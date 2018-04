Pekingský autosalon 2018 ve velké fotogalerii. Krásné, ošklivé i bizarní novinky

Doba evropských autosalonů možná pomalu končí, naposledy se objevila zpráva, že i BMW v roce 2019 sníží náklady do sebeprezentace na domácí frankfurtské autoshow, pro čínské výstavy to ale rozhodně neplatí. Důkazem je i letošní ročník pekingského autosalonu, kde vedle desítek novinek domácích značek debutuje i množství aut zahraničních výrobců. Pojďme si je v krátkosti představit.

Začněme těmi domácími. Majitel Volva, automobilka Geely láká na, zajímavě vyhlížející hranaté SUV s platformou z Volva XC40. Techniku vyvinutou ve spolupráci se švédskou značkou využívá též sériová novinka v podobě, a to konkrétně plug-in hybridní ústrojí s 1,5litrovým tříválcem.

Nečekaný koncept pak najdeme na stánku čínské značky Honqui. Výrobce luxusních automobilů s retro vzhledem totiž místo tradičního vzhledu tentokrát vsadil na futuristický design. Výsledkem je, zeleně lakované kupé s výraznou maskou chladiče. Do výroby se však nedostane, pouze některé designové detaily by se mohly objevit na budoucích modelech značky.

To Chery je jednou z mnoha značek představujících v hlavním městě Číny nějaké to SUV.je koncept, který dokazuje, co je dnes pro čínské zákazníky nejdůležitější. Místo techniky totiž výrobce zdůrazňuje, že je koncept už připraven na vysokorychlostní mobilní síť 5G, jejíž zavedení v nejlidnatější zemi světa je plánováno na přelom let 2020 a 2021.

Také čínští zákazníci milují sportovní auta, což dokazuje i koncept značky Dongfeng. Jedná se o hodně zajímavě vyhlížející gran turismo s prostorem pro čtyři pasažéry. Je to plug-in hybrid schopný ujet na jedno nabití baterií a dotankování až 1.000 kilometrů, přičemž hlavním jeho smyslem je představit systém umělé inteligence, vyvinutý s firmu Baidu. V produkci se umělá inteligence má objevit v roce 2020.

Ze sériové produkce se pak Dongfeng chlubí SUV nazvaným. Majestátně vyhlížející auto s obří obrazovkou multimediálního systému uvnitř je poháněno přeplňovanou jedna šestkou se 150 kW a 280 N.m, která spolupracuje se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou.

Také nový start-up Aiways se pochlubil sporťákem. Firma pro tento účel spojila své síly s legendárním Rolandem Gumpertem, někdejším šéfem Audi Sport a zakladatelem stejnojmenného výrobce sportovních vozů, výsledkem čehož je. Pohání ho hned čtyři elektromobily, které však místo baterií čerpají svoji energii z vodíkových palivových článků. Z 0-100 km/h vůz zrychlí za 2,5 sekundy a jede nejvýše 300 km/h. Do prodeje vstoupí v roce 2019.

V Pekingu vystavuje také McLaren, který pro tuto příležitost spojil své síly s čínským designérem Mr. Cabbeenem. Výsledkem je, supersport ozdobený draky v klasickém čínském designu, který vznikne v omezeném počtu pěti exemplářů.

Sol debutuje místo Seatu

Mnozí zahraniční výrobci pak v Číně působí prostřednictvím speciálně založených značek. Nejnovějším takovým počinem je Sol, vzniklý ve spolupráci Volkswagenu a JAC Motors poté, co čínské úřady neumožnily vstup na tamější trh značce Seat. Prvním jejím modelem je, elektrický crossover na bázi JAC iEV7S.

Vlastní značku zaměřenou na elektromobily představuje také Honda. Jmenuje se, vznikla ve spolupráci s automobilkou GAC a jejím prvním dílem je koncept elektrického crossoveru. Techniku však zatím první elektrické dílo Hondy pro nejlidnatější zemi světa nepředstavila, a tak můžeme konstatovat jen to, že vůz připomíná Hondu HR-V, přičemž k přerodu do sériové podoby dojde ještě letos.

Mezi značky pro čínský trh patří též Venuncia, společný projekt Nissanu a Dongfengu. V Pekingu se pochlubila konceptem jednoduše nazvaným X, který zaujme hranatou karoserií připomínající vozy Range Rover. Ten doplňuje sériová novinka v podobě, nabízejícího nový přeplňovaný motor pod kapotou nebo větší obrazovku multimediálního systému.

Samotný Nissan prezentuje sedan, svůj první elektromobil pro čínské zákazníky vyráběný v Číně. Základem je platforma z Leafu, s nímž sdílí i další techniku, včetně pohonného ústrojí. Začne se prodávat ještě letos, přičemž na jedno nabití baterií údajně ujede asi 338 kilometrů.

Hyundai láká na, sedan speciálně navržený pro potřeby čínského trhu, konkrétně cílí na tamější zákazníky narozené v osmdesátých a devadesátých letech. Příď sportovně střiženého sedanu zdobí výrazná maska, v útrobách najdeme přeplňovaný motor 1.6 T-GDI spárovaný se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou.

V Pekingu nechybí ani MG, které prezentuje, předobraz potenciálního největšího modelu v nabídce značky. Konkrétně jde o SUV navazující svým designem na dříve odhalený koncept elektrického sporťáku E-Motion.

Koncept SUV prezenetuje v Pekingu také v Číně populární Buick. Jmenuje se Enspire a zaujme svým výrazným designem. V duchu doby je poháněn elektřinou, jeho výkon 410 kW mu stačí k zrychlení z 0-96 km/h za čtyři sekundy.

Další pekingské novinky

Tyto novinky však nejsou ty jediné, které se na letošním pekingském autosalonu ukázaly, vybrané vozy jsme však již představili v samostatných článcích. Mladoboleslavská Škoda se pochlubila třetím SUV v tamější nabídce. Model Kamiq je 4.390 mm dlouhý vůz poháněný nově vyvinutou benzinovou patnáctistovkou o výkonu 81 kW a točivém momentu 150 N.m.

Volkswagen zase prezentuje novou generaci jednoho z nejprodávanějších aut v Číně, sedanu Lavida , 4.670 mm dlouhému autu postavenému na platformě MQB, zatímco BMW se pochlubilo konceptem iX3 naznačujícím příchod elektrické verze SUV X3. Stánku Mercedesu pak dominuje opulentní koncept Mercedes-Maybach Ultimate Luxury , což je luxusní SUV sedan.