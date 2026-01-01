Emisní normy pro elektromobily? První stát zavádí maximální povolenou spotřebu
Zatímco spalovací motory jsou v posledních letech šněrovány stále přísnějšími emisními normami odkazujícími mimo jiné na spotřebu, u elektromobilů nikdo nic podobného neřeší. První stát však od ledna 2026 zavádí novou normu, která právě na toto myslí.
Spalovací vozy musí v podstatě všude na světě splňovat emisní normy. Ty nejpřísnější mají dnes Kalifornie, Evropská Unie a Čína. Pro elektromobily ale žádná obdoba emisních norem neexistuje, logicky proto, že samotné vozy žádné přímé emise z výfuku nevypouští. První stát nicméně ode dneška zavádí něco, co se emisní normě podobá.
V Číně se totiž rozhodli omezit spotřebu elektromobilů. Od 1. ledna 2026 vstupuje v platnost nařízení nazvané „Limity spotřeby energie pro elektrická vozidla, část 1 – osobní vozy“. V tom se určuje limit pro spotřebu elektromobilů dle jejich váhy, ale bere v potaz také počet hnaných náprav, počet sedadel nebo velikost baterie.
Pro výpočet finální spotřeby je tedy připravený vzorec, který všechny tyto podmínky bere v potaz. Jako příklad je ale uváděno dvoutunové auto, jehož spotřeba nesmí překročit 15,1 kWh/100 km. Tím je myšlena průměrná spotřeba, kterou auto dosáhne v homologačním testovacím cyklu – tedy tabulková spotřeba uváděná v oficiálních technických údajích.
Z vlastní zkušenosti víme, že čínské elektromobily zrovna v úspornosti neexcelují. Spíše naopak, často patří k těm vůbec nejužranějším na našem trhu. Jenže v Číně mají výhodu v tom, že se zde stále používá testovací cyklus CLTC. Ten je ve srovnání s naším WLTP výrazně méně přesný a spotřeby udává nižší až o 30 %.
Také díky tomu je splnění nové normy pro naprostou většinu čínských vozů snadné. Už dnes se totiž většina do těchto limitů vejde. Například 2360 kg vážící sportovní sedan Xiaomi SU7 Ultra s výkonem 1138 kW má podle cyklu CLTC průměrnou spotřebu jen 16,5 kWh/100 km. Podle nových norem by ale jeho limit spotřeby měl být kolem 17,7 kWh/100 km. Nové limity tedy rozhodně neznamenají konec ani pro podobné elektrické bestie.
I tak se ale podle čínských orgánů očekává snížení průměrné spotřeby vozů až o 7 %. Vozy, které novou normu nesplní, nedostanou homologaci. Tato norma se vztahuje pouze na elektromobily, a ne na hybridy. Na ty se ale čínské úřady zaměřily také.
Podle jiného nařízení totiž musí mít od 1. ledna 2026 plug-in hybridy a vozy třídy EREV (Extended Range Electric Vehicle, tedy elektromobil s prodlužovačem dojezdu) minimální dojezd 100 kilometrů v čistě elektrickém režimu, aby i nadále mohly být považovány za NEV (New Energy Vehicles). Touto zkratkou se v Číně označují elektromobily, plug-in hybridy a sériové hybridy (EREV).
Vozy, které tuto podmínku nesplní, mohou být i nadále homologovány, jen už se na ně nebudou vztahovat dotace, daňové úlevy a další výhody určené pro vozy kategorie NEV (New Energy Vehicle). I v tomto nařízení se mluví i o limitech průměrné spotřeby v elektrickém i hybridním režimu.
Na to reagoval například BYD, který své levné plug-in hybridy Seal 5 nebo Seal 6 začal i v nižších výbavách osazovat větší baterií. Z lokální nabídky tak vypadla kapacita 10,08 kWh a zůstala jen větší 15,87 kWh. Přesto si auto zachovalo stejnou cenu.
Zdroj: Carnewschina, foto: Xiaomi, video: auto.cz