Pirelli má pro BMW M5 pneumatiky odvozené z obutí pro monoposty Formule 1

Nové BMW M5 , jehož výstavní premiéra se odehrála na loňském autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem , má pod kapotou přeplňovaný vidlicový osmiválec o objemu 4,4 litru s nejvyšším výkonem 441 kW (600 k) a točivým momentem 750 N.m.

Tento motor spolupracuje s osmistupňovou převodovkou M Steptronic s technologií Drivelogic a umožňuje velkému sedanu akceleraci z 0 na 100 km/h za 3,4 s. Továrně nastavenou elektronicky omezenou dvěstěpadesátku lze za příplatek posunout až na 305 km/h.

Nabízeným jízdním výkonům odpovídá samozřejmě technika podvozku a rovněž použité pneumatiky. BMW M5 standardně stojí na 19palcových kolech s pneumatikami o rozměrech 275/40 R 19 vpředu a 285/40 R 19 vzadu.

Na přání jsou k dispozici i 20palcová sedmipaprsková kola v černém nebo leskle černém provedení. Právě pro nové BMW M5 s těmito koly připravilo Pirelli speciálně vyvinuté provedení pneumatik P Zero, které má plně odpovídat charakteru extrémně výkonného a rychlého sedanu.

Pneumatiky Pirelli P Zero pro nové BMW M5 jsou připraveny v rozměrech 275/35 ZR 20 (102Y) XL P Zero pro přední kola a 285/35 ZR 20 (105Y) XL P Zero pro zadní nápravu.

Za účelem přizpůsobení vlastností P Zero jízdním výkonům a schopnostem BMW M5 změnili inženýři společnosti Pirelli dezén pneumatik pro optimalizaci úrovně hluku a zajištění co nejlepší ovladatelnosti na mokré vozovce.

Hlavní pozornost ovšem přitahuje použitá směs na jejich výrobu, která obsahuje speciální polymery vyvinuté firmou Pirelli pro pneumatiky používané monoposty Formule 1.

Pro dosažení rovnováhy mezi přední a zadní nápravou vozu jsou použity různé konstrukce vrstev v kostrách předních a zadních pneumatik. Navíc byl obrys pneumatik P Zero přizpůsoben ráfkům BMW M5, aby byly zajištěny co nejlepší jízdní výkony.