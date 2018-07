Nové Audi Q3 se světu odhalí už tento týden! Tady je první upoutávka

Rok 2018 je pro automobilku Audi nesmírně důležitý. Na letošek vedení naplánovalo rozsáhlou obměnu nabídky, která znamená, že značka v průměru představuje každé tři týdny modernizovaný nebo zcela nový model. Konec července je ve znamení premiéry druhé generace Audi Q3, která se má na trhu objevit někdy na podzim.

Světu se představí ve středu 25. července, už nyní tu však máme první upoutávku na tuto SUV-novinku. Jak je v poslední době zvykem, prozrazuje jen něco, konkrétně několik detailů designu. Prozrazen byl tak třeba detail světlometu nebo tvar masky single frame. Styl navazuje na dříve představené modely, a tak se můžeme těšit na hodně ostré křivky.

Automobil bude postaven na základech platformy MQB, očekává se mezigenerační natažení rozměrů asi o 10 centimetrů, spolu s tím se nějakým způsobem protáhne také rozvor náprav. Kabina tak nabídne více prostoru, co se týče tvarů, palubní deska bude zcela nová, samozřejmostí bude možnost digitálního přístrojového štítu.

Co se týče nabídky motorů, bude se jednat o nejnovější generaci koncernových jednotek – to znamená zástavbu filtru pevných částic i pro zážehové motory. Vedle 1.5 TSI (respektive 35 TFSI podle nové logiky názvosloví Audi) se 110 kW se počítá s benzinovým dvoulitrem ve dvou výkonových variantách nebo dvoulitrovými turbodiesely. Do budoucna přijde i dvojice ostrých variant, SQ3 a vrcholná RS Q3.

Audi Q3 je už letošní devátou novinkou čtyř kruhů. Jako první debutovala v únoru nová generace sedanu A6 , s několikatýdenním zpožděním pak následovala verze kombi A6 Avant . V dubnu byla pro Čínu odhalena natažená verze Q5 , v červnu debutovala vlajková loď SUV-nabídky značky, Q8 . Stejný měsíc přišel i vůz z opačného spektra nabídky, malý hatchback A1 a také modernizovaná řada A4 (sedan i kombi). Minulý týden se pak představil faceliftovaný sporťák TT. Před koncem roku se pak počítá ještě s premiérou elektrického SUV e-tron