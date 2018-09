Mercedes-AMG GT 4dveřové kupé a první jízdní dojmy: Texaský masakr na okruhu formule 1!

Kdyby se mě ještě před měsícem někdo zeptal na nějaké velké životní sny, určitě by tam patřilo svezení se na okruhu formule 1. A určitě návštěva Spojených států. Ani náhodou by mě v tu chvíli nenapadlo, že přijde pracovní cesta, která mi během pár desítek hodin splní rovnou obojí... ale hezky popořádku.

O cestě do texaského Austinu za novým Mercedesem-AMG GT 4dveřovým kupé jsem se dozvěděl v srpnu a okamžitě začal řešit pas, jehož zhotovení jsem, jak bývá mým dobrým zvykem, už nějaký čas odkládal. Doklad naštěstí dorazil s předstihem, takže už zbývalo jen vyplnění žádosti ESTA a mohl jsem vyrazit na cestu.

Zkouškou ohněm byla už samotná imigrační kontrola před vstupem do USA. Nebýt hotových legend, které se o ní v redakci vypráví, snad bych ani nebyl tak nervózní. I tato část zámořského dobrodružství se nakonec obešla bez komplikací, stála mě jen dvě minuty nervů, které mi ale připadaly jako hotová věčnost. Když jsem opouštěl letištní halu, spadl mi pořádný kámen ze srdce a já se konečně mohl začít plně těšit na to, co mě v příštích hodinách čeká. První jízdy s Mercedesem-AMG GT 4dveřovým kupé! Ten název je pořádný oříšek, českému zastoupení značky s jeho správným překladem dokonce pomáhali odborníci na lingvistiku.

Prohánět se v takovém autě po texaských silnicích by už samo o sobě bylo fajn, Mercedes si ale tuto destinaci nevybral náhodou. Pár kilometrů za Austinem totiž před šesti lety vznikl závodní okruh Circuit of The Americas. První trať na území Spojených států, která vznikla primárně pro šampionát formule 1. Lewis Hamilton a spol. sem k velké ceně zamíří závěrem října, kromě jiného se tady jezdí ještě MotoGP a příští rok dojde podle předběžného plánu řada i na zámořskou sérii IndyCar. Teď jsme ale na řadě my! Tedy hrstka vybraných novinářů ze všech koutů světa. Českou republikou počínaje a Taiwanem konče.

Krasavci opravdoví i virtuální

Dostali jsme jeden večer na srovnání se se změnou časového pásma a druhý den ráno už jsme měli být připraveni na značkách před hotelem. Motivace vstát se hledala vcelku snadno, jelikož jsme si okamžitě převzali testovací kousky k jízdě. Žádný shuttle na letiště, za zážitkem na texaské trati si dojedeme pěkně sami! A to je jedině dobře. Novinka z dílny AMG totiž rozhodně nemá být jen hračkou na okruhové řádění, automobilka ve voze vidí podstatně širší možnosti využití včetně každodenního dojíždění třeba za prací.

Ihned mě překvapilo, jak „střízlivě“ vlastně vůz působí. Tohle že je raketa se čtyřlitrovým osmiválcem biturbo o mamutím výkonu 470 kW, která akceleraci na stovku stihne za 3,2 sekundy a umí jet až 315 km/h? Na první pohled byste to rozhodně nehádali… ne že by nemělo sportovní charakter, to vůbec ne, ale když si vezmete „wow“ efekt z prvního setkání s GT R, je tohle docela jiná písnička.

Jinak to ale matně černým i modrým exemplářům náramně sluší! Zamračenou příď doprovází čisté a elegantní linky, které z tohoto mercedesu dělají tak trochu sleepera. Že chcete výkonné auto, které to dá najevo na první pohled? Není problém. Vybavit jej můžete karbonovým paketem, jehož součástí jsou sportovní prvky včetně pevně umístěného zadního spoileru, který dostanete také v úvodní limitce Edition 1. Standardně dostává čtyřdveřové kupé křídlo výsuvné. A opomenout nesmím ani krásná dvacetipalcová kola černé barvy.

Mně se to auto fakt hodně líbí! Ale co ti, kterým decentní odstíny laku nejsou tolik po chuti? Nemusí zoufat. Mercedes na akci sice nepřivezl všechny možné konfigurace, které půjde objednat. Přivezl ale obrovskou obrazovku s konfigurátorem, na které jsem si mohl nejrůznější varianty prohlédnout. Stačí pár tahů prstem po dotykovém displeji, aby auto dostalo jinou barvu, kola, nebo třeba jeden z dostupných paketů. A nebavíme se jen o strohém autě na bílém pozadí, Mercedes „appku“ vyladil i 3D prostředím boxové uličky, takže celá věc spíše než konfigurátor připomíná tvorbu auta v Gran Turismu.

A když jsem tohle nadhodil před zástupci automobilky, měli radost. Přesně to prý totiž byl cíl tvůrců. Generace vyrůstající na prvních závodních hrách už dorostla do věku, kdy se pro daný model stává zajímavou cílovkou. A pud hračičky v sobě tito lidé prý mají i v pokročilém věku, o to více je tedy má konfigurace nového auta bavit. Není divu, že se na tento systém můžeme těšit online dokonce i u dalších modelů. A aby toho nebylo málo, nechyběl ani základ motoru a tablet s rozšířenou realitou, se kterým jste jej mohli obcházet a seznámit se se všemi funkcemi pohonného ústrojí. Zkrátka dotažené do posledního detailu!

Next stop: COTA

Vraťme se ale zase zpátky do skutečného světa. Usedám do auta a už z první zkušenosti s kokpitem je mi jasné, že tohle není jen další elegantní sedánek do už tak pestré nabídky automobilek. Koncepce kabiny zůstává zachována ve stylu ostatních mercedesů, kulaté výdechy topení či přístrojový štít tvořený ze dvou spojených obrazovek známe třeba z dlouhodobě testovaného „éčka“

Najdeme tu ale i pár odlišností. Kupříkladu ovladač na středové konzole nahradil decentnější touchpad, který už známe z nové třídy A a postupně si najde cestu i do dalších modelů značky. Přepracovaná je vlastně celá středová konzola, která má svým tvarem a čtyřmi dotykovými displejíky na každé straně evokovat osmiválec, který trůní v útrobách. Prostřednictvím tlačítek uzpůsobíte vlastnosti auta – vysunutí zadního spoileru, stabilizaci či stop/start.

Specifický je i otočný ovladač na volantu, kterým měníte jízdní režim, obdobně jako je tomu ve vozech Porsche. Na druhé straně se nachází další dvě tlačítka, ve všech třech případech doprovází prvek opět malý displej. Zatímco funkce otočného ovladače je striktně daná, fungování tlačítek na druhé straně lze přizpůsobit vlastním potřebám. Záleží na vás, jestli jimi chcete nastavovat odpružení, akustiku výfukového systému či cokoliv jiného.

Náš černý exemplář dostal interiér se žlutými detaily – výrazný odstín nechybí na pásech či prošívání sedaček. Ty jsou vskutku sportovní, jejich tuhý charakter doprovází opravdu výrazné boční vedení, které avizuje, že tělo podrží i při mých rychlých pokusech na texaské dráze. Příjemná alcantara a měkčené materiály jsou samozřejmostí, za kterou už jsem ale nepovažoval tolik prostoru na zadních sedačkách. S mými 176 centimetry se není co divit, s rezervou nad hlavou a hlavně před koleny se ale dozadu posadí klidně i čahoun s takřka dvěma metry výšky. Někteří mohou mít vzhledem k siluetě auta obavy z horšího nastupování, tvar dveří však dává dostatek prostoru pro nástup v obou řadách. Spíše počítejte s tím, že do nízkého auta opravdu zaplujete, takže se budete o něco složitěji dostávat ven. Nebavíme se ale o strastech podobných BMW i8, to určitě ne.

Dost bylo seznamování, vyrážíme na cestu. V uličkách Austinu ani jiný než komfortní režim neriskujte. Ve srovnání se sportovnějšími možnostmi jízdy je řízení nejen lehčí, hlavně je ale podvozek o něco komfortnější. Už na prvních poklopech je znát tuhá charakteristika podvozku, v našem případě vzduchového s adaptivními tlumiči, což je pro GT 63 S 4Matic+ standard. Na sebemenších výmolech dávají kola řidiči vědět, že se pod ním něco děje, zároveň ale do kabiny nepronikají žádné hlučné rány, odhlučnění je na velmi vysoké úrovni. Je však třeba uznat, že silničky v Austinu a okolí jsou převážně hladké, uvidíme tedy, jak si podvozek s dvacetipalcovými koly dokáže poradit s místními tankodromy.

Jízdním vlastnostem pomáhají i další techničtí pomocníci: standardem nejvyššího provedení je elektronicky řízený samosvorný diferenciál na zadní nápravě či aktivní natáčení zadních kol, to vše navlečené na plně variabilním pohonu všech kol 4Matic+. V základu vlajkové lodi této modelové řady naleznete i systém AMG Dynamics, jenž umožňuje volbu jednotlivých jízdních režimů a kromě jiného mění i fungovaní čtyřkolky, fungování natáčení zadní nápravy a pochopitelně citlivost stabilizace.

Parametry AMG GT 63 S, respektive pohonné jednotky, známe již ze ženevské premiéry, tak si dovolím jen krátké ohlédnutí: dvakrát přeplňovaný čtyřlitrový osmiválec s přímým vstřikováním paliva, výkon 470 kW (639 k) od 5500 do 6500 otáček, točivý moment 900 N.m od 2500 do 4500 otáček, stovka za 3,2 sekundy, maximální rychlost 315 km/h a kombinovaná spotřeba 11,3 litru. O řádné zastavení se starají brzdové kotouče s průměrem 390 mm vpředu a 360 mm vzadu. Absolutní vrchol nabídky, který je kromě tradičních jízdních režimů vybaven i všeříkajícím programem Race.

Mercedes-AMG GT čtyřdveřové kupé – české ceny a technická data nabízených verzí Verze GT 43 GT 43 4Matic+ GT 53 4Matic+ GT 63 4Matic GT 63 S 4Matic Motor 3.0 R6 Turbo + EQ 3.0 R6 Turbo + EQ 3.0 R6 Turbo + EQ 4.0 V8 biturbo 4.0 V8 biturbo Pohon zadní všech všech všech všech Zdvihový objem [cm3] 2999 2999 2999 3982 3982 Válce/ventily 6/4 6/4 6/4 8/4 8/4 Největší výkon [kW/min] 270/5500-6100 270/5500-6100 320/6100 430/5500-6500 470/5500-6500 Točivý moment [N.m/min] 500/1800-4500 500/1800-4500 520/1800-5800 800/2350-5000 900/2500-4500 Převodovka 9A 9A 9A 9A 9A Max. rychlost [km/h] 270 270 285 310 315 Zrychlení z 0-100 km/h [s] 4,9 4,9 4,5 3,4 3,2 Komb. spotřeba [l/100 km] ? 9,1 9,1 Základní cena [Kč] 2.010.000 2.100.000 2.450.000 3.320.000 3.600.000

Splněný sen

A právě ten bude v příštích hodinách hrát na okruhu v texaském Austinu hlavní roli. Přijíždíme do boxů a já pořád nemůžu uvěřit tomu, že jsem opravdu tady. Na závodní dráze formule 1, kde se od roku 2012 prohání hrdinové mého nejoblíbenějšího motorsportu. Vlastně tu nejsem poprvé, veškeré předchozí zkušenosti jsem však sbíral jen na dálku… na playstationu. Ani s rostoucím věkem mě ještě neomrzelo občasné zasednutí k televizi a projetí se ve světově známých destinacích. Přes zimu jsem dával přednost WRC, od léta po vydání nové F1 2018 zase formulovým závodům.

V nejnovějším vydání efjedniček jsem si ještě před odletem do USA trať vyzkoušel. Každý vám řekne, že závodní hra a skutečné svezení se po okruhu jsou si na hony vzdálené. Řeknu vám to i já, ale stejně ten gigantický rozdíl pocítíte, až si obě disciplíny fakticky vyzkoušíte. Jedno ale napoví už hra: trať COTA je opravdu náročná. Postupně se utahující esíčka za druhou zatáčkou neberou konce, nechybí ani na třikrát zalomená zatáčka po vzoru istanbulské trati, jakož i rychlá rovinka a stoupání do obrovského kopce na konci cílovky.

Trať má na svědomí známý návrhář Hermann Tilke, jenž stojí za okruhy v Sepangu, Šanghaji, Singapuru či Moskvě. Zkrátka když formule 1 potřebovala vstoupit do nové destinace, povolala právě tohoto člověka. Není žádným tajemstvím, že COTA je inspirována slavnými zatáčkami z jiných okruhů. Zmiňovaná esíčka jsou vypůjčena ze Silverstonu, jiná pasáž zase nechává vzpomenout na „stadion“ Hockenheimu a třikrát zlomená zatáčka připomíná náročnou pasáž z Istanbulu, kde už však dnes monoposty formule 1 nezávodí.

Krátký briefing na začátku a než se naděju, už se soukám do kukly a závodnické přilby ke svému prvnímu stintu. Za instruktorem vždy pojedou tři vozy. Nejprve jedno kolo na zkoušku, posléze dvě rychlá a nakonec jedno opět ve volnějším tempu, abychom automobil ochladili. Sedím v mercedesu, čekám na pokyn instruktora a hlavou šiju kolem sebe. Koukám na lidi v boxech, potom zase na stoupání do první zatáčky. Nic z toho s nějakým vážným úmyslem, zkrátka jen proto, abych se dokázal trochu uvolnit. Jsem totiž pořádně nervózní a cítím, jak se mi srdce pokouší vyskočit z těla.

Instruktor dává vysílačkou pokyn a rozjíždíme se do prvního kola. Z trojice novinářských vozů sedím v tom prostředním. Popravdě bych nejraději seděl v tom posledním, přeci jen mám s okruhovými jízdami jen minimum zkušeností a nerad bych zbytečně zpomaloval někoho, kdo jede za mnou. Stoupání do první zatáčky je slovy zkrátka nepopsatelné, to si prostě musíte zažít. Esíčka ještě projíždíme v klidném tempu, takže se vlastně ani nezdají tak náročná, vyjíždíme z nich a následuje vcelku rychlá levá na horizontu, která je tzv. na srdíčko. Ostřejší levá a jsme před nejdelší rovinkou trati. Závěrečný sektor se stadionem a několika pomalejšími zatáčkami, jeden „Istanbul“ k tomu a zase jsme na cílovce.

Instruktor v AMG GT R sešlápne plynový pedál až k podlaze a tři stříbrné, respektive černé šípy se jej snaží za každou cenu držet. Už o něco klidnější, byť stále ještě ne úplně jistý projíždím první sérii zatáček. Esíčka se snažím kroužit přesně tak, jak jsem si to pár dny zpět nastudoval ve virtuálním monopostu. Zejména v této pasáži je nutná maximální koncentrace, což mi ihned ukazuje auto přede mnou. Stačí jeden špatně trefený brzdný bod a vůz se odporoučí mimo čárami vymezenou závodní dráhu, naštěstí však jen do vyasfaltované zóny, takže se okamžitě vrací zpět.

Hlavně v náročných zatáčkách je fungování vozu zkrátka parádní. Když si kupříkladu náročnou istanbulskou pasáž najedete ideálně, nemusíte udělat jediný pohyb volantem. To tedy není úplně snadné, ale když se vám to povede, levá kola se opřou do asfaltu a vůz i tuto náročnou část spolkne jako jednohubku. Samosvorný diferenciál a natáčení zadních kol jsou při ostrém tempu neocenitelnými pomocníky, hvízdot pneumatik není takřka vůbec slyšet. A když po výjezdu vypálím na rovinku, motoru jako by snad nikdy neměl dojít dech. Než se naděju, končí první pokusy a po závěrečném kole se vracíme zpět do boxů. Měli byste vidět ten můj úsměv na tváři, který nezkazí ani fakt, že jsem po pár ostřejších kilometrech zralý na sprchu.

Dávám si krátkou pauzu a po pár desítkách minut mířím opět do auta. Takhle za celý den celkem pětkrát. S každou další jízdou už cítím, jak jsem si v autě o něco jistější a vpravdě i drzejší. S řízením se člověk rychle sžije, je přesné a citlivé už kolem středové polohy. Na výjezdech ze zatáček, kde třeba lehce vycestujete na obrubník, cítíte i jeho zpětnou vazbu. Zkrátka zatočíte a máte absolutní jistotu s tím, co přesně dělají kola pod vámi. Bez výhrad je i fungování devítistupňové samočinné převodovky. Zatímco ve městě a v okolí byla klidným a nenápadným společníkem, na okruhu nechává motor šroubovat k nejvyšším otáčkám a bublání výfukového systému se čtyřmi hranatými koncovkami už je jen pomyslnou třešničkou na dortu.

Při závěrečných pokusech už na konci nejdelší rovinky, kde jsem zpravidla dosahoval rychlosti okolo 250 km/h, cítím lehké vibrace a v rychlých zatáčkách chybějící ochotu zatáčet, která se ukazovala v úvodu. Auto je sice posazeno na sportovních pneumatikách Michelin Pilot Sport 4 S (265/40 ZR 20 (104 Y) XL vpředu, 295/35 ZR 20 (105 Y) XL vzadu), ale ty toho mají i přes pravidelnou péči mechaniků v boxech dost. Není se co divit. První jízda se uskutečnila v jedenáct hodin dopoledne, poslední pak před pátou hodinou odpolední. Celou tu dobu byla auta v ostrém provozu jen s minimálními pauzami.

Zapisuji se do vůbec posledního slotu tohoto dne a užívám si závěrečné kilometry na trati v Austinu. Esíčka se mi už daří trefit s jistotou, stejně tak jsem se v průběhu dne zlepšil i v trefování brzdných bodů. A když konečně vyjedu na dlouhou rovinku, začíná mi v hlavě pomalu docházet, že tohle je jednoznačně nejlepší zážitek mého života. Poslední zatáčky už projíždím s úsměvem na tváři, i když v kukle nemůžu skoro dýchat. A když potom přijde závěrečná pasáž, mám tu drzost vypnout stabilizaci a zkusit, co se bude dít. Je úžasné, jak snadno auto přimějete k driftu! Vážně je tohle čtyřkolka? Už závodní režim nabízel možnost lehce rozhodit záď, vypnutá stabilizace to však posouvá ještě na vyšší úroveň. Ale projet takhle vášnivě jeden celý sektor, byly by pneumatiky už definitivně na odpis…

Mercedesu-AMG se podařilo postavit hodně zajímavé auto, které snoubí ostré sportování s každodenním životem. Tohle už jsem o pár autech napsal, jenže zatímco ve všech ostatních případech se výrobce soustředil hlavně na každodenní praktičnost, ke které se nějakým způsobem pokusil nalepit sportování, u nového 4dveřového kupé je to přesně naopak. Budete si říkat, jestli ten tuhý podvozek a sportovní sedačky nejsou na vození dětí do školy příliš. Ale stačí, abyste o víkendu vyrazili na závodní okruh a pochopíte, že jste udělali správně!