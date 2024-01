TEST Mazda 6 sedan Skyactiv G194 AT – Sbohem, krásko

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Design, interiér

Není to tak dávno, co jsme si my, fanoušci značky Mazda, mysleli, že velmi povedená „šestka“ dostane nástupce s pohonem zadních kol díky platformě nazvané Large Product Group. Na té však přijelo „jen“ SUV CX-60 a dlouhý sedan v těchto týdnech pomalu končí ve výrobě nadobro. Jednak proto, a jednak díky výborným zkušenostem z minulých let jsem se na rozlučku s „šestkou“ opravdu těšil.

Usmívat jsem se začal, už když jsem ji přebíral. České zastoupení Mazdy totiž finální novinářský kousek nechalo odít do nádherné vínově červené barvy, kombinované s béžovým čalouněním interiéru v kombinaci hladké a broušené kůže. Dlouho jsem neviděl takhle krásně, starosvětsky a troufnu si říct i do jisté míry „americky“ barevně sladěné auto.

Barva i čalounění jsou součástí verze 20th Anniversary, kterou automobilka oslavuje dvacet let výroby modelu 6. Ta krásná červená barva se jmenuje Artisan a na výběr je buď ta, anebo bílá Rhodium. Čalounění v interiéru je v nabídce toto jediné a pojí se s vyhříváním předních i zadních sedaček a ventilovanými předními sedačkami, mimo mnoha jiného.

Spolu s leštěnými koly a na dnešní dobu docela velkým množstvím chromu je šestka neskutečně elegantní, zejména pokud se na ni podíváte i trochu ze strany. Křivky ji opticky ztenčují směrem dozadu a kabina začíná tak daleko od předních kol, že by neznalý mohl zapřemýšlet, jestli náhodou nemá klasickou koncepci.

Otvírám dveře, nasedám dovnitř, těším se, jak bude sedačka hezky nízko ve srovnání s všemi těmi crossovery a elektromobily, ale ouha – sedím nějak nepřirozeně vysoko a dolů už to nejde. Že by byla má paměť tak slabá? Možná nikoliv – dřív jsem v „šestce“ jezdil vždy jen s manuálním nastavováním sedaček, tady je elektrické. A patrně je dolní pozice sedačky o něco výš; kolegové kdysi šestce na výšku nad sedákem řidiče naměřili metr, já tentokrát pouze 97 cm.

Zevnitř dobře známá

Palubní deska nepřekvapí. Vyjma přístrojového štítu, který je nyní z velké části displejem, má tento design už od konce roku 2018. To mě trochu překvapilo, design vypadá moderněji, ovšem tím spíš je vidět jistá nadčasovost jejího vzhledu. Navíc, jak tlačítka pro ovládání klimatizace, tak i panel ovládání multimediálního systému za voličem převodovky jsou pořád výborným způsobem práce s displejem.

Ovšem, právě na něm je už opravdu silně znát věk „šestky“. Dost možná proto, že se s ní na rozdíl od CX-5 do budoucnosti příliš nepočítá, nedostala modernější infotainment, představený před pár lety v Mazdě 3. Tento starší systém má místy trochu toporné ovládání, a i když vůz po kabelu zvládá Android Auto, přeci jen je na dnešní dobu displej už trochu malý.

Druhá s infotainmentem se pojící nevýhoda tkví ve zmíněném kabelu. Připojený mobil v podstatě není kam dát; do schránky v loketní opěrce se nevejde a kdekoliv jinde, např. v držáku nápojů, buď překáží, nebo se hýbe při prudších manévrech. Napadá mě leda ho spolu s peněženkou nějak vzpříčit v prostoru bezdrátové nabíječky; ta se dá snadno vypnout tlačítkem.

Kromě toho si v interiéru nemám na co stěžovat. Vyhřívání sedaček funguje hezky, byť mu, pravda, docela dlouho trvá začít hřát, čalounění je hezky pohodlné, dost místa mám, i když si sednu „za sebe“. Příjemně obří je taky zavazadelník; bohužel mu chybí háčky na tašky a kvůli tomu, že je vůz sedanem, se do něj člověk musí skoro vplazit, aby dosáhl pro věc zapadlou až k opěradlům. Tuhle daň za elegantní zevnějšek a lepší tuhost zadní části karoserie však rád zaplatím.