Ojetý Ford Mustang (6. generace): Ikona vás nemusí zruinovat

S faceliftem přišel digitální přístrojový štít místo klasického. Dále se zlepšily materiály povrchu středové konzoly a pár dalších detailů. Osmiválec 5.0 Coyote k nepřímému vstřikování dostal také přímé, v Evropě navíc i částicový fi ltr
Ford Mustang po faceliftu
Ford Mustang po faceliftu
Ford Mustang po faceliftu
Jan Faltýsek
Jan Faltýsek
Ojetina, která má pod kapotou nejčastěji benzinový pětilitr, nezní jako zrovna racionální volba. Šestá generace Fordu Mustang ale dokazuje, že i technicky zajímavé auto může být bezpečnou investicí.

Šestá generace Fordu Mustang, interně označovaná jako S550, představuje v historii modelu zásadní technický a filozofický zlom. Předchozí generace S197 si až do roku 2014 držela charakter moderního veterána s tuhou zadní nápravou, surovým projevem a interiérem, který více připomínal spíše pracovní techniku než globální standard. 

Generace S550, na kterou se nyní podíváme detailně, vznikala už s vědomím, že mustang má být poprvé v historii automobilem pro všechny významné světové trhy. To znamenalo nutnost přiblížit se evropským požadavkům na ovladatelnost, komfort i technologickou kulturu. Pokud možno tak, aniž by se z auta vytratila jeho základní identita. Podařilo se to?

Zásadní změnou šesté generace mustangu se stala víceprvková zadní náprava, která definitivně nahradila tuhou. Tím se mustang posunul z kategorie sprintera k plnohodnotnému sportovnímu vozu, který je schopen fungovat i na technických silnicích nebo okruhu. I podle zkušeností z praxe šlo o krok, který se Fordu povedl: podvozek šesté generace je nejen výrazně lépe čitelný a stabilní, ale při běžném i sportovním používání vykazuje také velmi dobrou mechanickou odolnost.

Zadní víceprvkové zavěšení je obecně dokonce odolnější než předchozí pevná náprava mustangu páté generace. A na přední nápravě se časem opotřebovávají jen běžné díly, jako jsou čepy řízení nebo spodní ramena. Tyto opravy jsou však nákladově srovnatelné s běžnými evropskými vozy střední třídy a nepředstavují zásadní finanční riziko.

