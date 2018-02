Opel Combo Life: Více všeho, ale je to ještě vůbec opel?  

Jméno „ Combo “ se ve výrobním programu opelu objevuje už od 80. let. Zpočátku šlo o užitkovou verzi postavenou na základě posledního Kadettu E. Druhá a třetí generace u opela již tradičně s přídomkem B a C trochu slevila a posunula se o kategorii níže. Důvodem byla technická unifikace s Corsou B, respektive C. Opětovný růst rozměrů zařídilo až čtvrté vydání. Opel tehdy spolupracoval s Fiatem a výsledkem nebyla jen Corsa D alias Grande Punto, ale také Combo, pod jehož povrchem se ukrývala technika Fiatu Doblo a to včetně pohonných jednotek.

Spolupráce s Fiatem patří minulosti, stejně jako členství v americkém koncernu GM. Od loňska je Opel součástí francouzské skupiny PSA, do té doby sdružující značky Peugeot, Citroën a krátce také DS. A začíná to být na jeho produktech vidět. Nejnověji to potvrzuje právě páté vydání comba, jehož osobní verze, určená početným rodinám dostala přídomek Life.

Vyberte si délku

Nové Combo (stejně jako výše zmíněná dvojice crossoverů) vychází z francouzského výrobku. Nejen jeho technika, ale také tvary základního tělesa dávají jasně najevo, že se jedná o sourozence třetí generace Citroënu Berlingo. V nabídce bude verze s jedněmi nebo dvěma bočními posuvnými dveřmi. Dále si bude moci zákazník zvolit kratší variantu s délkou karoserie 4,4 metru nebo delší, prodlouženou na 4,75 metru. Vůz bude dále k dispozici v pětimístné nebo sedmimístné konfiguraci.

V závislosti na délce karoserie a počtu míst se bude odvíjet velikost zavazadlového prostoru. V pětimístné konfiguraci opel udává základní objem kufru 597 litrů, v prodloužené dokonce 850 litrů. Maximum činí u kratší varianty 2126 litrů, u delší bude k dispozici dokonce 2693 litrů. Bohužel výrobce zatím nezveřejnil, jak velký bude zavazadelník v sedmimístné verzi.

Více bezpečnosti (a komfortu)

Už i do osobních verzí lehkých užitkových automobilů pronikají pokročilé systémy zajišťující posádce vyšší úroveň bezpečnosti a řidiči snazší život. Do nového comba life si tak budete moci objednat například head-up display, tedy techniku umožňující promítání údajů na čelní sklo. V tomto případě ale jistě z důvodu ceny spíše na pomocnou zobrazovací plochu. Spíše než to přijde vhod systém varující před čelní srážkou, navíc s rozpoznáváním chodců a samočinným brzděním.

Ve skutečnosti má ale systém určitá omezení. Aktivní je od rychlosti 5 km/h do méně než 85 km/h. Pouze do rychlosti 30 km/h dokáže vůz zcela zatavit. Při rychlosti od 30 km/h do 85 km/h sice také auto samočinně dokáže brzdit, ale pouze na minimální rychlost 22 km/h. Zastavení vozidla už je na řidiči. Přesto systém zaslouží pochvalu a určitě se jedná o mnohem lepší investici, než zmíněný HUD, které k jízdě v zásadě nikdo nepotřebuje.

Vyšší komfort řidiči a posádce zajistí například příplatkový vyhřívaný volant, tedy technika u opelu známá už z minulé corsy D, vyhřívaná přední sedadla či systém nezávislého topení, který dokáže v zimních měsících předehřát kabinu ještě před samotnou jízdou.

Se třemi i čtyřmi válci

O pohonu nového comba life zatím opel nic nezveřejnil. Vzhledem k tomu, že sesterské berlingo pohánějí zážehové tříválce 1.2 PureTec o výkonu 81 a 96 kW a dále vznětový motor BlueHDi s výkony od 55 kW do 96 kW, lze předpokládat, že budou také pod přední kapotou comba. K prvním zákazníkům by se nové combo life mělo dostat ještě před polovinou tohoto roku. Ceny ale zatím zveřejněny nebyly.