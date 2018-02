Jedno z nejslavnějších a nejvzácnějších závodních Porsche 911 míří do aukce

Začátkem března letošního roku nabídne společnost Gooding & Company Inc ve své aukci desítky zajímavých automobilů. Velkou pozornost v katalogu Amelia Island Auction 2018 již tradičně přitahují vozy Porsche a v nabídce je například sbírka dvanácti sportovních a supersportovních vozů této značky

V aukci však budou nabídnuty i vzácné závodní speciály a k nejvzácnějším z nich patří Porsche 911 Carrera RSR 2.1 Turbo z roku 1974, které je posledním ze čtyř exemplářů vyrobených automobilkou a dodnes ohromuje svými výkony i vzhledem.

Stříbrné kupé v barvách Martini Racing s číslem karoserie 911 460 9102 (R13) má ve své zádi uložen plochý šestiválec o objemu 2,14 l, který má řadu komponentů z hořčíku a titanu. Motor s mechanickým vstřikováním paliva Bosch a jediným turbodmychadlem KKK se pyšní výkonem kolem 368 kW (500 k). Ten míří prostřednictvím pětistupňové manuální převodovky pouze na kola zadní nápravy.

Podvozek se pyšní komponenty zavěšení kol z hliníkové slitiny, titanovými pružinami a tlumiči i stabilizátory značky Bilstein. Brzdový systém i kola s uchycením centrální maticí pochází ze slavného Porsche 917.

Karoserie vozu, kterou zdobí jedno z největších přítlačných křídel v historii motoristického sportu, využívá upravený skelet sériového vozu s řadou povrchových panelů vyrobených s ohledem na dosažení co nejnižší hmotnosti z laminátu. Tento materiál byl použit na masivně rozšířené blatníky, kapoty i vnější panely dveří.

Tento konkrétní exemplář byl vyroben jako poslední ze čtyř a připraven pro nasazení továrním týmem pro Mistrovství světa značek roku 1974 v rámci tehdejší skupiny 5. První ostrý start vozu R13 se odehrál na slavné čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans, kde se za jeho volantem střídal Herbert Müller a Gijs van Lennep.

V Le Mans dojelo Porsche i přes poruchu převodovky, neumožňující využití pátého rychlostního stupně, na druhém místě v celkovém pořadí. První byla tehdy domácí Matra, kterou rovněž potrápila převodovka, jejímž dodavatelem bylo Porsche.

Na úspěšný závodní debut navázal vůz R13 se stejnou posádkou v šestihodinovce ve Watkins Glen opět druhým místem v celkovém pořadí. První byla opět Matra. V následujících závodech na 1000 km ve francouzském Le Castellet a britském Brands Hatch dojelo Porsche sedmé a páté. Jeho posádku i zde tvořili Herbert Müller a Gijs van Lennep.

Porsche skončilo v hodnocení značek za sezónu 1974 na třetím místě za týmy Matra a Mirage-Ford. Pro německou značku tento výsledek představoval úspěch, protože se potvrdilo, že může s menšími přeplňovanými motory plně konkurovat tehdejší špičce s atmosférickými pohonnými jednotkami.

Samotný vůz R13 pro sezónu 1975 změnil majitele a do své kalifornské stáje je zařadil slavný prodejce vozů Porsche a majitel závodního týmu Vasek Polak, který jej vlastnil až do své smrti v roce 1998. Ve druhé polovině sedmdesátých let tento vůz čas od času pronajímal různým závodníkům, ale bez tovární podpory se již žádné výraznější úspěchy nedostavily.

Během osmdesátých a devadesátých let patřilo Porsche 911 Carrera RSR 2.1 Turbo k hvězdám sbírky, kterou Vasek Polak jako prodejce vozů německé značky vybudoval. Od roku 1998 pak několikrát změnilo majitele a účastnilo se nejslavnějších severoamerických přehlídek automobilové elegance.

Nyní je tento výjimečný a skutečné vzácný představitel vývoje závodních vozů značky Porsche opět na prodej a očekává se, že bude 9. března během Amelia Island Auction 2018 vydražen za 6.000.000 až 8.000.000 milionů amerických dolarů (zhruba 122,5 až 163,5 milionu Kč).

