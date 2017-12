Ojetá Mazda 3 (BL): Solidní auto, které skoro nikdo nechtěl

Seznam kapitol Úvod Technika Test

Už v době příchodu na trh vyvolala druhá generace Mazdy 3 značená BL (první se označuje BK) mírně rozporuplné reakce. Auto si zachovalo švihácký vzhled, či skvělé jízdní vlastnosti, které podporovaly sportovní akcent tohoto vozu. Jenže některým to bylo i tak málo. Možná očekávali ještě více novinek, ukrývajících se pod sportovně střiženým designem. Toto dokázala splnit až třetí generace „trojky“ (BM) vyvinutá v rámci technologie SkyActiv.

Z focusu zbylo jen málo

Že je první generace Mazdy 3 derivátem druhého vydání kompaktního Fordu Focusu, vám dnes řekne už i malé dítě. U druhé generace trojky Mazda vyšla z původního vydání, avšak navzdory tomu auto prodělalo celou řadu změn, které ovšem nebyly na první pohled hned vidět. Díky tomu se svému původnímu vzoru, tedy Fordu Focus II, výrazně vzdálila. Mluvit v tomto případě o nějaké technické příbuznosti sice možné je, avšak věci znalí lidé, kteří servisují mazdy i fordy, vás jistě velmi citlivě upozorní, že to tak úplně není…

Na druhou stranu ani Mazda neskrývala, že druhá generace využívá platformu z prvního vydání. Jenže co to vlastně je ta platforma? Pod tím si lze představit různé celky, od shodného podvozku, přes některé „plechy“, až po mechaniku v podobě motorů či převodovek.

„Druhá generace Mazdy 3 technicky sice vychází z předchůdce, avšak karoserie v čele se skeletem prodělaly četné změny, které stojí za zvýšením její tuhosti přibližně o 30 procent,“ říká na úvod k Mazdě 3 BL Miroslav Dufek, jehož firma Auto Dufek se na servis a prodej nových i starších náhradních dílů na vozy Mazda v Měchenicích za Prahou již řadu let specializuje.

Co se tedy na skeletu karoserie změnilo? „Odlišností od předchůdce je samozřejmě více, pokud mohu nějaké vyzdvihnout, pak jsou to mírně tvarově optimalizované hlavní podélníky v motorovém prostoru a dále se liší třeba prahy karoserie,“ říká Dufek. Však také druhá generace Mazdy 3 získala v nárazových trestech Euro NCAP 5 hvězdiček, zatímco předchozí vydání obdrželo hvězdičky čtyři.

Stejně jako před časem recenzovaná druhá generace Mazdy 6 platí i v případě Mazdy 3 II, že ji ve výrazně menší míře postihuje neduh předchůdce, a sice sklony ke korozi. Ano, na trhu jsou auta, která mají protikorozní ochranu lepší (například francouzské kompakty), avšak v tomto případě rozhodně nelze mluvit o nějaké tragédii jako v případě předešlé generace. Když už korozi objevíte, bude se jednat téměř výhradně o tu povrchovou na podvozku vozidla.

Přes 200.000 km normou?

První generace Mazdy 3 sice nabízí žalostnou ochranu proti korozi (zejména auta do modernizace), avšak třeba v otázce odolnosti svého podvozku tento vůz jiná auta zahanbí. Je to i dobře, neboť díly šasi nepatří u vozů hirošimské automobilky zrovna k laciným.

Druhá generace podvozek v zásadě podědila z předchůdce. Pro budoucího majitele je spíše důležité, že s generační obměnou Mazda nic neubrala na odolnosti zavěšení kol. Dle Miroslava Dufka vydrží ramena přední nápravy (stejně jako tlumiče) proběh přes 200.000 km. „Dokonce mám i zákazníky, kteří mají po ujetí 270.000 km obě tyto součásti stále původní a funkční,“ dodává Dufek. Kladem přední nápravy Mazdy 3 je také rozebíratelnost. V druhovýrobě lze sehnat vše samostatně, coby originální díl Mazda nabízí zvlášť ložiska předních kol, která tady tudíž nejsou součástí náboje.

Přední náprava je tedy odolná. Ale co ta zadní? V jejím případě už slova chvály o životnosti tolik neplatí. „Kromě klepajících tyček stabilizátoru, které jsou levné, se lze setkat se zatuhlými excentry příčných ramen, jimiž se seřizuje odklon kola,“ říká Miroslav Dufek. Po ujetí 150.000 km se připravte na výměnu silentbloků podélných a příčných ramen zadní nápravy. „Tady hodně záleží na stylu jízdy, oboje se většinou mění současně,“ říká Dufek. Po výměně silentbloků, případně celých ramen, je třeba udělat geometrii.

Miroslav Dufek doporučuje vyměnit příčná ramena jako celek. Ta horní tvořená na každé straně jedním zahnutým a druhým rovným ramenem, vyjdou z druhovýroby od firmy Nipparts na přibližně 1400, respektive 1700 korun jedna strana. Samozřejmě bez práce a bez zmíněné geometrie podvozku. Opotřebovat se ovšem může také uložení podélného ramene. To je už o poznání dražší. Naštěstí lze vyměnit pouze jeho silentblok, který dokonce nabízí také Mazda coby originální díl.

Důležitou technickou změnou je přechod na výhradně elektrohydraulický posilovač řízení. U první generace se pojil pouze s vybranými motory, například zážehovým dvoulitrem. Závady elektrohydraulického servořízení jsou u trojky vzácností. „To spíše musím zmínit nevhodné umístění sestavy elektrického čerpadla s nádobkou na hydraulický olej a sice pod pravým předním světlometem. I čelní náraz malou rychlostí čerpadlo většinou poškodí, což opravu auta po nehodě dost prodražuje,“ vysvětluje Miroslav Dufek.

Na ford tady zapomeňte

V první generaci Mazdy 3 tvořil základní motorizaci čtyřválec 1.4 16V. U druhého vydání čtrnáctistovka z nabídky motorů vypadla, takže úloha základní motorizace připadla nově většímu zástupci motorů řady Z o objemu 1,6 litru. Mazda jej označuje Z6, přičemž výkon 77 kW se u něj při přechodu z první na druhou generaci trojky nezměnil.

Mazda 3 sice vychází z Fordu Focus druhé generace, ovšem zážehová šestnáctistovka nemá s tou ve focusu pranic společného. Motory řady Z jsou tedy vlastní hirošimskou konstrukcí, což dokazuje třeba použití rozvodového řetězu, namísto ozubeného řemene, který využívá obdobná motorizace ve focusu.

Právě na motor 1.6 16V narazíte v ojetých trojkách asi nejčastěji. Motor platí za velice spolehlivý a odolný. Pouze bychom věnovali pozornost kontrole ventilové vůle, která se tady vymezuje mechanicky. Mazda tento úkon předepisuje po ujetí 120.000 km. Pokud by se musela vůle opětovně vymezovat, mění se celá hrníčková zdvihátka. V praxi to však většinou potřeba není.

Filtr podle normy

Mazda 3 ovšem byla nabízena také se vznětovou šestnáctistovkou. Tady je již součinnost s focusem na místě a nejen s ním. Motor 1.6 MZ-CD, jak jej Mazda nazývá, má svůj původ ve Francii u skupiny PSA. Jde o obdobu známé 1.6 HDi a samozřejmě 1.6 TDCi u Fordu. U recenzované Mazdy 3 to však není s tímto motorem zase tak jednoduché, neboť motory 1.6 MZ-CD tady byly během výroby nabízeny dva.

Do roku 2010 se pod kapotou objevovala původní verze motoru pro Euro 4, přetavená z první generace Mazdy 3. A sice o výkonu 80 kW. Jejím hlavním znakem bylo použití rozvodu DOHC se 16 ventily. A od PSA převzala Mazda také řešení částicového filtru s aditivy. Ty jej sice zanášejí, avšak motor díky jejich použití prakticky nezná obávané přibývání oleje v motoru v důsledku jeho ředění naftou. Na rozdíl od PSA nenabízí Mazda výměnný systém těchto částicových filtrů za repasované. Naštěstí v druhovýrobě jej lze pořídit od firmy Bosal za asi 18.000 korun. Je to více než na kolik si cení filtr pevných částic u tohoto motoru ve výměnném programu automobilky Peugeot a Citroën, ale zase v porovnání s tím, kolik DPF běžně stojí na asijská auta, je to vlastně ještě docela příznivá částka. Problém je, že vás prostě jednou jeho koupě nemine.

Od roku 2010 je pod kapotou Mazdy 3 nová 1.6 MZ-CD, splňující Euro 5. Výkon se zvýšil na 85 kW, vačkový hřídel už má pouze jeden, stejně jako pouhých osm ventilů. Změnil se také dodavatel common-railu z dřívějšího Bosche na VDO-Siemens. A hlavně filtr pevných částic již nepoužívá aditiva, což znamená, že nedochází k jeho systematickému zanášení popelem. Pokud vám ale selže, počítejte s částkou v desítkách tisíc, navíc v druhovýrobě je obtížně sehnatelný.

Novější verze pro Euro 5 má ale méně problémů s často medializovaným zanášením karbonem. Olejová vana je stejná jako dříve, takže i tady platí, že její dno není příliš vhodně tvarované. Hlavní příčinou hromadění karbonu v ní jsou ale netěsné podložky pod vstřikovači common-railu. Vzhledem k tomu, že systém od VDO-Siemens se jeví jako zdařilejší než Bosch, neměl by se tento problém tak často vyskytovat. Samozřejmě platí zkrácení intervalu výměny oleje klidně na 10.000 až 15.000 km, nebo jeden rok. Maximálně! Obecně platí, že na motor 1.6 MZ-CD u nás zase tak často nenarazíte. Když už na diesel, bude to větší vlastní motor 2.2 MZR-CD, o němž píšeme dále.

Jak šel čas

Představení vozu. Pětidveřový hatchback a čtyřdveřový sedan. Zážehové motory 1.6 16V s pětistupňovou manuální skříní, 2.0 16V se 110 kW v Evropě výhradně se samočinnou pětistupňovou převodovkou Activematic. V ČR nebyl v nabídce. Dále motor 2.0 DISI i-Stop s výkonem 111 kW a manuálním šestikvaltem. A dále dorazila ostrá verze MPS s motorem 2.3 DISI Turbo o výkonu 191 kW a šestistupňovým manuálem v kombinaci se samosvorným diferenciálem. Představen diesel 1.6 MZ-CD s výkonem 80 kW a pětistupňovou manuální skříní a 2.2 MZR-CD se 110, respektive 136 kW, oba se šestistupňovým manuálem.

U všech motorů postupný přechod na emisní normu Euro 5. Motor 1.6 MZ-CD nahrazen novým s výkonem zvýšeným z 80 na 85 kW a šestistupňovou převodovkou místo pětikvaltu.

Motor 1.6 16V také se čtyřstupňovou samočinnou převodovkou.

Na podzim ukončení produkce vozu. Uveden nástupce, typ BM s technikou SkyActiv.