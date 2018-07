Opel odhaluje další detaily budoucnosti pod PSA. Kdy se zbaví techniky GM?

Opel se loni definitivně stal součástí Skupiny PSA, což mnohé v oboru překvapilo. I v Rüsselsheimu nějakou dobu vládla nejistota, protože se přesně nevědělo, co nový vlastník s německou značkou plánuje. Nyní se ale ukazuje, že PSA má s Opelem smělé plány. V Rüsselsheimu tak opět vládne pozitivní nálada.

Nový majitel totiž chce zachovat charakter značky a dále s ní expandovat. V praxi to má znamenat zachování svébytného stylu nebo německé preciznosti a expanzi na nové trhy. Opel určitě vstoupí na dnes tak důležitý čínský trh, v budoucnu by dokonce mohl začít prodávat i v Severní Americe, kam se PSA hodlá vrátit. S návratem má Opel dokonce přímo pomáhat (konkrétně se postará o splnění tamějších norem), díky svým zkušenostem s prací pro GM.

Nejprve se ale musí vyřešit potíže na evropském trhu. Hlavním úkolem vedení je dosažení výdělečnosti, s níž měl Opel v minulých letech takové problémy. Cílem je dosažení šestiprocentní provozní marže, a to co nejdříve to bude možné.

Prostředkem toho bude přezbrojení na novou techniku, respektive na techniku Skupiny PSA, jejíž využití má snížit vývojové náklady o 20 až 50 %. Jestliže dnes firma napříč svým portfoliem využívá devět platforem, do budoucna budou jen dvě, CMP pro menší vozy a EMP2 pro větší modely. EMP2 údajně může být využit pro sedany, hatchbacky, kombi, dodávky i kupé nebo kabriolety, přičemž umožňuje čtyři varianty rozchodu, pět délek rozvoru, dvě různé architektury interiéru či dvě různá řešení zadního zavěšení.

Ukončit pouta s General Motors chce Opel do roku 2024, do kdy by měl zcela přezbrojit na techniku PSA. Dnes ještě Opel vyrábí auta pro GM, konkrétně přeznačkované verze Insignie pro Buick (Regal) a Holden (Commodore), respektive jiné dováží z korejské továrny GM (Karl).

Nová auta přitom budou nadále vyvíjena v centru Opelu v domovském Rüsselsheimu, byť se objevily zprávy, že jeho část chce PSA prodat . Středisko Opelu nicméně dostalo na starosti hned 15 klíčových oblastí vývoje, a tak by jeho budoucnost měla být zajištěna. Značka bude mimo jiné vyvíjet pro celý koncern novou generaci zážehových čtyřválců , vycházející z motoru 1.6 PureTech, které se na trhu začnou objevovat od roku 2022.