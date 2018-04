Návštěva lepší společnosti: Ve vodě i na okruhu jsme vyzkoušeli omlazené Range Rovery  

V říjnu loňského roku jsme vás informovali o omlazovacích procedurách napříč portfoliem značky Land Rover. Range Rover Sport se dočkal plug-in hybridní varianty a silnějšího provedení ostře střiženého SVR, následně byl kabel do zásuvky oznámen i pro větší Range Rover . A aby to mělo tu pravou atmosféru, novinky jsme měli možnost vyzkoušet přímo ve Velké Británii, domovině značky.

Sbírání úvodních dojmů vlastně začalo již před prvním usednutím za volantem. Na londýnském letišti Heathrow nás postupně vyzvedávali řidiči v plug-in hybridních Range Roverech s prodlouženým rozvorem. To abychom prý okusili komfort, prostornost a pohodlí této chlouby s majestátním vzhledem i rozměry.

Co vám budu povídat, na zadních sedačkách je to doslova pohádka. O nějakých rušivých elementech zvenčí nemůže být ani řeč. Kabina je brilantně odhlučněná, takže si uvnitř můžete plnými doušky užívat televizi, masážní funkce sedaček, případně odpočinkovou polohu, jelikož sedadla vzadu jde sklopit až o 40 stupňů. A aby toho nebylo málo, kromě tradičního vyhřívání a ventilování disponují i vyhřívanými opěrkami ramen, nohou a loktů.

Největší výhodou varianty s prodlouženým rozvorem je však prostornost ve druhé řadě. V oblasti nohou vám zůstává nevyplnitelná rezerva, nad hlavou zase máte vzdušno i s panoramatickým oknem. Můžete jej ovládat tlačítkem na zadních dveřích, případně poprosit vašeho osobního řidiče, který to zvládne gestem ruky v přední části stropnice. Celkově se v autě cítíte jako v lepší společnosti. Světlý interiér z příjemných a měkkých materiálů doprovází prosvětlená kabina a již zmiňované ticho. Jo, cestovat v tomto autě stovky kilometrů na ženevské výstaviště by mi vůbec nevadilo!

Společně s kolegou se takto necháváme rozmazlovat něco přes hodinu. Tak dlouhá je totiž cesta z letiště do rozlehlé zahrady nádherného místa Blenheim Palace . Po přilehlých cestičkách nemůže cestovat jen tak někdo, Land Rover však dostal výjimku. A aby se za tuto příležitost značka alespoň nějakým způsobem odměnila, každý řidič před vjezdem do zahrady aktivoval v hybridním Range Roveru čistě elektrický mód.

Pokud vám areál v přiložené fotogalerii něco připomíná, není to náhoda. Právě tady se totiž odehrává jedna ze scén „bondovky“ Spectre z roku 2015. My tu jsme ale kvůli něčemu jinému. Na tiskové konferenci pečlivě posloucháme informace o připravených novinkách, které již za pár okamžiků vyzkoušíme v praxi.

S hybridem i do vody

Nejprve trocha teorie. Plug-in hybridní Range Rover (s označením P400e PHEV) kombinuje dvoulitrový čtyřválec s výkonem 221 kW, který spolupracuje s elektromotorem o výkonu 85 kW. Z technických dat vozu se tedy dostáváme na sympatický výkon systému 297 kW a 640 N.m točivého momentu. Podélnému čtyřválci Ingenium sekunduje elektrická jednotka zakomponovaná do osmistupňové převodovky ZF. Převedeme-li tato čísla do reálného provozu, dostáváme vůz s maximální rychlostí 220 km/h a zrychlením z klidu na stovku za 6,8 sekundy. Dojezd čistě na elektřinu činí až 51 kilometrů, o což se starají lithium-iontové akumulátory s kapacitou 13,1 kWh.

Auta s plnými bateriemi přebíráme v zámecké zahradě a můžeme vyrazit. Ještě před první jízdou v ostrém britském provozu nás ale čeká menší offroadová vložka. Začíná to snadně, zkrátka se držet v travnaté dráze lemované tyčemi, sem tam lehce korigovat směr volantem. Jenže stačí pár minut a my sjíždíme k přilehlé řece. A tady už to začíná být zajímavé, trasa totiž vede přímo přes ni! Poslední pokyny zní, že úsek je třeba projet opatrně a s rozvahou. Dbáme na to, vjíždíme do řeky a s podvozkem ve vodě se pozvolna brodíme na druhý břeh. Nejistotu auta nečekejte. Range Rover si s nástrahou poradil skvěle, navíc ukazuje, že i s plug-in hybridním pohonem se takové výzvy nezalekne.

Úspěšně jsme zdolali první překážku a pokračujeme dále. Demonstrace jednotlivých jízdních asistentů pro zhoršené podmínky ukazuje, že Range Rover nemá problém s ničím. Na jednadvacetipalcových kolech (s pneumatikami 275/45 R21) se vypořádává s vyjetými kolejemi v bahně, ale i manévrováním na minimálním prostoru v prudkém stoupání. Kdepak, plug-in hybrid není určen jen na městské popojíždění. Když na to přijde, umí v terénu pořádně zabrat.

Krátké umytí podvozku od nečistot a konečně můžeme vyrazit do běžného provozu. Pro mě osobně to byla výzva, jelikož jsem na levé straně řídil vůbec poprvé. Maturitu v podobě první křižovatky jsem zvládl. Problémem je snad jen hlídání odstupu od krajnice. Uličky spojující menší britské obce jsou tady hodně úzké, takže prosté hlídání středové čáry nestačí. Na mnoha místech si s protijedoucím autem musíte navzájem „ustoupit“, zejména, sedíte-li za volantem Range Roveru.

Znovu musím pochválit komfort na palubě, který je v kombinaci s pohodlnými sedačkami a výborně fungujícím podvozkem na špičkové úrovni. Zdokonalené prostředí interiéru podtrhuje přepracovaná palubovka. Dotykové ovládání převzaté z modelu Velar se skládá ze dvou desetipalcových displejů, jejich obraz je ostrý a reakce hbité. Problémem může být snad jen hodně sluníčka, při kterém nejenže jsou vidět čmouhy, ale obrazovka je při něm špatně čitelná.

Deklarovaných pět desítek kilometrů na jedno nabití je hodnota, které lze s lehkou nohou na okreskách dosáhnout bez výraznějších problémů. My jsme však většinu cesty absolvovali v režimu, při kterém spalovací jednotka a elektromotor fungují v kombinovaném režimu. Nakonec nám to přineslo spotřebu lehce nad 10 litry. A to připomeňme, že se do průměru započítává i náročné offroadové tažení.

SVR nepatří jen na okruhy!

Ekologickou část bychom měli za sebou, druhý den přichází řada na opačný konec nabídky. Do rukou dostáváme ostrý Range Rover Sport SVR, jenž je součástí palety od roku 2014 a nyní se dočkal rozsáhlejší modernizace. Na přídi ji poznáte díky pixelovým laserovým LED světlometům, upravené masce chladiče či přepracovanému nárazníku. Také tady se infotainment inspiroval Velarem. Od klasického Range Roveru se však liší ovládání samočinné převodovky. Zatímco Range Rover dostal otočný ovladač, Sport sází na klasickou páku.

Pětilitrový osmiválec v útrobách ve srovnání s předchůdcem posílil o 18 kW. Nově nabízí 423 kW a 700 N.m točivého momentu. S takovými předpoklady nedělá vozu problém zrychlení z klidu na stovku za 4,5 sekundy. SVR rozeznáte i díky kapotě z uhlíkových vláken, strukturu prozrazuje středový pás. Názory na tento designový prvek byly v průběhu prezentace rozporuplné, ale nebojte, jde o volitelnou položku.

Již při prvním vyjetí na silnice je vám jasné, že pod kapotou tohoto auta netrůní jen tak ledajaký motor. V plnohodnotné testovací proceduře nám trochu brání počasí, které je druhý den typicky anglické. Už v provozu si ale můžete užít pořádnou dávku srandy. To když třeba z kruhového objezdu vystřelíte sešlápnutím plynového pedálu až k podlaze jako šíp a na chvíli zapomenete na to, že vlastně sedíte v 2,3 tuny vážícím SUV. Pomáhá k tomu nejen zatáhnutí do sedaček, ale i parádní zvuk motoru, který doprovází výrazné brumlání při podřazování.

Aby byla demonstrace hrubé síly úplná, vzala nás automobilka na nedaleký okruh Jaguar Experience Fen End. Déšť sice nedovolil plné nasazení, pod dohledem profesionálního řidiče jsme se ale konečně mohli trochu odvázat. Nejprve cvičné kolečko, při kterém si vysvětlujeme co a jak. Následuje první ostřejší pokus a nakonec maximum, které jsme v daných podmínkách schopni absolvovat. Na maximální rychlost 280 km/h jsme se sice nevyšplhali, 235 km/h na vlhké rovince ale také není žádná ostuda. Ještě více než samotné zrychlení vás v dešti překvapí, jak stabilní umí auto ve vysokých rychlostech být. V řízení totiž cítíte maximální jistotu, i když zrovna dvoustovkou vlétnete do hlubší kaluže.

Společně s kolegou jsme si mysleli, že okruhová zkušenost bude pomyslnou třešničkou na dortu. Ale nebyl by to Land Rover, aby na samotný závěr akce nepřipravil ještě jednu offroadovou vložku. Slyšíte správně, ani výkonné SVR se bahna nezalekne a s náročnými podmínkami se vypořádává statečně. Organizátoři akce se nenechali odradit ani nepříznivým počasím a na připravenou dráhu nás pustili. Místy si říkáte, že tohle je konečná, tady už schopnosti auta stačit nebudou. Jenže tohle je Range Rover, takže nakonec i to nejpodmáčenější prudké stoupání zvládáme a nadšeni ze schopností auta míříme k závěrečnému oplachu.

Land Rover nám během návštěvy lepší společnosti ukázal, že auta na základě pohonu nelze zaškatulkovat jen do jedné kategorie. Ani s plug-in hybridem se nemusíte bát brodění ve vodě, SVR zase kromě špičkových výkonů na trati ukázalo, že se nezalekne ani terénu. Jde o hodně zábavné auto, spotřeba šplhající se při svižné jízdě nad 20 litrů asi vlastníka trápit nebude. Omezujícím faktorem pro milionáře, který rád vypadne na britský venkov, tak může být jen zvýšená frekvence radarů a fakt, že se co druhou zatáčku musí vyhýbat protijedoucím vozům. Pokud si ale v náročném programu najde čas na víkendové hrátky na trati, určitě nebude litovat.