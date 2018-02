Nová Kia Ceed odhaluje detaily. Rozměry se nezmění, novinkou bude 1.4 T-GDI

Pro letošní ženevský autosalon si automobilka Kia připravila důležitou novinku. Bude tam prezentovat třetí generaci svého modelu Ceed, který bude světu oficiálně odhalen již příští týden, ve čtvrtek 15. února na akci v Mnichově. Ještě předtím však Kia uvolnila bližší informace o této novince.

Kia totiž nechala svézt vybrané novináře s prototypem auta a díky jejich poznatkům už známe množství detailů o této novince, která se přejmenuje ze cee’du na Ceed. Údajně tím zdůrazní svůj evropský původ, název totiž značí Community of Europe, with European Design (pro evropskou veřejnost s evropským designem).

Automobil sice využije novou platformu nazývanou K2, rozměry však budou zachovány s předchůdcem. I nová generace pětidveřového hatchbacku tak bude dlouhá 4.310 mm a nabídne rozvor o délce 2.650 mm. Rozšíří se však na 1.800 mm a sníží na 1.447 mm, což má napomoci proporcím. Nové útroby pak umožní lehce zvětšit zavazadelník, který poskytne objem 395 litrů.

Architektura si každopádně uchová vzpěry MacPherson vpředu a víceprvkové zavěšení vzadu. Konstrukce však bude tužší a o 25 kilogramů lehčí než dosud.

Design naváže na předchůdce, kabina se však mezigeneračně posune o 68 mm vzad. Svým stylem bude vůz nápadně připomínat kompaktní sedan Forte , který je primárně určen pro americký trh. Větší změny nás však čekají v útrobách, kde se objeví rozměrná obrazovka multimediálního systému na vrchu středového panelu. Na rozdíl od některé konkurence si však Ceed zachová konvenční tlačítka, což kvitujeme. První recenze pak chválí hodnotnější materiály než dosud, naznačují však též méně prostoru na zadních sedadlech. To si ověříme již příští týden, kdy si vůz poprvé prohlédneme během mnichovské premiéry.

Co se týče motorů pod kapotou, dočkáme se také některých změn. Základem nadále zůstane atmosférická čtrnáctistovka se 73 kW doplněná o zážehový tříválec 1.0 T-GDI (88 kW). Novinkou však bude 1.4 T-GDI, které nahradí dosavadní čtyřválec 1.6 GDI (99 kW).

Stejně jako v případě Hyundaie i30 přeplňovaná čtrnáctistovka poskytne 103 kW a 242 N.m. Vedle šestistupňového manuálu bude dostupná také se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Z turbodieselů se počítá s 1.6 CRDi (100 kW), později se prý dočkáme i přeplňované benzinové šestnáctistovky se 150 kW.

S ohledem na dnešní trendy se pak můžeme těšit na rozšíření nabídky bezpečnostních asistentů. K dispozici bude hlídání mrtvého úhlu (fungující při jízdě na dálnici i při vycouvávání) nebo adaptivní tempomat.

Co se týče karosářských variant, je zatím jistý jen příchod pětidveřového hatchbacku. Třídveřový pro_cee’d zcela jistě skončí, přijde však jiná sportovně laděná varianta, nejspíše shooting brake. Právě to by mohlo nahradit i dnešní tradiční kombík. Nechme se však překvapit, k odhalení Ceedu dojde již zanedlouho, kdy bychom se o nabízených karosářských variantách měli dozvědět více.