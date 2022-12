TEST Mazda MX-30 e-Skyactiv 2022 – Osvěžení bez Wankela

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Uznávám, začínat jakýkoliv článek o japonské značce výčtem, co všechno si ráda dělá po svém, už je ohrané. Dnes tak raději přeskočme rovnou k samotnému elektromobilu. Prvním elektrickým modelem v nabídce Mazdy se stal crossover MX-30. Zatímco ostatní se honí za co největším dojezdem, Japonci postavili elektroauto, které na jedno nabití zvládne maximálně 200 kilometrů.

Důvodem je proti konkurenci skromná 35,5kWh baterie. Ona by se snad i vešla větší, Mazda však přišla se zajímavým nápadem. Když po 160.000 kilometrech vyměníte baterku za zcela novou (a ani po takové porci to není nutně potřeba), MX-30 zůstane proti spalovacím vozům stále více CO 2 -friendly, než v případě akumulátorů s větší kapacitou. Myšlenka super, jestli je to pádné odůvodnění i pro zákazníka, to už je na každém jednotlivci.

Změn netřeba

Technický základ sdílí elektromobil s konvenčním crossoverem CX-30. Shodná je mimochodem i délka 4395 mm, šířka 1795 mm a rozvor 2655 mm. Jen výška se kvůli baterii nepatrně liší, výsledných 1555 mm znamená o patnáct milimetrů více než u „třicítky“.

Mazda MX-30 se cenou nepodbízí, ostatně za ty dva roky stihla vstupní výbava zdražit o necelých 80.000 Kč. Pořád ale platí, že už v úvodním provedení Prime-line (od 930.500 Kč) dostanete perfektně vybavené auto. Elektromobil přijíždí na osmnáctipalcových kolech, má LED světelnou techniku, 8,8“ obrazovku multimediálního systému s navigací a podporou Apple CarPlay a Android Auto, vyhřívaná sedadla a volant, přední a zadní parkovací senzory či osmičku reproduktorů.

Zkoušená výbava Makoto má specifický design kol, LED světla jsou adaptivní, boční a zadní okna zase zatmavená. Svébytné jsou také designové úpravy interiéru a exteriéru, chybět nesmějí korkové designové prvky v kabině odkazující na historii značky. Připlácelo se vlastně jen za paket Premium (+35.000 Kč) s 360stupňovou kamerou, sledováním pozornosti řidiče, výstrahou pohybu před vozidlem či audiosystémem Bose s 12 reproduktory. Zapomenout nesmíme ještě na střešní okno (+23.000 Kč) a dvoubarevný lak Red Crystal (+51.900 Kč).

Mazda MX-30 e-Skyactiv

Design vozu nijak nevybočuje z toho, co už velmi dobře známe. Příď se subtilnější maskou a trochu zamračenými světlomety zůstává a okamžitě prozrazuje příslušnost k japonské značce. Zadní partie se svažují výrazněji ve stylu kupé, šmrnc autu dodává i ono dvoubarevné provedení. Vyjma přebytku ochranných plastů kolem karoserie nemám nic, co bych stran vzhledu mohl MX-30 vyčítat. Po dvou letech na trhu prakticky nezestárla a výrazných změn nebylo potřeba.

Nevšedním prvkem jsou zadní „sebevražedné“ dveře otevírající se proti směru jízdy. Takové řešení už Mazda nabízela u sportovní RX-8 a inspirací se prý staly japonské domácnosti. Tamní lidé milují vzdušnost na malém prostoru a co nejlepší výhled na zahradu. No, a když všechny dveře vozu otevřete, kabina je krásně vzdušná a prosvětlená. Je to praktičtější řešení než třídvířko, pořád ale přináší jisté kompromisy. Když chcete nasednout vzad, potřebujete na parkovišti vedle vozu více místa než u klasických dveří.

Ač to zvenčí nevypadá, vzadu vlastně vůbec není málo místa. S výškou 178 cm nemám sám za sebou problém, rezerva pár čísel mi zůstává před koleny a překvapivě i pod svažující se střechou. Strasti hlásají až kolegové atakující dva metry, což je pochopitelné. Krátké přejezdy tu s nějakým tím brbláním zvládnou i oni, a když bude nejhůř, nejpozději po 200 kilometrech mají několik desítek minut na protažení u dobíječky.

Nedotýkat

V porovnání s ostatními elektromobily vás tady krom příjemných a pohodlných sedaček potěší nižší sportovní posez, sedák si můžete umístit opravdu velmi blízko zemi. Zmíněný korek sice oku lahodí, coby podložka chytrého telefonu ale není úplně ideálním materiálem, neboť věci na něm mají tendence cestovat.

Středová 8,8“ obrazovka multimediálního systému – stejně jako v ostatních mazdách – na dotyk nereaguje. Dříve se tak dal ovládat alespoň ve chvíli, kdy vůz stál, teď už vůbec. Veškerý pohyb v menu probíhá skrz otočný ovladač na středové konzole. V redakci toto řešení dlouhodobě chválíme. Displej není uťapkaný a protože nevyžaduje dotyk, může být umístěn dále od posádky a více v zorném poli. Menu je jednoduché a intuitivní, vlastně se odlišuje jen přidanými informacemi o čistě elektrické jízdě.

Novinkou proti CX-30 je absence otočných ovladačů pro nastavení teploty. Vše probíhá na samostatném panelu níže… s displejem. Pro teplotu tu naštěstí pořád zůstávají fyzická tlačítka, ale třeba výhřev sedačky jinak než dotykem nenastavíte. Není to žádná brutální digitalizace, přesto mi je v tomto ohledu klasická „třicítka“ sympatičtější ještě o něco více. Rychloměr je sice digitální, ostatní ukazatele však zůstávají věrni analogovým hodnotám. Povedený je rovněž head-up displej, jehož poloha se ukládá společně se sedadly či zrcátky.

Mazda MX-30 e-Skyactiv

Ještě jednu věc bych nerad zapomenul – volič samočinné převodovky. Pokud ze zvyku řadíte pozici „zcela vpředu“ s tím, že je tam vždy P, tedy parkovací brzda (tak to ostatně má i sourozenecká Mazda CX-30), tady je v dané poloze R. Pro „péčko“ musíte volič posunout ještě doleva. Když to neuděláte, začne vůz pomaličku couvat. Jasně, pokud autem jezdíte každý den, asi si zvyknete. Když se vám ale takové parkování nepovede poprvé, je to docela šok.

A zavazadlový prostor? Ten má pravidelné tvary a není ani tak mělký. Základní objem má hodnotu 366 litrů, náš je kvůli audiosystému Bose o patnáct milimetrů menší. Po sklopení lze získat až 1171 litrů, avšak se schodem za zadními opěradly. Ať už zvolíte jakoukoliv výbavu, otevření víka zavazadelníku vyžaduje vždy ruční sílu.