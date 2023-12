TEST Mazda CX-60 3.3 e-Skyactiv D254 – Velká očekávání

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

V poslední době mě u japonské automobilky velmi potěšila zpráva o větším SUV CX-60 s novou platformou se standardním pohonem zadních kol, které v Evropě vedle plug-in hybridního pohonu s 2,5litrovým čtyřválcem bude lákat též na nově vyvinutý řadový šestiválec o objemu 3,3 litru, kterým se CX-60 dostává do teritoria Audi Q5 , BMW X3 , Jaguaru F-Pace a Mercedesu GLC . Také proto budu na japonské SUV trochu přísnější. Přece jen míří do třídy, která moc neodpouští.

Navíc jsem si všiml jednoho trochu neobvyklého problému, který však souvisí s řízením. To zejména okolo středové polohy docela často mírně zatuhlo a při dalším pohybu volantem bylo nutné překonat mírný odpor, po němž následovalo lehké škubnutí a drobné vychýlení směru jízdy. Nejdříve jsem si připadal, jako bych zápasil s udržováním v jízdním pruhu, problém se však vyskytoval i s vypnutým pomocníkem. Nakonec jsem se dozvěděl, že je problém přímo s řízením, který se týká snad všech (nebo alespoň velké části) CX-60 a měl by se řešit jeho výměnou.

Tvrdý podvozek u plug-inu se bohužel opakuje také v případě vznětového šestiválce. Červená Mazda CX-60 obouvala dvacítky s pneumatikami o šířce 235 mm s 50% profilem, který zvládal tlumit část nerovností, klacky pod nohy mu však hází samotné odpružení. To je totiž prkenné a nepoddajné, jako by právě tyhle dvě vlastnosti určovaly tzv. sportovnost. Jenže když chcete podvozek naladit na tužší notu, musíte mu zároveň dát dostatečně pevnou oporu v tuhé karoserii a uložení tlumičů a pružin. Jinak dostanete uskákanou kozu.

Abych však novou pohonnou jednotku jenom nehanil, musím jí vyseknout poklonu za efektivitu. Kombinace poskakování v pražských kolonách se svižnější jízdou po dálnici a pohodovým křižováním po okreskách s plně naloženým autem znamenalo spotřebu pouze 6,8 litru na sto kilometrů. Vezmu-li v potaz velkou čelní plochu s aerodynamickým odporem, odpory pohonného řetězce se čtyřkolkou, velká a široká kola a velikost samotného motoru, je to vynikající výsledek, který navíc v dlouhodobém horizontu díky vlídnějšímu počasí můžete srazit na dohled kulatým šesti litrům. Za taková čísla by přitom byly spokojené i leckteré čtyřválce v autech menších o třídu či dvě.

Dynamika ve středních otáčkách je plně dostatečná a odpovídá 187 kW, 550 newtonmetrům a hmotnosti auta přes 1900 kilogramů. Jakmile se mazda dostane do tempa, hezky reaguje na řidičovy povely a šestiválec se uklidní. Osmistupňový automat valnou většinu času řadí bezproblémově, jestliže se však blížíte do křižovatky či na kruhový objezd, dokáže zmatkovat. Po uvolnění pedálu a jeho následném sešlápnutí jsem totiž několikrát cítil škubnutí převodovky. Zřejmě spolupráce s mild-hybridem není někdy tak hladká.

Díky pěti vstřikům během jednoho cyklu (čtyřválec zvládal čtyři) je rozptýlené palivo jemnější, což kromě jiného také zvyšuje celkovou účinnost spalování a samotného motoru. Ta dosahuje více než 40 %. Rozšířením nízkoteplotního spalování PCI lze recirkulaci výfukových plynů (EGR) použít až do velmi vysokého zatížení, což snižuje emise oxidů dusíku (NO x ). Mazda tohle komplexní řešení označuje zkratkou DCPCI (Distribution-Controlled Partially Premixed Compression Ignition).

Mazda CX-60 má spoustu atributů, které mě lákají: šestiválec, platformu se standardním pohonem zadních kol, auru řidičského SUV. Jenže v praxi mě spíše zklamala. Motor je na můj vkus hlučný a hrubý, převodovka také nefunguje hladce jako osmistupňová skříň od ZF. Nemluvě o tvrdém podvozku a trablům s řízením. Jako kdyby ji v Japonsku ušili horkou jehlou.

Vzhledem k velkým očekáváním a velmi tvrdé konkurenci proto musím být přísnější a dát CX-60 nižší hodnocení, ačkoliv po finanční stránce vychází výhodněji než německá prémiová konkurence. Například za BMW X3 xDrive30d s 210 kilowatty dáte minimálně 1.651.000 Kč, kdežto základní CX-60 Exclusive-line stojí 1.390.990 korun.

Testovaná linie Homura je o 104 tisíc korun dražší, nabízí ale navíc černé kožené čalounění s odvětrávanými předními a vyhřívanými zadními sedadly a další prvky, za které se u BMW, Audi i Mercedes-Benzu kolikrát tučně připlácí. Z příplatků máte na výběr mezi laky a několika pakety, s kterými se dostanete na úroveň zmíněného X3 v základu (byť už docela slušně vybaveném).

Nabídka je to tudíž velmi slušná, pouze bych několik let počkal, až se vychytají všechny dětské nemoci. Mazda CX-60 jich totiž nemá zrovna málo, ačkoliv v jádru jde o opravdu povedenou alternativu k zavedeným značkám z Německa. Jen to chce dotáhnout do zdárného konce.

Nejlevnější verze modelu 1.243.090 Kč (2.5 e-Skyactiv PHEV Prime-line) Základ s testovaným motorem 1.390.990 Kč (3.3 e-Skyactiv D254 Exclusive-line) Testovaný vůz bez příplatků 1.494.990 Kč (3.3 e-Skyactiv D254 Homura) Testovaný vůz s výbavou 1.634.990 Kč (3.3 e-Skyactiv D254 Homura)

