TEST: Moto Guzzi V7 III Carbon. Staré dobré časy!

Pořád se za něčím honíme. My, auta i motorky. Za výkonem, za rychlostí a pak zalehnuti na nádrži letíme jako projektil po dálnici a nevnímáme, že kousek vedle mezi poli se vine malebná silnička lemovaná kvetoucími stromy a skýtající tolik relaxačních výhledů do přírody. Přesně na takové cesty jsme vyrazili s retro mašinou Moto Guzzi V7 III Carbon.

Zatímco v levém pruhu dálnice by se tahle sedmsetpadesátka s 38 kW trápila, tady ohromuje. Ne dynamikou, ta vlastně za moc nestojí, ale charismatem a přítulností. Při studeném startu dá guzzina rázně najevo, že je to emocemi nabitá Italka s podélně umístěným dvouválcovým véčkem, a ne nějaká nudná uhlazená Japonka. Startérem ji musíme dlouho dráždit, pak se celá zatřese do stran a pěkně zostra si podupává do výfuků. Jó, emoce, těmi jižanské motorky přetékají.

Už ten vzhled. Jeden neví, jestli má rychle polknout poslední doušek pressa a vyrazit, nebo pomalu usrkávat a ještě se chvíli kochat – staromilsky tvarovanou a nečekaně velkou nádrží na 22 litrů, jediným archaickým budíkem, monolitem hnacího ústrojí nebo károvaným sedlem z alcantary. A v našem případě ještě karbonovými díly, jak napovídá označení mašiny. Slýcháme názor, že lehký moderní materiál na retro mašinu nepatří. Ale podívejte se sami, jak to všechno perfektně ladí. Spíš než karbon vás do očí praští rudé hlavy, barevně sehrané s brzdami a firemním logem.

Proporce V7 III jsou dokonalé a ztělesňují motorku v její nejryzejší podobě. Však je s námi už půlstoletí – první V7 se představilo v roce 1967 a tato třetí generace pak loni k padesátinám. Základní matný stone stojí v akci 199.900 Kč a paleta celkem sedmi „vé-sedmiček“ končí na částce 291.900 Kč za extravagantní café racer nebo chromem se blyštící anniversario. Karbonová limitka leží s cenovkou 255.900 Kč uprostřed. Peníze to nejsou malé – za stroj, který vlastně moc nejede, moc nebrzdí a kdovíjaké pohodlí ani divočinu v zatáčkách si na něm neužijete. Přesto vás dokáže pohltit, nadchnout a strhnout k volbě o kousek delší trasy, než jste měli v plánu.

Tak taháme za plyn a užíváme si sílu vibrujícího dvouválce nahuštěnou do nízkých otáček. Otáčkoměr chybí, kontrolka upozorňující na vhodnost přeřazení bliká skoro pořád. Točit motor nemá moc smysl, takže se rychle prohrábneme všemi kvalty neitalsky přesné převodovky a užíváme si výletní tempo.

I když máme za zády dvě stě kilometrů, jsme skoro doma, pozadí brní a natažené ruce by si už taky oddechly, objedeme si ještě dva tři bloky, jen tak na dobrou noc…

Moto Guzzi V7 III Carbon Motor čtyřdobý vidlicový dvouválec 2x DOHC Chlazení vzduchem Zdvihový objem (cm3) 744 Výkon (kW/min-1) 38/6200 Točivý moment (Nm/min-1) 60/4900 Převodovka, sek. převod 6°, hřídel Maximální rychlost (km/h) cca 155 Startování elektrické Brzdy P/Z (mm) kotoučové s ABS 320/260 Pneumatiky P a Z 100/90 R18 a 130/80 R17 Rozvor (mm) 1435 Výška sedla (mm) 770 Provozní hmotnost (kg) 209 Objem nádrže (l) 22 Základní cena (Kč) 255 900

Plusy

Chytlavý retrodesign

Charakterní dvouválec

Skvělá obratnost

Dobrá zrcátka

Velká nádrž

Minusy