Porsche Cayman GT4 Clubsport je Cayman pro rallye: Kdy se objeví na závodních tratích?

Není pochyb o tom, že nový počin automobilky Porsche míří do automobilových soutěží. Jeho technika již byla certifikována organizací pro motoristický sport FIA, což se týká zejména bezpečnostního vybavení. Vůz tak používá do samonosného skeletu sériového vozu dodatečně vsazený ochranný rám, stejně jako velmi důsledné zakrytování podvozku. Pokud se vám auto v této formě líbí a chtěli byste si jej pořídit pro běžné ježdění, máte bohužel smůlu. Jinam než na závodní tratě toto Porsche oficiálně nesmí. To je zřejmé už při prvním pohledu na zatím publikované snímky. S rozměrnou světelnou rampou, skládající se z několika LED svítilen na přední kapotě, by auto sotva prošlo homologačními předpisy pro silniční vozidla.

Informací o technice Caymanu GT4 Clubsport toho zatím mnoho zveřejněno nebylo. Svůj oficiální debut na veřejnosti by si měl vůz odbýt na Rallye Německa, která se jede již příští víkend. Právě tady chce Porsche sondovat reakci zasvěcené široké veřejnosti, stejně jako odborníků.

Karoserie vozu používá komponenty od známých firem. Například OMP dodalo tažná zařízení viditelná vpředu i vzadu, Michelin pro změnu závodní pneumatiky z řady Pilot.

Kabina auta je primárně uzpůsobena pouze pro jezdce, ovšem s možností namontovat i druhé sedadlo spolujezdce či v tomto případě spíše navigátora.

K pohonu auta bude sloužit ležatý šestiválec s protiběžnými písty (boxer) o objemu 3,8 litru a výkonu údajně 385 koní (283 kW) spojený s šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou PDK. Auto má mít poháněná pouze zadní kola.

Premiéra na německé rallye bude dle dostupných informací jen statická. Kdy bude nové rallyeové Porsche nasazeno do ostrého klání, zatím známo není. Ač automobilka ze Zuffenhausenu není zrovna značkou, která by se automobilových soutěží nějak hojně účastnila, ve skutečnosti je jezdila 911 už v 60. letech. U nás je Porsche 911 a rallye asi nejvíce spojeno se jménem předčasně zesnulého Jana Trajbolda, krátce s ním jezdil i Václav Pech junior.