Porsche 911 Turbo Cabriolet 993: Exemplář Williho Webera mění majitele za 1,6 milionu

Divize Porsche Exclusive je schopna zájemcům splnit přání, která automobilka v běžných katalozích, případně v současnosti internetových konfigurátorech postrádá. Platí to dnes a platilo to i v polovině 90. let minulého věku. A nejde zdaleka jen o speciální laky a čalounění... Takhle třeba vznikla čtrnáctka Porsche 911 Turbo 993 v otevřené verzi, coby klasický kabriolet.

Přání dealera

Zuffenhausen nikdy takovou verzi série 993 , poslední vzduchem chlazené devětsetjedenáctky, vyrábět nechtěl, neměl pro ni dostatek zájemců. Jenže když na Ženevském autosalonu 1994 uvedl kabriolet (kupé mělo premiéru už na IAA 1993), objevil se na stánku Fritz Haberl, majitel dealerství MAHAG Porsche z Mnichova a přednesl jim svůj návrh... Manažeři automobilky s jeho požadavkem na otevřenou přeplňovanou variantu s plátěnou střechou souhlasili, Porsche na tom tenkrát zdaleka nebylo finančně dobře a taková zakázka, byť malá se náramně hodila.

Samozřejmě si mohli naúčtovat pořádný ranec navíc a klienti jej prodejci bez váhání zaplatili. I Když se slavný výrobce potácel na hraně bankrotu, značka měla pořád zvuk. Jedinou podmínkou byl odběr minimálně deseti aut, na což Haberl rychle kývl, nakonec, jak už bylo řečeno, jich udal ještě o čtyři více. Zájemce už určitě měl, jinak by se neptal. U Porsche Exclusive se tedy dali do práce... a stvořili zajímavá auta.

Mix s 964

Motor vzali z předchozí 964 Turbo, šlo tedy o plochý šestiválec 3,6 l s jediným dmychadlem naladěný na 360 koní (265 kW). Musely být rozšířeny zadní blatníky a na víku pohonné jednotky se usadilo křídlo z Turba S – samozřejmě opět předchozí řady 964 , protože v 993 mělo premiéru až v roce 1995. Změnilo se i nastavení podvozku s víceprvkovými závěsy, které měla zaoblená 911 standardně. Porsche si za tyhle exkluzivní kousky samozřejmě nechalo zaplatit řádně: 240.300 DM, o 89,5 tisíce marek víc než za bězně dostupný tovární kabriolet. A opatřilo je unikátními identifikačními čísly.

Konkrétní černé auto s VINem WP0ZZZ99ZSS338509 nabídnou RM Sotheby's v aukci v Paříži během výstavy Rétromobile 7. února 2018. Původně si jej objednal dlouholetý manažer Michaela Schumachera Willi Weber. Vlastnil jej ale pouze dva roky, v únoru 1997 se stěhovalo k zatím ještě současnému majiteli. Už z výroby dostalo taktéž černý kožený interiér a karmínovou plátěnou střechu.

Karbon a pranavigace

Volant, palubní deska, řadicí páka, ruční brzda i dveře mají obložení z uhlíkových vláken.Na prazích nesmí chybět nápisy. Pětipaprsková černá kola se světlým lemováním nepřišla o znak Porsche. Rádio Becker TrafficStar je vybaveno navigací, i když doba větších displejů přišla až později. Weberův exemplář navíc dostal bezspojkovou převodovku od Rufa, ale její instalaci neměl na svědomí známý tuner, nýbrž opět Porsche Exclusive. Auto má za sebou technickou kontrolu, dostalo nové pneumatiky a jeho stav je více než pěkný.

Nyní je k mání za 625-725 tisíc eur (1,59-1,85 milionu korun), alespoň takové rozmezí RM Sotheby's stanovili. Nemusí ho splnit, ale také ho může výrazně překročit. Má najeto pouze 32.200 km. Pro sběratele Porsche obrovská vzácnost – a navíc za slušné peníze.

Dirk de Jager/RM Sotheby's