Ojetý Ford Mustang (6. generace): Ikona vás nemusí zruinovat
Ojetina, která má pod kapotou nejčastěji benzinový pětilitr, nezní jako zrovna racionální volba. Šestá generace Fordu Mustang ale dokazuje, že i technicky zajímavé auto může být bezpečnou investicí.
Šestá generace Fordu Mustang, interně označovaná jako S550, představuje v historii modelu zásadní technický a filozofický zlom. Předchozí generace S197 si až do roku 2014 držela charakter moderního veterána s tuhou zadní nápravou, surovým projevem a interiérem, který více připomínal spíše pracovní techniku než globální standard.
Generace S550, na kterou se nyní podíváme detailně, vznikala už s vědomím, že mustang má být poprvé v historii automobilem pro všechny významné světové trhy. To znamenalo nutnost přiblížit se evropským požadavkům na ovladatelnost, komfort i technologickou kulturu. Pokud možno tak, aniž by se z auta vytratila jeho základní identita. Podařilo se to?
Zásadní změnou šesté generace mustangu se stala víceprvková zadní náprava, která definitivně nahradila tuhou. Tím se mustang posunul z kategorie sprintera k plnohodnotnému sportovnímu vozu, který je schopen fungovat i na technických silnicích nebo okruhu. I podle zkušeností z praxe šlo o krok, který se Fordu povedl: podvozek šesté generace je nejen výrazně lépe čitelný a stabilní, ale při běžném i sportovním používání vykazuje také velmi dobrou mechanickou odolnost.
Zadní víceprvkové zavěšení je obecně dokonce odolnější než předchozí pevná náprava mustangu páté generace. A na přední nápravě se časem opotřebovávají jen běžné díly, jako jsou čepy řízení nebo spodní ramena. Tyto opravy jsou však nákladově srovnatelné s běžnými evropskými vozy střední třídy a nepředstavují zásadní finanční riziko.
