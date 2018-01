Nová značka VW Group se představuje. Cupra jako první nabídne rychlé SUV

Očekávané se stává zkušeností, od Seatu se odděluje sportovní divize Cupra, která nově bude fungovat jako samostatný subjekt. Zatím oficiálně představuje své logo a láká na premiéru prvního auta, které bude oficiálně představeno 22. února.

Jestliže dnes se na Seatech s přídomkem Cupra objevuje šachovnicová vlajka s odkazem na závodní zaměření sportovní divize značky (Cupra je zkratka pro Cup racer), logo nové značky je ostře řezaný trojúhelníkový motiv, pod nímž se objevuje nápis Cupra.

Seat tvrdí, že Cupra dostane vlastní duši a vlastní identitu, a tak se její díla od výchozích modelů španělské značky podle všeho výrazněji odliší. Více se dozvíme už ve čtvrtek 22. února, kdy bude značka Cupra na speciální prezentaci oficiálně představena zástupcům médií. Veřejnost se pak dočká na březnovém autosalonu v Ženevě.

Cupra v tiskové zprávě uvádí, že na ženevské autoshow budou veřejnosti představeny první, což naznačuje prezentaci více novinek. Jednou z nich každopádně bude rychlé SUV na bázi Seatu Ateca.

Špionážní snímky ostré Atecy naznačují využití brzd Brembo nebo čtyř koncovek výfuku na zádi. Pod kapotou by se měl usadit stejný motor jako v Leonu Cupra, což by znamenalo použití benzinového čtyřválce 2.0 TSI. Podobně jako v Leonu Cupra i v ostrém SUV by měl být naladěn na nějakých 300 koní (221 kW).

Čeho dalšího se od Cupry dočkáme, je zatím ve hvězdách. Dá se ale očekávat přesun Leonu Cupra do jejího portfolia, vyloučen není ani příchod ostré Ibizy, byť některé zdroje uvádějí, že by se výroba malého hot hatche nevyplatila. Zajímavostí je pak registrace označení Tango Bolero či Salsa . Že by některý z názvů někdejších konceptů byl užit třeba pro sporťák? Nechme se překvapit...