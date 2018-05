Ojetý Ford C-Max/Grand C-Max: Druhá generace neuspěla. Zaslouženě?

Seznam kapitol Úvod Technika Test

Recenzovaný C-Max (respektive Grand C-Max) se na rozdíl od minule popisovaného Focusu III stále vyrábí. Nás však spíše zajímají vozidla před modernizací, tedy do roku výroby 2014, kdy se navenek změnila přední část, navíc došlo i na techniku.

Když porovnáte původní C-Max, jehož základem byl ještě Focus II, s druhou recenzovanou generací, a opomenete fakt, že se jedná o zcela nové auto, pak z pohledu zákazníka je největší změnou nabídka dvou verzí karoserie. Kromě základního „krátkého“ C-Maxu tak mohl zákazník od samého začátku, tedy od roku 2010, kdy se toto auto dostalo na většinu trhů, zvolit rovněž prodloužené provedení Grand C-Max. To nabízí délku 4520 mm namísto 4380 mm u C-Maxu. A protože výrobce současně prodloužil rozvor náprav z 2648 na 2788 mm, poskytuje posádce Grand C-Max citelně více místa v kabině. Výrobce toho hned využil, načež aby obě karosářské verze výrazněji odlišil, nabídl Grand C-Max za příplatek také v sedmimístném uspořádání. Standardem ale bylo pět míst. Současně vůz používá druhý pár bočních posuvných dveří. Ty se ovládají výhradně manuálně.

Naproti tomu C-Max je vždy pouze pro pět pasažérů a vystačí si tak jako dříve s klasickými bočními dveřmi. V době uvedení na trh stál u nás Grand C-Max o pouhých 20.000 korun více než C-Max. Vyšší výbavy se lišily cenově dokonce jen o 10.000 korun.

Po technické stránce se ale obě verze, samozřejmě až na jinak naladěné odpružení, prakticky neliší, a to platí také o nabídce pohonných jednotek, případně podvozku. I C-Max tak využívá vzadu čtyřprvkovou nápravu. „Její slabinou jsou při větším kilometrovém proběhu zatuhlé takzvané excentry, jimž se nastavuje geometrie kol,“ říká Michal Škorpil, jehož stejnojmenný servis se ve východočeském Náchodě na opravy vozů Ford specializuje. „Pokud excentr zatuhne, nezbývá, než vyměnit celé spodní rameno, kterého je součástí. V opačném případě nepůjde nastavit geometrie zadní nápravy.“

Podobně jako u Focusu platí také v případě C-Maxu slova o odolnosti podvozku. Navíc vzhledem k příznivým cenám některých originálních náhradních dílů tady skoro nevadí, že spodní příčná ramena přední nápravy Ford nabízí pouze vcelku s oběma uloženími a spodním čepem. Rameno je navíc nezvykle masivní konstrukce, tvořené poctivým odlitkem. Nejde tedy o svařenec z plechů, jak to předvádí na současných kompaktních modelech třeba koncern Volkswagen. C-Max/Grand C-Max dále používá dlouhá táhla torzního stabilizátoru. Ta mohou s léty a ujetými kilometry klepat, avšak podobně jako jinde, jde o lacinou a snadno vyměnitelnou součástku.

Nyní už bez aditiv

Jelikož jsme se u nedávno recenzovaného Focusu III zaměřili zejména na zážehové motory, v případě C-Maxu/Grand C-Maxu se budeme věnovat více dieselům. Ty od začátku splňují emisní normu Euro 5, přičemž narazit můžete na menší 1.6 TDCi a dále větší dvoulitr TDCi. I v této generaci jde stále o produkty, vyvinuté v rámci kooperace se skupinou PSA. Menší motor je tak zástupcem řady DV6, větší je DW10.

Základ je sice společný s agregáty PSA, avšak s léty se jednotlivé verze motorů napříč oběma uživateli stále více odlišují. Asi nejvíce jsou změny vidět na emisním systému. Vzhledem k normě Euro 5 je již částicový filtr vždy použit (na rozdíl od předchůdce). V předchůdci motory používaly původní řešení PSA s aditivy, vstřikované do palivové nádrže při tankování od určitého množství paliva. Tento způsob byl vyvinut v korelaci s umístěním částicového filtru dále od motoru. Tedy až za oxidačně redukčním katalyzátorem, kdy se mezi ním a částicovým filtrem ještě nacházela propojovací trubka.

V recenzované generaci C-Maxu/Grand C-Maxu (a také Focusu III) Ford aditiva opustil a použil bezúdržbový, byť - jak se dále dočtete, odlišně řešený částicový filtr na obou pohonných jednotkách.

Dvakrát filtr, každý jinak

Menší celohliníkový motor 1.6 TDCi (tedy DV6) sice v minulosti využíval systém s aditivy, avšak vzhledem k tomu, že má částicový filtr řešený tak, že je ve společném kombu hned za oxidačně-redukčním katalyzátorem, byla a vlastně je tato technologie skoro zbytečná. PSA se jí však i nadále drží. Opuštění aditiv ocenily i servisy, neboť - jak poznamenal Michal Škorpil, v předchůdci se aditiva obtížněji plnila.

V C-Maxu s motorem 1.6 TDCi je tak použit nejjednodušší částicový filtr, jehož vypalování se provádí dodatečnou dávkou nafty, která dopadá na oxidačně redukční katalyzátor, kde se vznítí a tím zvýší teplotu uvnitř DPF. Bohužel s tímto řešením se pojí také známé ředění oleje naftou a tedy jeho přibývání v motoru. K tomu dochází ve zvýšené míře při provozu na bionaftu. I proto bychom se jí snažili s tímto motorem vyhnout, byť samozřejmě zákonem dané příměsi MEŘO ve výši minimálně pěti procent se nevyhnete nikdy. Jsou však čerpací stanice, které přímo své spotřebitele informují o tom, že nabízejí naftu „bez biosložky“. Ve skutečnosti se jedná o naftu, v níž je maximálně oněch 5 procent biosložky.

Větší motor 2.0 TDCi (neboli DW10) má od začátku částicový filtr umístěn „postaru“, tedy až za oxidačně-redukčním katalyzátorem. Použití stejného systému jako u 1.6 TDCi by nezaručovalo spolehlivé vypalování. Proto je nasazen sofistikovanější systém s takzvaným odpařovačem. Někdy se také lze setkat s označením vaporizér, přičemž se jedná o systém ústící do výfukového potrubí a skládající se z tělesa (komory), do něhož je přiváděna nafta, a současně je v něm žhavicí svíčka. Dopravená nafta se v komoře od žhavicí svíčky zapálí a změní tedy skupenství z kapalného na plynné, čímž dojde ke zvýšení teploty ve filtru pevných částic.

Co se týče filtru jako takového, Ford jej dodává za částku přibližně 25.000 korun, což je sice více, než na kolik vyjde DPF u PSA, ale zároveň citelně méně, než kolik si za částicový filtr účtují třeba asijské značky.

Jak předejít karbonizaci

Motor 1.6 TDCi je po jízdní stránce velmi příjemným společníkem. Je lehký a rychle se ohřívá. Je ale také proslulý sklony k usazování karbonu. Toto se týká zejména verze pro Euro 4, která používala výhradně vstřikování common-rail od firmy Bosch.

Modernější a zároveň jednodušší šestnáctistovka (má již rozvod OHC a 8 ventilů) má v závislosti na verzi buď solenoid Bosch (verze se 70 kW), nebo u výkonnější verze s 85 kW piezo Continental-VDO. Karbon se u těchto motorů hromadí v olejové vaně. Příčinou je mimo jiné také její nevhodný tvar. Toto se bohužel s přechodem na Euro 5 nezměnilo, olejová vana je tak úplně stejná jako u starší varianty.

Jak předcházet usazování, o tom jsme psali již několikrát. Jak se ale zdá, co člověk to názor. „Ford se rozhodl celou situaci řešit plošně a tak v servisním plánu pro motor 1.6 TDCi předepisuje demontáž olejové vany po třech výměnách oleje,“ upřesňuje Škorpil. „Pokud je sací koš olejového čerpadla zanesený, měl by se vyměnit. U Fordu vyjde na 1.300 korun, plus se s ním mění také sítko v olejové hadici, které je ovšem jen halířovou položkou.“ Časově to vychází na dvě normo hodiny.

„Ford dále předepisuje výměnu sacího koše a také olejové vany, pokud se na motoru mění turbodmychadlo,“ vysvětluje Michal Škorpil. Podle něj je při výměně oleje mnohem lepší používat takzvanou odsávačku, kdy se mazivo z vany odsaje přes otvor pro olejovou měrku, než olej klasicky vypouštět spodem. Že v olejové vaně vždy trochu starého maziva zůstane, už dnes ví každý, kdo se zajímá podrobněji o auta. Někteří také radí nechat vytéct trochu čerstvého oleje, který vytlačí ze dna vany ten starý.

Druhou příčinou karbonizace jsou netěsné podložky pod vstřikovači common-railu. Skrz ně dochází k průniku naftové mlhy do oleje (vstřikovače jsou v hlavě obklopeny olejem). Lidově by se dalo říci, že se lehce ztrácí komprese, takže motor jakoby „prská“. Dle Michala Škorpila je nutné po demontáži vstřikovačů zabrousit jejich dosedací plochy v hlavě válců. „Naopak dosedací plochy vstřikovačů se mění, přičemž jde o samostatný díl,“ poznamenává Škorpil. Dle něj je demontáž vstřikovačů u motoru 1.6 TDCi jednodušší než na některých jiných agregátech.

Výkonnější verze motoru 1.6 TDCi má sice ke karbonování menší sklony, neboť utěsnění vstřikovačů v hlavě je lépe vyřešeno, avšak zase se potýká jejich závadami. Jednoho dne prostě odejde ovládání vstřikovače. „Někdy je třeba vyměnit všechny čtyři najednou, přičemž za jeden zaplatíte 7.300 korun. A není mi známo, že by je někdo u nás opravoval,“ uzavírá povídá o C-Maxu a jeho dieselech Michal Škorpil z Ford servisu v Náchodě.

Jak šel čas

Představení vozu. Dvě verze karoserie. Krátká C-Max a delší Grand C-Max.

Zahájení prodeje na většině trhů. Zážehové motory 1.6 Ti-VCT o výkonu 77, respektive 93 kW. Motor 1.6 EcoBoost s výkonem 110 a 132 kW. Vznětový motor 1.6 TDCi se 70 a 85 kW a dále motor 2.0 TDCi s výkonem 85, 103 a 120 kW. Verze se 103 a 120 kW alternativně s dvouspojkovou převodovkou Powershift. Jinak šestistupňový manuál. Motor 1.6 Ti-VCT pouze s pětistupňovou převodovkou

Nový motor 1.0 EcoBoost s výkonem 74 a 92 kW. Oba s šestistupňovou manuální převodovkou. Pro některé trhy verze Hybrid a plug-in Hybrid.

Výrazná modernizace pro modelový rok 2015, jiná přední část, revidovaná nabídka pohonných jednotek. Motory upraveny v rámci emisní normy Euro 6. Nový motor 1.5 EcoBoost s výkonem 110 a 134 kW nahradil dosavadní 1.6 EcoBoost. Motor 1.6 Ti-VCT přejmenován na 1.6 Duratec. Nově výkon 63, respektive 92 kW. Nový motor 1.5 TDCi se 70, 77 a 88 kW nahradil 1.6 TDCi. Motor 2.0 TDCi nyní s výkonem 110 a 125 kW. Rozšířena bezpečnostní výbava.

Vůz je stále v nabídce dovozce, a sice s motory 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi a 2.0 TDCi.

Názor odborníka - Jindřich Topol, regionální manažer AAA Auto Praha

Zatímco jeho předchůdce je v bazarech dodnes velmi populární coby cenově dostupná, praktická a také vcelku odolná ojetina, druhá generace C-Maxu už takovou díru do světa neudělala. Po svém uvedení zkrátka takové nadšení u cílové klientely nevzbudila, ostatně v té době už byla na trhu spousta lákavých alternativ, a to zejména z francouzské produkce. Výsledkem je, že v českých bazarech je výběr oproti první generaci jen asi třetinový. Navíc vzhledem k nevalným prodejům nových aut tvoří dvě třetiny české nabídky ojetiny z dovozu, od nichž často odradí neprůhledná minulost. Ceny se většinou drží nad hranicí 200 tisíc a v průměru bývá C-Max zhruba o 50 tisíc dražší než standardní Focus kombi. Konkurenční C4 Picasso nebo Renault Scénic jsou cenově o něco dostupnější a asi také praktičtější. Jízdní vlastnosti sice nadále zůstávají výhodou fordu, jenže menší kufr mu typická bazarová klientela většinou neodpustí. Zajímavější volbou než standardní C-Max pak může být jeho větší varianta Grand s posuvnými bočními dveřmi. Za tu si sice minimálně 30 tisíc připlatíte, ale i tak jde v bazarech o mnohem lépe prodejné zboží.