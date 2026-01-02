Dakar 2026: Dočká se Loeb konečně výhry?
Ve startovní listině kategorie automobilů figuruje 81 posádek a mezi 162 účastníky je šest, kteří mají u svého jména českou vlajku.
Na start soutěže se postaví sedm vítězů soutěže, kteří mají na svém kontě dvanáct prvenství v hodnocení automobilů a pět v kategoriích motocyklů.
Souboj tří továren
Dominantní je kategorie Ultimate (T1) do které je přihlášeno 73 vozů. Jde o elitní třídu prototypů, kde se očekává největší boj o vítězství. Kategorie Stock (T2) má ve startovce 8 vozů. Jedná se o sériové vozy s minimálními úpravami, letos zažívají renesanci díky souboji továrních týmů Toyoty a Land Roveru.
Letošní ročník je ve znamení souboje tří velkých továrních gigantů a silných soukromých týmů. Dacia představuje nový ambiciózní projekt se speciálem Sandrider. Mezi její jezdce patří legendární Katařan Nasser Al-Attiyah a neméně slavný Francouz Sébastien Loeb, a také vynikající Španělka Cristina Gutierrezová. Jedním ze stěžejních momentů nadcházejícího ročníků bude boj jedenapadesátiletého Loeba o vítězství. Devítinásobný mistr světa v rallye pojede tuto soutěž podesáté. Zatím byl na Dakaru třikrát druhý (2017, 2022, 2022) a dvakrát třetí (2019, 2024).
Od řídítek za volant
Tým Ford Racing nasazuje výrazně vylepšený model Raptor T1+. Hlavní hvězdou je obhájce titulu z roku 2024 Carlos Sainz, ale nelze přehlédnout Švéda Mattiase Ekströma a Španěla Naniho Romu. Tradičním favoritem je Toyota s vozy Hilux. Mezi největší naděje patří obhájce titulu a domácí jezdec Yazeed Al-Rajhi, Američan Seth Quintero nebo Španěl Lucas Moraes. Za Toyotu letos poprvé v autě startuje i motocyklová legenda Australan Toby Price, který Dakar dvakrát vyhrál za řídítky motocyklu KTM (2016 a 2019).
Na startu nechybí šedesátiletá legenda Stéphane Peterhansel, který má za sebou 35 účastí, které proměnil v osmnáct umístění na stupních vítězů a z toho bylo čtrnáct vítězství. Letos startuje s vozem Defender Dakar D7X-R (Land Rover). Tento tovární tým nasazuje celkem tři vozy.
Vítězové v kategorii auto a moto
Nasser-Al-Attyiah - 5x vítěz v automobilech (2011, 2015, 2019, 2022, 2023) Carlos Sainz - 4x vítěz v automobilech (2010, 2018, 2020, 2024)
Yazeed Al-Radži - 1x vítěz v automobilech (2025)
Nani Roma - 1x vítěz v motocyklech (2004), 1x v automobilech (2014)
Giniel de Villiers - 1x vítěz v automobilech (2009)
Toby Price - 2x vítěz v motocyklech (2016, 2019)
Sam Sunderland - 2x vítěz v motocyklech (2017 a 2022)
České posádky na startu
221 Martin Prokop a Viktor Chytka (ČR/Orlen Jipocar Team/Ford Raptor T1+).
242 Miroslav Zapletal, Marek Sýkora (ČR, Slovensko/ Offroadsport/ Ford F150 Evo).
246 Karel Trněný & Václav Pritzl (ČR/X-Force ACCR Czech Team/Ford F-150 Evo+).
251 Martin Koloc a Mirko Brun (ČR, Itálie/Buggyra ZM Racing/ Red-Lined REVO T1+).
Zdroj: Autorksý text