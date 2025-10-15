Nová Alfa Romeo Tonale je ještě hezčí a s luxusním interiérem. Ten nejlepší motor vám ale nedá
Alfa Romeo Tonale prošla modernizací zaměřenou na přesnější řízení, atraktivnější design a prémiověji pojatý interiér. Přináší i novou motorizaci potvrzenou zatím pouze pro severoamerický. Nám by se také líbila.
Alfa Romeo Tonale pro rok 2026 decentně mění proporce. Zadní převis se zkrátil, zároveň se zvětšil rozchod kol vpředu i vzadu, aby vynikla robustnost. Dojem umocňují nové designy 20palcových kol se stylovým provedením tří kruhů a zvýrazněné výkroje na předním nárazníku. Maska chladiče scudetto má novou černou výplň a vůz zdobí upravená černobílá loga značky. Paleta čítající osm odstínů karoserie získala tři nové barvy (Rosso Brera, Verde Monza a Giallo Ocra) a za příplatek lze mít černou střechu s volitelným elektricky ovládaným oknem.
Uvnitř tonale výrazně přidalo na výbavě a prémiovém dojmu. Palubní desku, výplně dveří a sedadla zdobí kontrastní prošívání. Poprvé je možné objednat červené sedačky; alternativou je sestava kombinující kůži a Alcantaru a cestu zpříjemní elektrické nastavení včetně bederní opěrky, vyhřívání i ventilace.
Zlepšení jízdních vlastností naznačuje výše zmíněný širší postoj nově naladěného podvozku, který pracuje s lepším rozložením hmotnosti. Alfa Romeo také vyladila řízení s převodovým poměrem 13,6:1. Výsledkem je větší jistota vedení vozu v zatáčkách a omezení nedotáčivosti.
Na evropském trhu je původní Alfa Romeo Tonale nabízena s dieselovou šestnáctistovkou o výkonu 96 kW startující na 979.000 Kč. Alternativou je mild-hybrid založený na přeplňované patnáctistovce s celkovým výkonem 118 kW (od 1.019.000 Kč). Vrcholný plug-in hybrid s pohonem všech kol spojuje čtyřválec o objemu 1,3 litru s 90 kW elektromotorem pro celkový výkon 206 kW; cena začíná na 1.249.000 Kč.
V zámoří facelift přinese přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec o výkonu 200 kW a točivém momentu 340 Nm. Spárován je s devítistupňovým automatem, který přenáší výkon na všechna kola. Dynamičtěji orientovaní zákazníci ocení volitelnou sadu čtyřpístkových brzd Brembo, volič jízdních režimů, vylepšené odpružení a hliníková pádla pod volantem.
Výbavy pro severoamerický trh se mohou lišit od evropské specifikace, ale pro základní přehled jde o dobré vodítko. Základní Sprint nabízí leskle černý exteriérový paket, 18palcová kola, LED osvětlení, hliníkové pedály a prahy a látková sedadla; připlatit si lze za černou střechu a paket s perforovanými koženými sedadly s ventilací, ambientním osvětlením a elektricky ovládaným víkem zavazadelníku.
Prostřední linie Veloce přidává 19palcová kola, červené třmeny Brembo, hliníková pádla řazení, duální odpružení, elektrické víko zavazadelníku s bezdotykovým ovládáním a perforovaná kožená sedadla (černá/červená) s ventilací.
Vrcholná Sport Speciale zaujme se stříbrnými akcenty exteriéru, leskle černými třmeny Brembo, novými 20palcovými koly a celočernou kabinou z Alcantary s perleťovým efektem a ambientním osvětlením.
Zdroj: Alfa Romeo I Video: Alfa Romeo