Dakar 2026: Co je pro letošní ročník nového?
Nadcházející ročník nejslavnější soutěže světa slibuje návrat ke kořenům dobrodružství, ale zároveň přináší moderní logistická zjednodušení. Letošní ročník v Saúdské Arábii se ponese v duchu „velké smyčky“.
Pořadatelé (ASO) připravili několik zásadních změn pro osmačtyřicátý ročník soutěže. V průběhu posledního měsíce o nich hovořili jezdci, setkávali jste se s nimi možná v řadě textů. Připravili jsme proto ucelený souhrn, který by vám mohl pomoci v orientaci.
Velký návrat do Janbú
Hlavní změnou je formát trasy. Po letech lineárních přejezdů napříč zemí se Dakar 2026 vrací k okružnímu formátu. Start a cíl je ve městě Janbú (Yanbu) na břehu Rudého moře. Trasa vede přes Al-Ulu do hlavního města Rijádu (zde bude 10. ledna odpočinkový den) a následně se vrací jižní cestou zpět k Rudému moři. Měří 8 000 kilometrů, z toho 4 800 kilometrů tvoří rychlostní zkoušky.
Letos se závodníci nepodívají do obávané pustiny Rub al-Chálí. Organizátoři se rozhodli prozkoumat nové oblasti v centrální a západní části země, což má snížit únavné dálkové přesuny, které jsou náročné zejména pro asistence.
Končí 48hodinová etapa i klasické maratonské etapy, jak jsme je znali. Nahradí je dvě etapy Marathon-Refuge (jedna v každém týdnu). Závodníci budou nocovat v naprostém minimalismu bez jakéhokoliv zázemí týmu. Dostanou pouze stan, spacák a základní potravinový příděl od pořadatelů. Povolena je pouze vzájemná pomoc mezi závodníky.
Rozdělené trasy
Ve čtyřech etapách pojedou motocykly a automobily po odlišných trasách. Pro motorkáře z toho plyne vyšší bezpečnost, protože je nebudou předjíždět rychlá auta a kamiony. Pro automobily to představuje extrémní navigační výzvu. Elitní posádky nebudou mít před sebou vyjeté koleje od motorek a musí se spoléhat čistě na svůj roadbook.
Kategorie historiků Dakar Classic se těší velké oblibě, proto se pravidla pro rok 2026 zpřesňují. Pro všechny je povinná ochrana krční páteře HANS. Výměny motorů jsou povoleny i mezi značkami, ale motor musí pocházet ze stejného historického období jako zbytek vozu.
Pokračuje projekt Mise 1000 pro vozidla s alternativními pohony (vodík, elektřina), který slouží jako pojízdná laboratoř pro budoucnost rallye.
