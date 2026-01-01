Dakar 2026: Co nám prozradili Češi před odletem?
Do Saúdské Arábie odletěli čeští účastníci 48. ročníku Rallye Dakar. Čekají je přejímky, příprava v bivaku, poslední testy a v sobotu 3. ledna start do prologu.
Pošesté se převážná část jezdců a posádek, kterým budou držet palce fanoušci u tratě i doma v České republice, vydala do dějiště soutěže v Saúdské Arábii společným letadlem.
Prokop trať neřeší
Na jedenáctý Dakar se chystá Martin Prokop, který pojede s továrním vozem Ford Raptor T1+. Jedná se o model, se kterým startoval na Dakaru 2025 tovární jezdec modrobílého oválu Švéd Mattias Ekström. „Zhruba jsem koukal do čeho jdeme, nebude tolik písku. Ty oblasti už známe, byli jsme tam několikrát. Ovšem několik let se tady nejelo a vzpomínám, že to tehdy nebylo moc hezké. Jsem zvědavý kudy pořadatelé namotají trasu. Můžu ji posunout o kilometr stranou, následně se vrátit na původní trať, prostoru je na to dost. Bude to jinak náročné, ale teď nemá smysl to řešit. Informací je totiž zatím málo,“ říká jezdec.
Prokop podle svých slov během vánočních svátků nezapomínal udržovat kondici, ale také si hodně užíval domácí pohodou s manželkou a dvěma synky. „Letos se nám to doma opravdu povedlo, balil jsem závodní věci až na poslední chvíli. Když budu mluvit o konkrétních cílech, tak bych se určitě rád vešel do první desítky. Uvidíme v polovině soutěže jaká bude situace a jak na tom budeme a jaké budou naše šance,“ dodává Prokop.
Jeho navigátorem je již na sedmém Dakaru Viktor Chytka. „Mám za sebou pár dní, tedy slovy dva opravdu volné dny. Ovšem jinak jsem se nedíval kudy vede trasa soutěže. Nedělal jsem to nikdy a za posledních několik týdnů mohlo dojít ke změnám. Navíc se tam objevily nějaké záplavy, takže uvidíme až na místě. Zbytečně bych nervoval,“ uvedl Chytka.
Trať je věcí navigátora
Za volantem kamionu z vlastních dílen bude sedět Martin Macík, který poslední dva ročníky vyhrál. „Vánoce ohromně prožívám a pro naší rodinu jsou to jediné svátky v roce, které opravdu dodržujeme. Děti pendlovali mezi babičkami a dědečky a vánoce jsou především pro ty maličké,” říká Macík. “Mám rád sladké a vánoční jídlo vůbec. Během svátků jsem nikdy neměl pocit hladu, což mi běžně nestává. Ovšem u cukroví musím vybírat, protože jsem alergický na lískový oříšek,“ říká dvojnásobný vítěz Dakaru.
Dakar pojede Macík potřinácté. Trasu a navigaci nechávám na navigátorovi. „Já věřím tomu, že má dost zkušeností a dost rozumu na to, že je připravený. Nikdy jsem je neřešil a pro mě je důležité, aby byl kamion nachystaný. Chci být v naprosté pohodě, ať už mentální, tak fyzické. Jestli bude více písku nebo trochu více kamení, nic to nezmění na tom, jak budu přemýšlet nad tím, jak budu závodit,“ dodává jezdec.
Jím zmíněný navigátor František Tomášek k tomu dodává: „V první polovině jsou hrozně dlouhé dny a etapy dlouhé osm set a devět set kilometrů dlouhé i s přejezdy. Víme, že nás čeká více paralelních tras s tou hlavní. Jsou to stezky mezi skalami a u propastí, kde se hodně práší a navigace bude klíčová,“ říká Tomášek.
Motokáři jsou odhodlání
Potřetí se vydá na dakarské putování motocyklový jezdec Dušan Drdaj, který v posledním odjetém ročníku obsadil skvělé sedmnácté místo. „Studoval jsem trať, ale ne úplně. Nechám se spíš překvapit, než abych se tady stresoval. Samozřejmě si dokážu asi představit terén, ale nechám se překvapit až tam. Předchozí ročník se nám povedl, takže tlak na podobný výsledek je velký. Snažím se ho nepřipouštět. Důležité je dojet do cíle, a když to bude do dvacátého místa, tak je to úspěch,“ říká jezdec týmu Cajdašrot.
„O svátcích jsem si vyhradil tři dny od Štědrého dne a trávil čas jenom s rodinou. Na cukroví nejsem, ale pohádky mám rád, i když ne vždy je dokoukám do konce. Spíš mě baví atmosféra, čas a radost,“ dodal Drdaj.
Sedmnáctou účast má před sebou David Pabiška, který bude jediným českým zástupcem v kategorii “malé moto„, která je určená pro motocyklové jezdce, kteří nesmí využít během soutěže služeb mechanika. Každý ze startujících má k dispozici bednu velkou osmdesát litrů ve které veze náhradní díly, šest pneumatik a pomáhat si mohou sami mezi sebou. „Pokud je třeba potřeba něco svařit, musí to dovolit pořadatel a já si musím práci udělat sám,“ říká mistr světa cross country v kategorii Veteran. „Přes Vánoce jsem si užil klid, pohodu, trochu čokolády a na soutěž nemyslel. Jsem zvyklý, že organizátoři před soutěží vždycky straší, ale tentokrát to přehnali. Šest gum na soutěž je fakt málo. Orientačně vím do čeho jdu,“ dodává zkušený závodník.
Po šesti letech změnil Martin Michek tým a značku, pojede na stoji HOTO čínské firmy. Na svém kontě má dvě desátá místa z let 2021 a 2024. „Říkám, že top desítka by byla neskutečná a jednociferný výsledek prostě nádherný. Je tam ovšem spousta továrních kluků, kteří jsou neskutečně nabušení. Každý chce pochopitelně být v cíli zdravý a udělat výsledek. Na trati pořád letíme, každý se snaží dělat to maximum, co v něm je,“ říká českobudějovický jezdec, který se s úsměvem netajil, že o svátcích zhřešil na životosprávě. „Za těch několik dní vám to na kondici neublíží, takže bramborový salát a cukroví musí být. Jinak by to nebyly Vánoce.“
Otec v kabině se synem
Tomáš Tomeček bude na Dakaru 2026 řídit rychlý asistenční vůz týmu South Racing a podpoří jejich flotilu 11 vozů SSV. Mezi nimi jsou i někteří vážní kandidáti na celkové vítězství, včetně továrních jezdců týmu Can-Am Chaleca Lopeze a Jeremiáše Gonzaleze Ferioliho.Rychlou asistenci pro South Racing na Dakaru poskytuje od roku 2021, kdy skončil jako nejlepší asistenční vůz na celkově 16. místě.
Pětapadesátiletý Čech je skutečnou dakarskou legendou, který se této rallye poprvé zúčastnil v roce 1995, kdy dovedl svého slavného krajana Karla Lopraise k celkovému vítězství v kategorii trucků. V roce 1999 si pak sám sedl za volant a se svým soukromým týmem Letka Racing obsadil skvělé třetí místo za továrními posádkami Tatry a Kamazu. Jeho nejlepším výsledkem bylo celkové druhé místo na Dakaru 2003.
Je pětinásobným vítězem závodu Africa Eco Race. Neuvěřitelným důkazem jeho všestranných schopností je, že v letech 2022 a 2024 řídil v kamionu sám, bez navigátora nebo mechanika.
Tomáš má tři dcery a syna Metoděje, který se k němu na Dakaru 2026 připojí v kamionu jako palubní navigátor. Posádku doplňuje jihoafrický mechanik Grant Ballington. Jejich oranžovobílá Tatra 815-2T0R45 je stará přes 20 let – Tomáš ji řídil na Dakaru 2005 – a je prakticky nezničitelná. Uveze až tunu náhradních dílů a Tomáš jí říká „desetitunová motorka“.
Metoděj Tomeček se připravuje na svůj debut na Dakaru v roce 2026. Dvacetiletý mladík vyrůstal obklopen motoristickým sportem a přirozeně šel v otcových stopách. Už pracoval jako navigátor uzavíracího vozu na závodě Africa Eco Race. Metoděj v současné době studuje automobilovou technologii v nizozemském Eindhovenu.
„Je mi dvacet a pomáhám tátovi stavět kamiony už dávno před základní školou! K rallye jsem se dostal tak nějak přirozeně. Myslím, že jsme oba v určitém okamžiku věděli, že to chceme dělat společně. Já jsem se moc těšil, až se k týmu přidám, on se moc těšil, aby mě k sobě přivedl, takže tady to máme. Jedu na Dakar poprvé a jsem nadšený. Před dvěma roky jsem byl součástí servisního týmu na Africa Eco Race, takže mám nějaké zkušenosti. Je to dobrý krok předtím, než se na Dakar pustím do závodu, což si myslím, že bych si jednou rád užil,“ říká nositel slavného dakarského jména.
Zdroj: Autorský text