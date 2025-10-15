TEST Honda Civic 2.0 i-MMD – Konečně normální evoluce

Předplatné
Honda Civic 2.0 i-MMD
Honda Civic 2.0 i-MMD
Honda Civic 2.0 i-MMD
Honda Civic 2.0 i-MMD
Jan Faltýsek
Mlhovky zmizely, přibyly chytré detaily. Ale hlavně zůstal ten jedinečný mix precizního řízení, kultivovaného hybridu a interiéru, kde je vše přesně tam, kde čekáte. Po týdnu za volantem je jasné, že Honda Civic nejen zraje, ale i připomíná, proč se bez výstřelků žije lépe. Tak proč jich nevídáme více?

Design, interiér

Honda to s modernizacemi dělá decentně a civic není výjimkou. Po třech letech na trhu neprošel žádnou revolucí, spíše správnou mírou evoluce. Příď dostala upravený nárazník a zmizela z ní mlhová světla – jejich funkci převzaly modernizované LED reflektory, které svítí rovnoměrněji a s lepším rozptylem. Na první pohled se možná nic zásadního nezměnilo, ale když postavíte nový a starší civic vedle sebe, facelift působí uhlazeněji a o kousek dospěleji. 

Předek jsem si zamiloval hned a zadní partie se mi po týdnu už zamlouvají také. Civic už dávno není ten výstřední „UFO“ z dob osmé generace – dnes je to harmonicky vyvážený hatchback, který na ulici nepřehlédnete, ale zároveň nenudí. S faceliftem se v ceníku objevila také decentně modrá Seabed Blue, my máme bílou perleť. Japonská bílá k civicu tak nějak patří a udělá hodně parády, během testování ji také pozitivně okomentovalo několik lidí.

Všude dobře, tady nejlíp

V interiéru se Honda opět vytáhla. Facelift přinesl několik drobných, ale smysluplných změn – všechny verze nyní dostaly bezdrátovou nabíječku telefonu, černou stropnici a lepší ambientní osvětlení (v nejvyšší výbavě Advance dokonce i v prostoru nohou). Střední varianta Sport má nově vyhřívaný volant, což oceníte nejen v zimě.

Zásadní ale je, že kabina si ponechala to, co jsme milovali už dřív – poctivou ergonomii a fyzická tlačítka tam, kde mají být. Žádné pseudo-dotykové plošky, žádné falešné výdechy ventilace. Ani míru osvětlení přístrojů nelovíte v menu. Vše působí pevně, precizně a s typickou japonskou pečlivostí. A nejsou tu žádné evidentní eko materiály, které na poklepání zní jako plastový sud. Kdo si libuje v klasickém ovládání a hutném, obývákovém pocitu, ten tu najde azyl.

Honda Civic 2.0 i-MMDHonda Civic 2.0 i-MMD | Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Já už úplně zapomněl, že může existovat nové auto, ve kterém člověk nic nehledá. Konečně jsem si tak nemusel připadat líný jen proto, že nemám čas a náladu studovat manuál nebo se učit s šíleně rozvětveným infotainmentem. Zároveň je interiér svěží, promyšlenější a funkčnější než dřív. Nedělalo se halo, piplaly se detaily. Hondo, díky!

Uvnitř není tolik prostoru jako v octavii, ale přední pasažéři v žádném případě netrpí a sedačka jde nastavit i poměrně vysoko, takže se snadno vysedá a nasedá. I zadní pasažéři mají dostatek místa. I na hlavu dlouhánů, což by mohl leckterý prémiový sedan závidět. Oproti českému etalonu octavii tak vidím hlavní nedostatek ve velikosti kufru. Pokud ho skutečně plánujete využívat naplno, ten v civicu je poměrně skromný.

Motor, jízdní vlastnosti

Honda zůstává věrná své hybridní koncepci e:HEV – dvoulitrový atmosférický motor (143 k) v Atkinsonově cyklu spolupracuje s elektromotorem (184 k), který většinu času pohání přední kola. V praxi to znamená, že civic působí jako běžný benzinový hatchback, ale s jemností hybridů. Přechody mezi režimy jsou téměř nepostřehnutelné a reakce na plyn okamžité.

Zrychlení na stovku zvládne podle verze za 7,8 sekundy, přičemž díky chytré elektronice motor simuluje „řazení“, takže při akceleraci nevzniká typické monotónní vytí jako u některých konkurentů s e-CVT. Výsledek? Hybrid, se kterým je radost jezdit.

V naprosté většině případů má ústrojí také příjemný, tichý mechanický zvuk. Pouze při držení zcela plného plynu po několik vteřin začne být motor malinko hlučnější a hrubší. Je znát, že to není žádný sportovní motor, který by si liboval v otáčkách. Stále jde však o nejzábavnější full hybrid ve třídě.

Spotřeba se drží mezi 4,7–5,0 l/100 km, a to i bez snahy o úspornou jízdu. Baterie o kapacitě 1,05 kWh má sice omezený zásah, ale systém s ní pracuje efektivně. V běžném provozu se spalovací motor často jen tiše veze a zaskakuje jen tehdy, když to dává smysl. Často se to děje tak tiše, že ani není přesně poznat okamžik, kdy naskočí spalovák.

Honda Civic 2.0 i-MMDHonda Civic 2.0 i-MMD | Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Podvozek stále skvělý

Podvozek zůstal po faceliftu beze změn – a je to dobře. Civic má dokonale vyladěnou rovnováhu mezi komfortem a jistotou v zatáčkách. I na osmnáctipalcových kolech se chová klidně, filtruje běžné nerovnosti s přehledem a zároveň se ochotně vrhá do zatáček s přesností, kterou by mu záviděl nejeden ostrý hatchback. Zatáčí tak dobře, že vůbec neurazí to, že nedotáčivost přichází vždy první. Naopak díky tomu, že to není hatchback, je záď stále přilepená na zemi i při intenzivním brzdění.

Pouze na hrubých kostkách nebo při přejezdu ostrých nerovností (např. typu kolejí) bude prostě klasicky lepší základní výbava na 17 palcových kolech. Každopádně žádné ostré rázy do kabiny se nekonají. Také z řízení cítíte poctivost – akorát dlouhý převod, přesná odezva a přirozený odpor dělají z každé jízdy radost, i když zrovna nikam nespěcháte.

Závěr

Facelift nepřinesl převratné změny, ale posílil přesně tam, kde to dávalo smysl. Civic zůstal tím skvělým autem, které v roce 2023 právem vyhrálo titul Auto roku v ČR, jen je teď ještě lépe vybavené a doladěné.

Interiér je nadále vzorem ergonomie, jízdní projev zůstává výjimečně kultivovaný a spotřeba se drží v mezích, které potěší i příznivce dieselů. 

Za akční cenu od 809.900 Kč (normálně 859.900 Kč) dostanete hybrid, který se chová jako poctivý benzin, interiér jako z prémiového vozu a podvozek, který je etalonem třídy. Facelift možná nepřekreslil karoserii, ale z civicu udělal ještě dospělejší a univerzálnější auto, které má pořád jiskru. 

Honda Civic 2.0 i-MMDHonda Civic 2.0 i-MMD | Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Upřímně se divím, že české prodeje civicu nejsou vyšší. Za prvních sedm měsíců letošního roku se v Česku prodalo 126 vozů, za celý loňský rok to bylo 154 kusů a za rok 2023 celkem 172 kusů. Auto si přitom zamiluje snad každý, kdo se s ním sveze. Problém zřejmě tkví v tom, že za cenu civicu můžete mít třeba praktičtější Octavii 1,5 TSI 110 kW ve výbavě Sportline. Ta ale nenabídne tak vytříbenou agilitu, full hybrid nebo echt příjemný interiér. Civic také možná trochu sráží jeho jméno, protože historicky náležel minimálně o třídu níž, než je teď.

Nejlevnější verze modelu809.900 Kč Civic 2.0 i-MMD Hybrid / 135 kW Elegance
Základ s testovaným motorem809.900 Kč Civic 2.0 i-MMD Hybrid / 135 kW Elegance
Testovaný vůz bez příplatků899.900 Kč Civic 2.0 i-MMD Hybrid / 135 kW Advance
Testovaný vůz s výbavou899.900 Kč Civic 2.0 i-MMD Hybrid / 135 kW Advance

Plusy

  • Precizně odladěný podvozek – komfort i jistota v zatáčkách
  • Hybridní systém – plynulý, tichý, s reálnou spotřebou 4,7–5,0 l/100 km
  • Interiér s klasickými tlačítky a skvělým zpracováním
  • Kvalitní materiály, žádné eko-náhražky ani falešné prvky
  • Nízká hlučnost a kultivovaný chod pohonné soustavy
  • Nově bezdrátová nabíječka, vyhřívaný volant, ambientní osvětlení
  • Už základní výbava je bohatá

Minusy

  • Menší kufr než u hlavních konkurentů
  • Na 18“ kolech malinko tvrdší na hrubých nerovnostech
  • Vyšší základní cena
  • Jediná motorizace
  • Nabídka karoserií – chybí sedan nebo kombi

Honda Civic 2.0 i-MMD
Cena základní sestavy
809 900 Kč
Výbava základní sestavy
Kolenní airbag řidiče i spolujezdce, středový airbag vpředu, dálkový centrál, bezklíčový vstup a startování, alarm, čalounění kombinace kůže/textil, vyhřívané přední sedačky, dvouzónová automatická klimatizace, adaptivní tempomat, digitální rádio DAB, Android Auto a Apple CarPlay (bezdrátové), bezdrátové nabíjení telefonu, dešťový senzor, parkovací senzory vpředu i vzadu, zadní parkovací kamera, elektricky sklopná a vyhřívaná zrcátka, LED světlomety, 17" litá kola.
Cena testované sestavy
899 900 Kč
Výbava testované sestavy
Vrcholná výbava Advance: čalounění v pravé kůži, audiosystém Bose (12 reproduktorů), adaptivní LED světlomety s natáčením do zatáček, ambientní osvětlení interiéru (včetně prostoru nohou), vyhřívaný volant, střešní okno, 18" černá litá kola.
Motor
Typ motoru:
zážehový
Válce / ventily:
4 / 4
Zdvihový objem (ccm):
1993
Nejvyšší výkon (kW / ot/min):
105 / 6000 - 0
Nejvyšší toč. moment (Nm / ot/min):
186 / 4500 - 0
Nejvyšší toč. moment elektromotoru (Nm / ot/min):
0 / 0 - 0
Nejvyšší výkon elektromotoru (kW / ot/min):
0 / 0
Nejvyšší výkon soustavy (kW / ot/min):
0
Provozní vlastnosti
Maximální rychlost (km/h):
180
Zrychlení 0 - 100 km/h (s):
7.8
Spotřeba město/mimo/kombi (l/100 km):
0 / 0 / 4.7
Emise CO2:
113
Rozměry a hmotnosti
Zavaz. prostor - sedadla/sklopena (l):
410 / 1220
Objem nádrže (l):
40
Pohotovostní hm. / nosnost (kg):
1502 / 398
Rozměr pneu:
235/40 R18
Honda Civic 2.0 i-MMD schema
Rozměry dle nákresu - vnější rozměry
a) délka (mm):
4551
b) šířka (mm):
1900
c) výška (mm):
1408
d) rozvor (mm):
2734
e) rozchod vpředu (mm):
1537
f) rozchod vzadu (mm):
1576
Rozměry dle nákresu - vnitřní rozměry
g) podélný prostor vpředu min/max (mm):
0 / 1830
h) podélný prostor vzadu min/max (mm):
0 / 0
i) výška nad sedadlem - vpředu (mm):
910
j) výška nad sedadlem - vzadu (mm):
890
k) šířka vpředu (mm):
1490
l) šířka vzadu (mm):
1410
délka sedáku vpředu (mm):
510
délka sedáku vzadu (mm):
510
výška opěradla vpředu (mm):
640
výška opěradla vzadu (mm):
0
místo vzadu pod předním sedadlem:
ano
