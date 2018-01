Kia Forte oficiálně: Nový Cee'd sedan se poměřuje s Lamborghini. Vážně?  

Zatímco na evropském trhu je automobilka Kia v kompaktní třídě zastoupena modelem Cee’d, třeba v Americe místo něj nabízí sedan (a také hatchback) Forte. Ten se právě představuje na autosalonu v Detroitu v nové generaci, a přestože do Evropy podle všeho nezamíří, měla by novinka zajímat i evropské fanoušky značky. Nový sedan totiž naznačuje, jak bude vypadat chystaná třetí generace modelu Cee’d. Kia mu navíc hodně věří, v propagačním videu ho srovnává s Lamborghini Aventador

Podoba s žilinským kompaktem vyplývá z dříve zveřejněných špionážních fotek nového Cee’du , chystaná kompaktní novinka totiž má mít velice podobnou příď jako v Detroitu odhalený sedan, což u předchůdců nebylo zvykem. Sportovní vizáž nového Forte se inspirovala větším Stingerem, v tomto případě však tým tradičně vedený Peterem Schreyerem zůstal u koncepce tradičního sedanu.

Video

Mezigeneračně se vůz natáhl o 81 mm na celkových 4.641 mm, což mělo stejně jako výška zvýšená o 13 mm na 1.440 mm a šířka rozšířená o 18 mm na 1.798 mm přispět vnitřnímu prostoru. Na poměry dané kategorie je slušný i zavazadelník s objemem 428 litrů.

Novému Cee’du by mohl mít blízko také interiér Forte. Koncepce se samostatně stojícím, osmipalcovým displejem multimediálního systému nápadně připomíná Hyundai i30 . Oproti němu však Forte sází na sportovnější vizáž, třeba díky kulatým výdechům ventilace po stranách palubní desky.

Kia slibuje užití více měkčených plastů nebo pohodlnějších sedaček než dosud, zvýšenou oporu beder mají cestující ocenit hlavně při jízdě na delší vzdálenost. Osmipalcová obrazovka je dodávána standardně, k dispozici je i čtení textových zpráv pro vybrané telefony nebo bezdrátové dobíjení chytrých telefonů. Za příplatek si pak můžete objednat hudební systém o výkonu 320 watt vyvinutý ve spolupráci s firmou Harman Kardon.

Naopak nabídka motorů nového Forte je orientována ryze na americké klienty. K dispozici je výhradně atmosférický benzinový čtyřválec o objemu dvou litrů, který pracuje v Atkinsonově cyklu. Poskytuje výkon 110 kW a točivý moment 179 N.m, vedle šestistupňového manuálu je možné ho párovat s převodovkou CVT. Ta je nově vyvinutá přímo automobilkou, přičemž místo tradičního pásu využívá řetěz.

Výbava odpovídá dnešní době. Světlomety mohou být diodové, z bezpečnostních systémů nechybí hlídání mrtvého úhlu, asistent pro udržování v jízdním pruhu nebo adaptivní tempomat. To je výbava, která by neměla chybět ani v novém Cee’du.

Sedanu Kia Forte se na evropských trzích podle všeho nedočkáme, díky němu však už máme dobrou představu toho, co čekat od nového Cee‘du. Ten se veřejnosti poprvé ukáže na březnovém autosalonu v Ženevě, odborná veřejnost by ho však měla spatřit už v únoru, na premiéře v Mnichově. Do prodeje pak třetí generace Cee'du vstoupí v průběhu léta.