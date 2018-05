Myslí tohle Marchionne vážně? Fiat má v domovské Itálii ukončit výrobu mainstreamových aut

Sergio Marchionne pomalu končí v čele Fiat Chrysler Automobiles, vedení italsko-amerického koncernu má opustit již v příštím roce. Ještě předtím se ale s firmou hodlá velkolepě rozloučit, když letos představí očekávané budoucí plány koncernu. A jejich součástí bude podle zákulisních zdrojů opravdu revoluční prvek.

Zákulisní zdroje totiž naznačují, že FCA chystá ukončit výrobu mainstreamových aut v domovské Itálii. Nadále se tam mají vyrábět jen SUV a dražší modely koncernových značek, konkrétně Alfy Romeo, Maserati a Jeepu.

Stárnoucí Fiat Punto i Alfa Romeo MiTo mají podle těchto plánů skončit, zatímco produkce Fiatu Panda se má přesunout do Polska. Místo závodu Pomigliano d'Arco by se tak Panda vyráběla po boku svých technicky spřízněného sourozence, Fiatu 500, v závodě Tychy, což by bylo finančně výhodnější.

Domovská turínská továrna Mirafiori i neapolský závod Pomigliano d'Arco naopak budou údajně do budoucna přepracovány tak, aby vyráběly SUV Jeepu a Maserati. První by měla vyrábět chystané SUV doplňující v nabídce trojzubce Levante, zatímco v druhém nové malé SUV americké značky. Jeep má ostatně v Evropě podle plánů Marchionneho významně expandovat, v době nadále rostoucí obliby SUV má prý na starém kontinentu větší šanci na úspěch než Fiat, a tak se mu výrobní kapacity budou hodit.

Fiat tyto plány v tuto chvíli oficiálně nekomentuje, hovoří o nich pouze lidé seznámené situací, a to pod rouškou anonymity. Ti naznačují i důvod takového rozhodnutí – produkce aut v západní Evropě je příliš nákladná, a tak se u mainstreamových aut nevyplatí, protože zbytečně takové modely prodražuje. Naopak u dražších modelů se vyšší výrobní náklady lépe skryjí.

Pro Marchionneho by navíc takového rozhodnutí nebylo až tak překvapivé. I ve Spojených státech už koncern FCA vyrábí jen SUV. Jestli se k tomu uchýlí i v Itálii, uvidíme již v červnu, kdy plány FCA budou oficiálně oznámeny. také jste na ně zvědaví tak jako my?