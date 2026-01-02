TEST Toyota Corolla Cross 2.0 HSD AWD-i Executive – Po faceliftu pomalejší
Toyota Corolla sice existuje už od roku 1966, avšak její zvýšená varianta Cross se v Česku nabízí teprve od roku 2022. Letos na jaře prošel cross modernizací, která přinesla zejména optické změny. Novinku jsme vyzkoušeli v nejvyšší výbavě Executive s pohonem všech kol.
Design, interiér
Corolla Cross svým jménem vypadá jako zástupce 12. generace corolly, vyráběné už od roku 2018, avšak sám výrobce testovaný vůz vydává za samostatnou modelovou řadu. Stejně to vidí také otevřená světová encyklopedie Wikipedia – a tak se toho držme.
Do Evropy a potažmo České republiky dorazila corolla cross až v roce 2022, na některých trzích se však nabízela už od roku 2020, a sice s neelektrifikovanými pohony. Evropské corolly cross pohání od začátku výhradně hybridní motorizace. Menší o objemu 1,8 litru a větší dvoulitr, který jsme testovali.
Testovaná corolla cross sice nemá přímého předchůdce, při troše fantazie ale za něj můžeme považovat Toyotu Corollu Tercel Wagon. Začátkem 90. let u nás pár těchto aut také jezdilo, přičemž jejich velkou devizou byl pohon všech kol 4WD.
Toyota Corolla Tercel Wagon
Ale pojďme k modernizované corolle cross. Nový model 2025 poznáte podle upravené masky chladiče, která je navenek tou nejvýraznější změnou spolu s předními svítilnami. Ty se nově nabízejí ve třech verzích: základní LED přední světlomety jsou standardem vstupní výbavy Comfort. Vyšší úrovně Style a GR Sport (ta je mimochodem v corolle cross také novinkou) dostaly pokročilé LED přední světlomety a konečně testovaná vrcholná verze Executive má jako jediná adaptivní LED svítilny AHS s technikou matrix.
Nabídka „matrixů“ je v corolle cross docela překvapivá. Proč? I nový Lexus ES je nabízí jen ve vyšších výbavách a třeba loni uvedená nová Toyota Camry, ač mnohem větší než model Corolla Cross, je pro změnu nenabízí vůbec.
Světlomety matrix pracují v corolle cross pouze v automatickém režimu, stejně jako jinde. Ten ale neaktivujete pouze tím, že v režimu Auto (na otočné objímce levé multifunkční páčky) zapnete dálkové světlo (v tomhle režimu se pouze samočinně zapínají potkávací světla na základě okolního světla), ale je třeba ještě zmáčknout tlačítko vlevo dole pod volantem se symbolem svítilny s písmenem A. Důležité je, že při jízdě fungují LED matrix perfektně, soudě podle toho, že nás nikdo neproblikával.
Nové jsou také zadní skupinové svítilny, jež údajně přispívají ke zlepšení aerodynamiky novinky. Jedinečnou identitu vytváří integrované logo corolla cross.
Prostornost určuje rozvor
Pokud se podíváme na interiér, zjistíme, že ani tady se toho příliš nezměnilo. Nový tvar tak dostala třeba hlavice páky voliče samočinné převodovky. Ta je stále s mechanickou vazbou. Zvětšil se středový panel ve snaze nabídnout rozměrnější úložný prostor.
Tvůrci vylepšili rovněž držák na nápoje, což při jízdě jistě oceníte. Nechybí obvyklá konektivita Android Auto, respektive Apple CarPlay, oboje bezdrátové. V základní výbavě je nyní indukční nabíjení, které je navíc 1,5krát rychlejší než dosud.
Ve standardní výbavě nyní auto nabídne infotainment Toyota Smart Connect, zahrnující dotykový displej s úhlopříčkou 10,5 palce chlubící se vysokým rozlišením. Na českém trhu je v základní výbavě nový digitální přístrojový štít 12,3 palce. Dosud byl přístrojový štít řešen kombinací analogových a elektronických ukazatelů.
Nový přístrojový štít neslouží jen k zobrazování údajů o jízdě, ale také k ovládání asistenčních a bezpečnostních funkcí. Ty se tudíž nevypínají na dotykové obrazovce, tak jak jsme zvyklí z mnoha jiných aut, ale na přístrojovém štítu.
Toyota Corolla Cross 2.0 HSD |
V menu nastavení po zmáčknutí tlačítka OK na levém rameni volantu se rozvine menu s funkcemi, mezi kterými listujete šipkami na volantu. Po zvolení konkrétní funkce ji lze opět tlačítkem OK deaktivovat. Tak vypnete třeba protivné pípání signalizující překročení místní nejvyšší dovolené rychlosti v rámci funkce čtení značek. Bohužel tím zmizí nejen zvuková, ale zároveň také vizuální signalizace, jinak řečeno, buď auto pípá a značky čte, nebo nepípá a nečte.
V menu nastavení si můžete změnit také intenzitu podsvícení přístrojového štítu. Tady je třeba tlačítko OK nikoliv pouze zmáčknout, ale podržet. Když si na to zvyknete, funguje to velmi dobře.
Corolla Cross jezdí na podvozku corolly hatchback, čili na verzi s kratším rozvorem náprav 2640 mm. Karoserie sedan a kombi dostaly prodloužený rozvor na 2700 mm. V případě crossu to bohužel trochu omezuje vnitřní prostor v podélném směru. Nejde ani tak o naměřené hodnoty, které vidíte v tabulce, jako spíše o praktickou stránku věci.
Pokud si dopředu sedne 165 cm vysoký člověk mírně korpulentnější postavy a za něj dozadu umístíte dětskou sedačku, do které usadíte sedmileté dítě, musíte k tomu, aby mělo dost místa pro nohy, přední sedadla posunout více dopředu, jenže tím zase bude nepohodlím pro nohy trpět zmíněný dospělý jedinec. Vzhledem k papírové délce rozvoru bychom tak v kabině očekávali v podélném směru místa o něco víc, zejména na zadních sedačkách.
Corolla Cross ale potěší skvělými předními sedadly. Ta jsou v Executive čalouněna kombinací přírodní a umělé kůže. Na rozdíl od čínských aut, která mají sedadla zpravidla celokoženková, se v nich nepotíme.
Verze s pohonem všech kol má bohužel výrazně zmenšený zavazadelník na 390 litrů. Pokud ale zvolíte dvoulitr s pohonem přední nápravy, nabídne 425 litrů. Osmnáctistovka disponuje naopak skvělými 473 litry.
Motor, jízdní vlastnosti
Pouze výbavy Comfort a Style může pohánět menší ze dvou nabízených hybridních pohonů se spalovacím agregátem o objemu 1,8 litru (2ZR-FXE). Nabízí vynikající hospodárnost a díky nepřímému vstřikování se lépe hodí na krátké cesty. Na těch delších mu ale začne rychle docházet dech.
Po jízdní stránce je tak mnohem lepší dvoulitr, který není odvozen od 1,8, ale jde o jinou, modernější konstrukci s přímým vstřikováním benzinu. To je patrné už z označení M20-FXE. Výkon spalovacího motoru dosahuje maxima 98 kW při 6000/min-1. Jde o další doklad snižování výkonu spalovacích motorů ve snaze splnit připravovanou normu Euro 7. Do modernizace se totiž dvoulitr chlubil nejvyšším výkonem 112 kW při 6000/min-1. Maximum točivého momentu 190 Nm při 4400–5200/min-1 se však nezměnilo.
Toyota Corolla Cross 2.0 HSD |
Výkon dvojice předních elektromotorů MG1 a MG2 zůstal stejný, a sice 83 kW. S pohonem všech kol AWD-i se ale pojí ještě zadní elektromotor pohonu zadní nápravy o výkonu 30 kW. Ani to se s modernizací nezměnilo. Celkový výkon se vinou slabšího spalovacího motoru snížil ze 145 na 132 kW.
Jak se uvedený úbytek projevuje při jízdě?Subjektivně vzato dynamiky skutečně ubylo. Při jízdě jsme tak občas měli pocit, zda neřídíme verzi s osmnáctistovkou. Šlo zejména o situace, kdy bylo potřeba jet svižněji, zejména mimo město a také na dálnici. Právě akcelerace na vyšší rychlosti je oproti předchozí verzi snížením výkonu spalovacího agregátu nejvíce dotčena. Týká se to tedy pružného zrychlení. Při pouhém čtení technických údajů rozdíly neodhalíte, jelikož Toyota udává u starší i novější verze zrychlení z 0 na 100 km/h za shodných 7,6 sekundy. Důvodem je skutečnost, že při vyšších rychlostech už auto pohání převážně spalovací agregát.
Alespoň hospodárnost je, na rozdíl od dynamiky, obdobná jako dříve. Toyota trochu optimisticky udává 5,3 až 5,7 litru na 100 km, my jsme jezdili za 6,2 litru při průměrné rychlosti 40 km/h. Jedná se sice o hybrid, přesto se auto snaží jet co nejvíce na elektřinu. O tom, jak ji využíváte, vás auto průběžně informuje. My jsme tak ujeli např. 22 km za 18 minut, přičemž z 66 procent auto poháněla výhradně elektřina.
Již zmíněný mechanický volič převodovky má kromě režimu D také B, který podporuje rekuperaci, v tomhle případě ale spíše dobíjení. Pokud jej zvolíte, zvýší se výrazně otáčky spalovacího motoru. A že by auto nějak více brzdilo rekuperací, to nám skoro nepřišlo. Nechybí čistě elektrický režim EV, naopak jízdní módy jsou čtyři – Normal, Power, Eco a Snow Extra. Převážně jsme využívali režim Normal.
Při inovaci se tvůrci zaměřili také na snížení hlučnosti a skutečně se auto zdálo subjektivně o něco tišší než dříve. Zejména mechanický hluk od pohonu, který vás doprovází při každém výraznějším sešlápnutí pedálu plynu ve snaze jet rychleji, se zdál být subjektivně nižší.
Toyota Corolla Cross 2.0 HSD |
Poslední generace corolly vždy jezdila výborně a nový cross není výjimkou. Podvozek solidně tlumí nerovnosti. Auto jezdí na 18” kolech s pneumatikami o rozměru 225/50. Základní výbava má sedmnáctky, sportovní GR Sport 19” kola. I při zvýšené karoserii vůz svižně mění směr a řídí se opravdu velmi dobře.
Testované auto mělo pohon všech kol AWD-i. Ten je, jak už asi víte řešený v podstatě třetím elektromotorem na zadní nápravě. Vzhledem k výkonu pouhých 30 kW nelze očekávat výhody aut se zadní nápravou poháněnou od motoru kloubovým hřídelem. Př běžné jízdě tak výhody pohonu všech kol v crossu v podstatě nepoznáte. Dobře se ale může uplatnit při rozjezdu na kluzkém povrchu, ještě lépe do kopec. Tady se výhody projeví. Čili přijde vhod patrně pouze těm, kteří jezdí často na hory.
|Toyota Corolla Cross 2.0 Hybrid AWD-i a konkurenti
|Toyota Corolla Cross 2.0 Hybrid AWD-i
|Kia XCeed 1.6 T-GDI 7DCT
|Nissan Qashqai e-Power 2WD
|Zdvihový objem [cm3]
|1987
|1598
|1497 + elektromotor
|Výkon [kW]
|132
|110
|140
|Točivý moment [N.m]
|190/206/84
|250
|330
|Převodovka
|e-CVT
|7 DCT
|samočinná sériový hybrid
|Max. rychlost [km/h]
|180
|203
|170
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|7,6
|9,3
|7,9
|Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100km]
|5,3 až 5,4
|6,8
|5,1 až 5,3
|Vnější rozměry [mm]
|4460 x 1820 x 1620
|4395 x 1826 x 1495
|4425 x 1835 x 1625
|Rozvor [mm]
|2640
|2650
|2665
|Zavazadlový prostor [l]
|390
|426-1378
|504
|Základní cena [Kč]
|894.900
|609.980
|779.000
Závěr
Corolla Cross se po modernizaci změnila jen málo. Kabina přidala na designu, lepší je konektivita a nechybějí ani některé moderní prvky, například přední svítilny LED matrix. Auto stále výborně jezdí, dobře vypadá a nabízí chytrý pohon všech kol. Vůz má v testované verzi Executive velmi bohatou základní výbavu, takže jediným příplatkovým prvkem byla panoramatická střecha v rámci paketu Skyview za 20.000 korun. Má elektricky ovládanou roletku, otevřít ji coby střešní okno ale bohužel možné není.
Motor je vcelku hospodárný, což platí dvojnásob při jízdě městem, kde se ke slovu častěji dostanou elektromotory, v porovnání s předchůdcem ale méně výkonný, což je znát na dynamice při vyšších rychlostech. Kabina by také mohla být prostornější v podélném směru a ani zavazadelník není u této verze zrovna velký. U zbylých je ale objemnější, u 1,8 výrazně. Ta je navíc mnohem levnější i hospodárnější, na druhou stranu, nenabízí čtyřkolku.
Toyota Corolla Cross 2.0 HSD |
|Nejlevnější verze modelu
|894.900 Kč (1.8 Hybrid 140 k Comfort/103 kW)
|Základ s testovaným motorem
|969.900 Kč (2.0 Hybrid 178 k FWD Comfort/132 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.169.900 Kč (2.0 Hybrid 178 k AWD-i Executive/132 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.189.900 Kč (2.0 Hybrid 178 k AWD-i Executive/132 kW)