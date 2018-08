Pegaso Z-102: I Španělé vyráběli sportovní auta. Tohle stálo tolik co dvě Ferrari

Firma Pegaso byla založena v roce 1946 a svoji činnost ukončila pod touto značkou v roce 1994. Původně se jednalo o pouhou značku založenou a tedy i vlastněnou společností Enasa. Smyslem vzniku byla výroba nákladních automobilů.

Zkušenosti se sporťáky

Za skutečností, že Pegaso vyrábělo místo užitkových automobilů sportovní vozy, stojí jeho hlavní inženýr Wilfredo Ricart. Ten před válkou pracoval v Itálii pro automobilku Alfa Romeo, navíc po boku později slavného Enza Ferrariho.

Když následně Ferrari založil vlastní automobilku na výrobu sportovních aut a Ricart se vrátil do rodného Španělska, rozhodl se využít svých nabytých znalostí a zkušeností s konstruováním sportovních aut a vytvořit vlastní sporťáky. Navíc se netajil tím, že by jimi rád konkuroval právě autům nově založené automobilky Ferrari.

Technika, kterou nikdo nečekal

Byl to právě model Z-102, který skutečně velmi dobře konkuroval nejlepším automobilům té doby. Kromě Ferrari mohl směle soupeřit třeba s Jaguary XK120/140/150, které se v té době také vyráběly. Ostatně posuďte sami.

Karoserii si nechal španělský výrobce „ušít“ u někdejších nejzvučnějších jmen. Konkrétně u společností Touring či Saoutchik. To ale nebylo vše. Ricart zvolil tehdy nezvyklou koncepci poháněcího ústrojí transaxle. Tedy převodovku u zadní nápravy, naopak motor vpředu. Tím byl navíc vidlicový osmiválec o objemu 3,2 litru s hlavami válců s dvojicí vačkových hřídelů. Výkon se vyšplhal až na 360 koní (264 kW), což bylo v 50. letech skutečně hodně. Aby se předešlo odlévání motorového oleje v rychle projížděných zatáčkách, použili konstruktéři mazání se suchou klikovou skříní. Tedy to, co mají běžně závodní auta, ale také například desetiválec Audi R8.

Pegaso Z-102 bylo považováno za jedno z nejrychlejších aut své doby. I díky výkonnému modernímu motoru a také aerodynamicky příznivě navržené karoserii mohl jeho řidiči flirtovat s rychlostí 240 km/h.

Cena za výkony

Jízdní dynamika auta byla skvělá, avšak španělský výrobce si to nechal velmi dobře zaplatit. Z-102 tak bylo velmi drahým autem a to i v porovnání s přímými konkurenty. Dle dostupných údajů stálo auto více než dvojnásobek podobného Ferrari.

Ještě markantnější je to v porovnání se zmíněným Jaguarem XK120. Za jedno Pegaso Z-102 jste tak mohli mít čtyři XK120 a ještě vám trochu peněz zbylo. V 50. letech, kdy se velká část světa vzpamatovávala z následků světového válečného konfliktu, se peněz moc nedostávalo a ještě méně na nákup aut. Jistě i kvůli velmi vysoké ceně bylo vyrobeno pouhých 64 automobilů s karoserií dvoudveřové kupé a dvoudveřový kabriolet.