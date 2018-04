Nárazový test EuroNCAP auta zasaženého korozí: Opravdu je rez takový problém?  

Nová auta možná nejsou řidičsky tak přitažlivá jako ta před lety, jsou opulentní, velká a v mnoha ohledech nekvalitní. Však mají také násobný počet součástek než kdysi, přitom jsou ale současně levnější na pořízení. Tedy dvě zdánlivě neslučitelné skutečnosti. Pokud ale přijde řeč na pasivní bezpečnost a tedy ochranu posádky při nehodě, jsou nová auta snad ve všem lepší než jejich předchůdci. Dnešní auto segmentu B tak poskytuje násobně vyšší úroveň ochrany pasažérů v případě nehody než velká auta z 90. let.

Problém je, že nezávislé nárazové testy aut se dělají s novými auty. Otázkou je, jaký vliv by měla na výsledek nárazového testu koroze karoserie. Jak známo, i nová moderní auta reznou, některá dokonce více, než by se dalo vzhledem k době vzniku usuzovat. Že koroze snižuje tuhost skeletu a obecně „plechů“ je jasné i lidem, kteří se o auta primárně nezajímají.

Golf a „šestka“ proti zubu času

Jak dopadne v nárazovém testu auto vyrobené v minulé dekádě, se rozhodla zjistit švédská organizace Villaagarnas Riksforbund spolu s pojišťovacím spolkem Folksam. Za tímto účelem zakoupila ojetý Volkswagen Golf 5. generace, vyráběný v letech 2004 až 2008, a dále původní Mazdu 6 (GG, GY) z let 2002 až 2008. Obě tato auta slavila ve své době velké prodejní úspěchy a dodnes je mnozí (včetně mě) vnímají jako veskrze moderní vozy, které hlavně skvěle jezdí.

Bohužel zub času se na obou těchto vozech podepsal. Mazda 6 první generace tak patří spolu s MPV Mazda 5 a první „trojkou“ k moderním autům s největšími problémy s korozí. Ale co ten golf? Ten přece nekoroduje? Ve skutečnosti více či méně reznou všechna auta, navíc golf páté generace koroduje více, než si lidé obyčejně myslí. Jen to není na rozdíl od Mazdy 6 na první pohled vidět. Právě z tohoto důvodu zvolily zmíněné organizace tato dvě auta pro uskutečnění nárazového testu.

Při hodnocení úrovně jejich bezpečnosti se vyšlo z dobové metodiky EuroNCAP, podle níž se obě auta posuzovala jako nová. Nikoliv tedy ze současných přísnějších norem. Dle nich by oba vozy dopadly o poznání hůře. Poslední normy EuroNCAP bohužel ne zcela zohledňují skutečné zlepšení ochrany posádky při nárazu, neboť body se udělují třeba i za zvukovou signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů. A jak sami uznáte, ta vám zdraví či život nezachrání… Pokud se někdo i dnes nepoutá, lze i toto jednoduše obejít. Stačí do zámku pro bezpečnostní pásy zasunout pouhou „vidličku“ a je to…

Golf překvapil…

Organizace EuroNCAP testovala na čelní a boční náraz golf páté generace v roce 2004. Tehdy si vůz odnesl velmi dobré hodnocení, když získal za ochranu dospělých celkem 33 bodů. Z toho 13 bodů za čelní náraz, 16 za boční, 2 body za světelnou signalizaci nezapnutých pásů a 2 body za náraz do sloupu. Tehdy to stačilo s „odřenýma ušima“ na pět hvězdiček.

Video

Kupodivu i přes viditelnou korozi, která je jasně patrná z videa nárazového testu ojetiny, Golf překvapil i samotné zástupce zmíněných švédských organizací. V nově provedeném testu dle dobové metodiky EuroNCAP získal vynikajících 32 bodů a tedy skvělé čtyři hvězdičky. Rozdíl v ochraně posádky nového Golfu V a ojetého, napadeného viditelnou korozí, tak byl pouhý jeden bod! V praxi jde v zásadě o zanedbatelný rozdíl v úrovni pasivní bezpečnosti.

…Mazda 6 „také“

Druhým autem, které se podrobilo nárazovému testu coby ojetina, byla již zmíněná původní Mazda 6. Ta za svůj život prošla nárazovými testy EuroNCAP hned dvakrát. Zprvu v roce 2003, kdy získala za čelní a boční náraz 26 bodů (11 čelní, 13 boční, zbytek, tedy 2 body za náraz na sloup) a následně po modernizaci vozu v roce 2005. Tehdy vůz obdržel lepší výsledkem 31 bodů (11 za čelní náraz, 14 za boční , nově 3 body za bezpečnostní pásy a 2 body za náraz na sloup). V obou případech to znamenalo zisk čtyř hvězdiček, byť novějšímu vozu uteklo pět hvězd o pouhé 2 body. Dobře to ukazuje na to, jak může být konečný výsledek mírně zavádějící. Novější „šestka“ získala lepší „skóre“ v zásadě tím, že ji výrobce vybavil signalizací nezapnutých bezpečnostních pásů.

A teď „to překvapení“. Exemplář, opět viditelně napadený korozí jasně potvrdil, jak dokáže koroze karoserie zhoršit ochranu posádky při nehodě. Mazda 6 tak po letech v testu dle dobové metodiky EuroNCAP získala za čelní a boční náraz výrazně horších 18 bodů. V praxi to neznamená jen snížení počtu hvězdiček ze čtyř na tři, ale - a to je mnohem závažnější, zvýšení rizika smrti či těžkého zranění pasažérů o 20 procent v porovnání se stejným autem, když bylo nové.

Proč to tak dopadlo?

Jak je možné, že golf byl ojetém stavu v nárazovém testu pouze nepatrně horší, než když byl nový, zatímco Mazda 6 skončila při stejném testu a metodice měření po letech výrazně hůře? Zcela jistě za výsledkem stojí odlišná míra koroze obou automobilů. Zatímco u golfu je sice vidět, avšak jedná se pravděpodobně jen o povrchovou korozi, bez napadení nosných částí, testovaná Mazda 6 byla zrezlá patrně o poznání více, a to i strukturálně. Právě strukturální koroze má velký vliv na tuhost karoserie a tedy i výsledek nárazového testu.

A původní Mazdy 6 strukturální koroze postihuje, zejména v zadní části karoserie. Tudíž nereznou pouze „profláklé“ lemy zadních blatníků, ale také zadní podlaha a její postranní podélníky. Je jasné, že pokud by byl náraz vedený zezadu, byl by výsledek Mazdy 6 pravděpodobně doslova katastrofální.

Golfům V korodují přední blatníky, které žádný význam při čelním nárazu nemají, okolí loga výrobce na výklopných zadních dveří a bohužel také prahy. Tedy pokud u nich dojde k vypadnutí plastových záslepek, kterých je zde docela dost.

Druhá generace Mazdy 6 (GH) je v daném ohledu nejen výrazně lepší, ale zároveň také mnohem lépe vzdoruje korozi. Naproti tomu Golf VI zase takový rozdíl v porovnání s „pětkou“ nepředstavuje. Jen dodáváme, že jak oba golfy (pátá a šestá generace), tak i obě Mazdy 6 (GG a GH) mají až na detaily shodné podlahové plošiny.