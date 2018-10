Porsche Taycan se máme dočkat i v provedení Targa

Porsche Taycan , vycházející z konceptu Mission E , má zamířit do výroby i na trh během příštího roku. Navazovat na něj má celá rodina nových elektromobilů a samotný Taycan se má dočkat rozšíření nabídky karosářských verzí.

Podle informací, které získal britský magazínse v automobilce Porsche údajně pracuje na vývoji modelu Taycan v provedení Targa, jehož uvedení na trh se očekává na počátku příštího desetiletí. To přitom nemá jít v případě řešení své střechy stejnou cestou jako aktuální model 911 Targa a jeho stejnojmenné vzory se vzduchem chlazenými motory nabízené od roku 1967 až do první poloviny devadesátých let.

Porsche Taycan Targa má v případě své střechy využívat podobné řešení jako 911 Targa v generací 993, 996 a 997, u nichž byla použitá prosklená střecha, která se odsouvala do prostoru zadního okna. Podobného systému se máme údajně dočkat i v případě elektromobilu, u nějž mají být zachovány dva páry dveří.

Neoficiální zdroje zmiňují i možnost vzniku dvoudveřového kupé na zkrácené platformě modelu Taycan, i když tyto informace se mohou týkat nástupců modelů Boxster a Cayman, u nichž se podle starších zpráv počítá s uvedení čistě elektřinou poháněných modelů.

Porsche na Taycan naváže i uvedením sériového crossoveru, vycházejícího z designu i techniky konceptu Mission E Cross Turismo . V případě tohoto elektromobilu se máme sériové produkce dočkat v závěru roku 2021.

Přechod současných modelových řad 718 Boxster Cayenne od spalovacích motorů pouze k hybridním a čistě elektrickým pohonným systémům pak má údajně v roce 2022 zahájit nová generace modelu Macan. Ta má jít ve stopách modelu Taycan a vsadit pouze na elektřinu.

Porsche investuje do roku 2022 více než šest miliard eur do elektrické mobility. Společnost tak zdvojnásobila původně plánované výdaje. Zavedení modelu Taycan do výroby má vytvořit 1200 nových pracovních míst v Zuffenhausenu.

Z dodatečných tří miliard eur bude přibližně 500 milionů eur vynaloženo na vývoj variant a derivátů modelu Taycan, jedna miliarda eur na elektrifikaci a hybridizaci stávající produktové palety, několik stovek milionů eur do rozšiřování výrobních závodů a 700 milionů eur je vyhrazeno na nové technologie, nabíjecí infrastrukturu a chytrou mobilitu.