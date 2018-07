Sourozenec Taycanu je na cestě. Kdy Porsche Mission E Cross Turismo dorazí?

Už nějaký čas se připravujeme na premiéru elektrického Porsche Taycan , které bude vycházet ze studie Mission E . Nedávno jsme navštívili továrnu , jež se právě pro tento model reorganizuje a výrazně rozšíří. Tím ale elektrická snaha stuttgartské automobilky zdaleka nekončí. Do sériové produkce zamíří i sourozenec Mission E Cross Turismo

Elektrický vůz s terénními ambicemi jsme si prvně prohlédli letos na ženevském výstavišti. Není žádným překvapením, že řadu komponent sdílí se svým starším sourozencem a mnozí už jej pasují do role velkého rivala Tesly Modelu X.

Elon Musk vša ještě nějaký čas může zůstat v klidu. Z dodavatelské komunity Porsche totiž dorazila informace, že sériové produkce se dočkáme až v závěru roku 2021. Alespoň takovou informaci přinesl Automobile Magazine.

Zástupci stejného zdroje už se dokonce svezli testovacím prototypem, o zážitku ale pochopitelně zatím musí mlčet. Auto sice dostane prvky crossoveru, za plnohodnotné SUV jej však považovat nelze. Výška odpovídá Panameře, o pár centimetrů pak vzroste šířka.

Není vyloučeno, že se v průběhu příštích tří let budou ještě proporce vozu měnit, těžko ale očekávat, že půjde o nějaké drastické zásahy. A produkční jméno? I to zatím zůstává tajemstvím. Nepředpokládáme ale, že by Porsche zůstalo u prostého Taycan Cross Turismo.