Nová Toyota Urban Cruiser detailně: Klady i zápory, technická data a cena
Toyota vstupuje mezi kompaktní elektromobily. Zde najdete přehledně první jízdní dojmy, kompletní technické údaje i předběžnou cenu.
První skutečně globální malý elektromobil Toyoty přichází do Evropy. Nový Urban Cruiser je technicky shodný se Suzuki e Vitara a stojí na platformě přizpůsobené výhradně pro elektrický pohon.
Designově se Toyota snažila dát vozu vlastní tvář alespoň tam, kde to bylo nejsnáze možné. Zatímco silueta a zadní partie prakticky kopírují suzuki, příď dostala typický výraz moderních elektrických toyot s úzkými světlomety a robustním nárazníkem.
Urban Cruiser tak zapadá pod modely bZ4X a C-HR+, i když při delším pohledu je jeho příbuznost s japonským sourozencem nepřehlédnutelná. S délkou 4285 milimetrů a rozvorem 2700 milimetrů se zároveň řadí nad Yaris Cross a rozměrově míří přímo proti chystané Škodě Epiq, Renaultu 4 nebo Kii EV3.
Prostorné. Tedy až na kufr
Vyšší a hranatější proporce se pozitivně podepisují na prostoru v kabině. Především na zadních sedadlech je místa překvapivě dost i pro dospělé cestující, což není v této třídě samozřejmost. Daň se ale platí v zavazadlovém prostoru, který je podprůměrný. V základním uspořádání nabízí objem kolem 310 litrů. Toyota navíc nevyužila prostor pod přední kapotou, takže praktický frunk zde nenajdete.
Interiér působí přesně tak, jak by člověk od Toyoty a Suzuki očekával. Nenajdete zde módní experimenty ani luxusní materiály, ale spíše funkční, robustní prostředí s převahou tvrdších plastů. Na druhou stranu vše působí bytelně, nic nevrže a ergonomie je vesměs logická. Je zřejmé, že Japonci dali přednost dlouhodobé odolnosti před okamžitým wow efektem.
Jednou ze slabších stránek vozu je infotainment. Najdete v něm spíše základní informace a reaguje lehce pomaleji. A i když je v něm většina běžných funkcí po ruce, pár užitečných prvků se musí docela lovit v menu. Pro méně náročné řidiče je však systém dostačující.
|Toyota Urban Cruiser: Technická data
|Parametr/Verze
|49 kWh FWD
|61 kWh FWD
|61 kWh AWD
|Typ pohonu
|přední kola (FWD)
|všechna kola (AWD)
|Baterie – kapacita
|49 kWh (LFP)
|61 kWh (LFP)
|61 kWh (LFP)
|Výkon (kW/PS)
|106 kW/144 PS
|128 kW/174 PS
|135 kW/184 PS
|Točivý moment (Nm)
|193 Nm
|193 Nm
|307 Nm
|Zrychlení 0–100 km/h
|9,6 s
|8,7 s
|7,4 s
|Maximální rychlost
|150 km/h
|Dojezd dle WLTP
|300 km
|400 km
|350 km
|Typ baterie
|LFP
|Počet elektromotorů
|1
|2 (přední + zadní)
|Spotřeba (kombinovaná WLTP)
|14,9 kWh/100 km
|15,1 kWh/100 km
|16,6 kWh/100 km
Tři verze včetně čtyřkolky
Z hlediska techniky jsou na výběr tři varianty pohonu. Základem je předokolka s menší baterií o kapacitě 49 kWh, nad ní stojí silnější varianta s akumulátorem 61 kWh a vrcholem je čtyřkolka se stejnou baterií a přídavným elektromotorem na zadní nápravě.
Silnější předokolka se během prvních jízd ukazuje jako nejvyváženější volba. Nabízí výkon 128 kW, svižné reakce a kultivovaný projev, který se dobře hodí do městského a příměstského provozu. Elektromotor dávkuje výkon plynule, nemá tendenci zbytečně hrabat a při rozumném stylu jízdy dokáže jezdit s velmi solidní spotřebou.
Spotřeba a dojezd: Papír vs. realita
V městském provozu není problém dostat se s předokolkou k hodnotám kolem 14 kWh na 100 kilometrů, v pomalejších kolonách dokonce ještě níž. V reálném smíšeném provozu se ale spotřeba pohybuje spíše kolem 16 kWh, což znamená skutečný dojezd zhruba 360 kilometrů.
Oficiální WLTP hodnota 426 kilometrů je tak spíše teoretickým maximem. Slabší stránkou zůstává také nabíjení, protože maximální výkon 90 kW dnes už patří spíše k podprůměru. Rychlonabíjení z 10 na 80 procent trvá zhruba 45 minut, což Urban Cruiser zkrátka nepasuje do role ideálního dálničního cestovatele.
Vrcholná verze s pohonem všech kol láká na lepší dynamiku a samozřejmě vyšší jistotu na kluzkém povrchu, v praxi však působí rozporuplně. Ano, zrychlení je citelně lepší, jenže za cenu výrazně vyšší spotřeby. Při svižnější jízdě nebo v kopcovitém terénu není výjimkou odběr přes 20 kWh, což je u menšího crossoveru dost.
Cena: Okolo 800.000 Kč
Jak už název napovídá, Toyota Urban Cruiser dává smysl především ve městě a okolí. Nabízí solidní prostor, jednoduchou a odolnou konstrukci, klidný projev a pověstnou spolehlivost značky, která má být podpořena i mimořádně dlouhou zárukou na baterii. Infotainment však zaostává, nabíjení by mohlo být rychlejší a čtyřkolka má podprůměrnou efektivitu.
Zásadní neznámou zůstává finální cenovka, kterou výrobce zatím oficiálně nepotvrdil. Pokud by se ale Urban Cruiser skutečně dostal na trh s cenou pod úrovní 800 tisíc korun, jak naznačují dosavadní náznaky, mohl by zamíchat kartami v segmentu dostupných elektrických crossoverů včetně chystané Škody Epiq. Toyota by tím oslovila především zákazníky, kteří dávají přednost osvědčeným řešením a praktičnosti před experimentálními technologiemi.
Zdroje: Toyota