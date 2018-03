Tlačítka v autech mám stále rád, říká šéfdesignér Kie Peter Schreyer

Zatímco množství automobilek dnes přechází ve svých vozech na velké obrazovky multimediálních systémů, do nichž přesouvají stále více funkcí, Kia zůstává v tomto směru naštěstí staromódní. Nový Ceed tak sice rozměrný displej infotainmentu má, stále ho ale doplňuje o konvenční tlačítka. Je to i tím, že šéfdesignér Kie, uznávaný Peter Schreyer má tlačítka rád. Přiznal nám to v exkluzivním rozhovoru vedeném na letošním ženevském autosalonu.

říká Schreyer s tím, že ovládání auta by mělo zůstat hlavně praktické.

A jak se podle Schreyera bude design interiérů vyvíjet do budoucna?říká šestašedesátiletý stylista, který ke Kie nastoupil již v roce 2006.

Hlavní hvězdou ženevského stánku Kie byl nový Ceed. Při jeho prezentaci automobilka mnohokrát zdůrazňovala, že se jedná o evropské auto pro evropské zákazníky. Museli jsme se tak zeptat na to, co to vlastně z hlediska designu znamená:

říká původem německý designér s tím, že evropští zákazníci žádají vysokou kvalitu nebo jiné karosářské verze než jinde ve světě. Konkrétně kombíky jsou evropská záležitost, pro Američany jsou dle Schreyera moc malé, zatímco v Asii je nepovažují za auto, nemají typický „tříprostorový“ tvar.

Z hlediska tvarů některé fanoušky Ceedu zklamalo, že v třetí generaci přišel o masivní C-sloupek, který se stal charakteristickým pro minulou generaci.přiznává Schreyer.