Renesance osmiválce pokračuje, brutální RAM 1500 TRX se vrací ještě výkonnější
Zatímco v Evropě se koncern Stellantis omezil na instalaci tříválce PureTech do téměř každého auta, co vyrábí, v Americe se vydal úplně opačným směrem. Po návratu osmiválců do pickupu RAM 1500 se totiž vrací i jeho brutální verze TRX, a to s ještě vyšším výkonem.
Když v roce 2024 skončila výroba RAM 1500 TRX, nevypadalo to, že by se něco podobného ještě mohlo někdy vrátit. Stellantis pod tehdejším šéfem Carlosem Tavaresem se totiž rozhodl opustit osmiválce, a pod kapotou ramek se tak zabydlel nový šestiválec Hurricane. Návrat TRX byl sice už tehdy slíben, avšak bez osmiválce. Nakonec se do výroby dostala jen verze pojmenovaná RHO, jakožto nepřímý nástupce TRX, s šestiválcem o výkonu 400 kW.
Pod novým vedením se ve Stellantisu zjevně rozhodli napravit chyby a osmiválec se postupně začal vracet do amerických modelů. První den roku 2026 se vrátil také ten nejvýkonnější, v nové verzi RAM 1500 SRT TRX. Nová tří písmenka SRT patří americké sportovní divizi Street and Racing Technology a na voze RAM se naposledy ukázala v roce 2006.
Pod kapotou nového TRX opět hřmí osmiválec Hemi o objemu 6,2 litru, avšak v nové verzi. Zatímco původní TRX mělo výkon 523 kW a 881 Nm točivého momentu, nové nabídne 579 kW (777 koní) a 921 Nm točivého momentu. Překonalo tak i konkurenční Ford F-150 Raptor R, jehož 5,2litrový osmiválec má 537 kW. Podle šéfa RAM Tima Kuniskise navíc nejde jen o jiné naladění, ale o zásadní modernizaci celého motoru.
Co přesně to znamená, zatím firma nezveřejnila. Motor je každopádně vybaven 2,4litrovým mechanicky poháněným kompresorem (supercharger) typu twin-screw a systémem s duální cestou nasávání. Ten nasává venkovní vzduch přes mřížku chladiče a také přes otvory na kapotě. Tyto proudy vzduchu se setkávají u radiálního filtru, který zajišťuje maximální objem vzduchu, vysoký výkon a údajně také dlouhou životnost.
Nějakých změn se dočkala i převodovka, opět by ale mělo jít o osmistupňový planetový automat ZF8HP95. Z nuly na 60 mil (0–96 km/h) nové TRX akceleruje za 3,5 sekundy, což je o sekundu rychleji než původní verze. Maximální rychlost je 190 km/h, původní zvládala jen 174 km/h. Poháněna jsou samozřejmě všechna kola a myslelo se i na terénní schopnosti.
Nové TRX má zavěšení s kovanými hliníkovými rameny, upravenými pružinami a adaptivními tlumiči Bilstein Black Hawk e2. Doplňují je elektronicky uzamykatelné přední a zadní diferenciály, které lze aktivovat tlačítkem na palubní desce. Vůz stojí na 18palcových kolech v matné černé barvě, obutých do 35palcových pneumatik.
Úpravám techniky odpovídá i vzhled. Proti výchozímu RAM 1500 je TRX o 173 mm širší, převážně kvůli rozšířeným blatníkům. Jiná je ale také maska, kapota a spousta detailů. Interiér má nové čalounění z kůže, v kabině byly použity detaily z karbonu a nechybí ani loga SRT a TRX. Kromě standardní verze se ukázala také edice Bloodshot Night Edition, která se odlišuje dvoubarevným lakováním kombinujícím červenou a černou, spolu s polepy po stranách.
S představením RAM rovnou zveřejnil i ceny novinky. Vůz se začne prodávat v druhé polovině roku a cena začíná na 102.590 dolarech, což je asi 2.116.000 Kč. To je o 17.030 USD (asi 350.000 Kč) méně než poslední edice TRX v roce 2024, a také o skoro 11 tisíc dolarů méně než Ford F-150 Raptor R, který stojí 113.525 dolarů (asi 2.340.000 Kč).
Zdroj: RAM, zdroj foto: RAM, zdroj videa: RAM