádné falešné výdechy ventilace. Ani míru osvětlení přístrojů nelovíte v menu. Vše působí pevně, precizně a s typickou japonskou pečlivostí. A nejsou tu žádné evidentní eko materiály, které na poklepání zní jako plastový sud. Kdo si libuje v klasickém ovládání a hutném, obývákovém pocitu, ten tu najde azyl.
Já už úplně zapomněl, že může existovat nové auto, ve kterém člověk nic nehledá. Konečně jsem si tak nemusel připadat líný jen proto, že nemám čas a náladu studovat manuál nebo se učit s šíleně rozvětveným infotainmentem. Zároveň je interiér svěží, promyšlenější a funkčnější než dřív. Nedělalo se halo, piplaly se detaily. Hondo, díky!
Uvnitř není tolik prostoru jako v octavii, ale přední pasažéři v žádném případě netrpí a sedačka jde nastavit i poměrně vysoko, takže se snadno vysedá a nasedá. I zadní pasažéři mají dostatek místa. I na hlavu dlouhánů, což by mohl leckterý prémiový sedan závidět. Oproti českému etalonu octavii tak vidím hlavní nedostatek ve velikosti kufru. Pokud ho skutečně plánujete využívat naplno, ten v civicu je poměrně skromný.
Motor, jízdní vlastnosti
Honda zůstává věrná své hybridní koncepci e:HEV – dvoulitrový atmosférický motor (143 k) v Atkinsonově cyklu spolupracuje s elektromotorem (184 k), který většinu času pohání přední kola. V praxi to znamená, že civic působí jako běžný benzinový hatchback, ale s jemností hybridů. Přechody mezi režimy jsou téměř nepostřehnutelné a reakce na plyn okamžité.
Zrychlení na stovku zvládne podle verze za 7,8 sekundy, přičemž díky chytré elektronice motor simuluje „řazení“, takže při akceleraci nevzniká typické monotónní vytí jako u některých konkurentů s e-CVT. Výsledek? Hybrid, se kterým je radost jezdit.
V naprosté většině případů má ústrojí také příjemný, tichý mechanický zvuk. Pouze při držení zcela plného plynu po několik vteřin začne být motor malinko hlučnější a hrubší. Je znát, že to není žádný sportovní motor, který by si liboval v otáčkách. Stále jde však o nejzábavnější full hybrid ve třídě.
Spotřeba se drží mezi 4,7–5,0 l/100 km, a to i bez snahy o úspornou jízdu. Baterie o kapacitě 1,05 kWh má sice omezený zásah, ale systém s ní pracuje efektivně. V běžném provozu se spalovací motor často jen tiše veze a zaskakuje jen tehdy, když to dává smysl. Často se to děje tak tiše, že ani není přesně poznat okamžik, kdy naskočí spalovák.
Podvozek stále skvělý
Podvozek zůstal po faceliftu beze změn – a je to dobře. Civic má dokonale vyladěnou rovnováhu mezi komfortem a jistotou v zatáčkách. I na osmnáctipalcových kolech se chová klidně, filtruje běžné nerovnosti s přehledem a zároveň se ochotně vrhá do zatáček s přesností, kterou by mu záviděl nejeden ostrý hatchback. Zatáčí tak dobře, že vůbec neurazí to, že nedotáčivost přichází vždy první. Naopak díky tomu, že to není hatchback, je záď stále přilepená na zemi i při intenzivním brzdění.
Pouze na hrubých kostkách nebo při přejezdu ostrých nerovností (např. typu kolejí) bude prostě klasicky lepší základní výbava na 17 palcových kolech. Každopádně žádné ostré rázy do kabiny se nekonají. Také z řízení cítíte poctivost – akorát dlouhý převod, přesná odezva a přirozený odpor dělají z každé jízdy radost, i když zrovna nikam nespěcháte.
Závěr
Facelift nepřinesl převratné změny, ale posílil přesně tam, kde to dávalo smysl. Civic zůstal tím skvělým autem, které v roce 2023 právem vyhrálo titul Auto roku v ČR, jen je teď ještě lépe vybavené a doladěné.
Interiér je nadále vzorem ergonomie, jízdní projev zůstává výjimečně kultivovaný a spotřeba se drží v mezích, které potěší i příznivce dieselů.
Za akční cenu od 809.900 Kč (normálně 859.900 Kč) dostanete hybrid, který se chová jako poctivý benzin, interiér jako z prémiového vozu a podvozek, který je etalonem třídy. Facelift možná nepřekreslil karoserii, ale z civicu udělal ještě dospělejší a univerzálnější auto, které má pořád jiskru.
Upřímně se divím, že české prodeje civicu nejsou vyšší. Za prvních sedm měsíců letošního roku se v Česku prodalo 126 vozů, za celý loňský rok to bylo 154 kusů a za rok 2023 celkem 172 kusů. Auto si přitom zamiluje snad každý, kdo se s ním sveze. Problém zřejmě tkví v tom, že za cenu civicu můžete mít třeba praktičtější Octavii 1,5 TSI 110 kW ve výbavě Sportline. Ta ale nenabídne tak vytříbenou agilitu, full hybrid nebo echt příjemný interiér. Civic také možná trochu sráží jeho jméno, protože historicky náležel minimálně o třídu níž, než je teď.
|Nejlevnější verze modelu
|809.900 Kč Civic 2.0 i-MMD Hybrid / 135 kW Elegance
|Základ s testovaným motorem
|809.900 Kč Civic 2.0 i-MMD Hybrid / 135 kW Elegance
|Testovaný vůz bez příplatků
|899.900 Kč Civic 2.0 i-MMD Hybrid / 135 kW Advance
|Testovaný vůz s výbavou
|899.900 Kč Civic 2.0 i-MMD Hybrid / 135 kW Advance