Porsche oficiálně vstoupí do Formule E a zároveň uvede na trh Mission E

Mezinárodní automobilová federace FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) přijala v úterý 10. dubna 2018 přihlášku společnosti Porsche k účasti ve Formuli E v roli výrobce. To znamená, že tovární tým z Weissachu může pokračovat ve vývoji vlastního elektrického poháněcího ústrojí, které bude homologováno v roce 2019.

Stejně jako v případě úspěšného projektu prototypu Porsche 919 Hybrid pro Le Mans bude mít technický vývoj a realizaci programu Formule E na starosti Andreas Seidl.

Formule E poskytne chassis a akumulátory. Všechny ostatní komponenty poháněcího ústrojí jsou však z vlastního vývoje závodních týmů. Porsche tak může pracovat na specifických řešeních klíčových technologií, jako jsou elektromotory, invertory, elektronicky řízené brzdové soustavy, převodovky, diferenciály, hnací hřídele, skořepinové konstrukce skeletu, komponenty zavěšení zadní nápravy, chladicí soustavy a řídicí jednotky.

Energetická hospodárnost poháněcího ústrojí hraje rozhodující roli nejen v závodech, jichž se účastní nejrenomovanější výrobci automobilů na světě, ale je také nejdůležitější ve vývoji elektromobilů pro silniční provoz.

Vstup značky Porsche do Formule E v roce 2019 proběhne současně s uvedením sériově vyráběné verze koncepční studie Mission E na trh. Toto vozidlo, první Porsche se zcela elektrickým pohonem, bude nejsportovněji zaměřeným a technicky nejvyspělejším automobilem ve své třídě. Porsche bude do konce roku 2022 investovat do elektrické mobility více než šest miliard eur.